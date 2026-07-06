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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबोनी कपूर के दामाद और अंशुला कपूर के दूल्हे राजा रोहन ठक्कर कौन हैं? करण जौहर से है ये खास कनेक्शन

बोनी कपूर के दामाद और अंशुला कपूर के दूल्हे राजा रोहन ठक्कर कौन हैं? करण जौहर से है ये खास कनेक्शन

Who Is Rohan Thakkar: बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर आज अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग शादी रचाने वाली है. ऐसे में चलिए जानते है कि बोनी कपूर के होने वाले दामाद कौन हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 06 Jul 2026 03:02 PM (IST)
Who Is Rohan Thakkar: बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर आज अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग शादी रचाने वाली है. ऐसे में चलिए जानते है कि बोनी कपूर के होने वाले दामाद कौन हैं.

बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर आज 6 जुलाई को शादी के बंधन में वाली हैं. अंशुला अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली हैं. ऐसे में चलिए जानते है कि रोहन ठक्कर कौन हैं और उनका करण जौहर से क्या कनेक्शन है?

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बोनी कपूर के दमाद और अंशुला कपूर को होने वाले पति रोहन ठक्कर एक स्क्रिप्ट राइटर हैं.
बोनी कपूर के दमाद और अंशुला कपूर को होने वाले पति रोहन ठक्कर एक स्क्रिप्ट राइटर हैं.
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रोहन ठक्कर ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से फिल्म और क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स किया है.
रोहन ठक्कर ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से फिल्म और क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स किया है.
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रोहन सोशल मीडिया के लिए कॉपी राइटिंग भी कर चुके हैं. रोहन ने 2016 में रिलीज हुई फिल्म द नोबलिस्ट का स्क्रीनप्ले भी लिखा था.
रोहन सोशल मीडिया के लिए कॉपी राइटिंग भी कर चुके हैं. रोहन ने 2016 में रिलीज हुई फिल्म द नोबलिस्ट का स्क्रीनप्ले भी लिखा था.
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रोहन का करण जौहर संग खास कनेक्शन है. वो फिल्ममेकर करण जौहर की कंपनी धर्मेटिक एंटरटेनमेंट के साथ काम कर रहे हैं.
रोहन का करण जौहर संग खास कनेक्शन है. वो फिल्ममेकर करण जौहर की कंपनी धर्मेटिक एंटरटेनमेंट के साथ काम कर रहे हैं.
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बता दें, अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर आज 6 जुलाई को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में सात फेरे लेंगे.
बता दें, अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर आज 6 जुलाई को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में सात फेरे लेंगे.
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दोनों की शादी प्राइवेट सेरेमनी में होगी, जिसमें परिवार, करीबी दोस्त और चुनिंदा फिल्मी हस्तियां शामिल होंगे.
दोनों की शादी प्राइवेट सेरेमनी में होगी, जिसमें परिवार, करीबी दोस्त और चुनिंदा फिल्मी हस्तियां शामिल होंगे.
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हाल ही में अंशुला और रोहन की मेहंगी सेरेमनी हुई थी, जिसमें वो ब्लू कलर का लहंगा पहने नजर आई थीं. इस खास पर सभी ने खूब एंजॉय किया.
हाल ही में अंशुला और रोहन की मेहंगी सेरेमनी हुई थी, जिसमें वो ब्लू कलर का लहंगा पहने नजर आई थीं. इस खास पर सभी ने खूब एंजॉय किया.
Published at : 06 Jul 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
Anshula Kapoor Rohan Thakkar

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