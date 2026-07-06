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बोनी कपूर के दामाद और अंशुला कपूर के दूल्हे राजा रोहन ठक्कर कौन हैं? करण जौहर से है ये खास कनेक्शन
Who Is Rohan Thakkar: बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर आज अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग शादी रचाने वाली है. ऐसे में चलिए जानते है कि बोनी कपूर के होने वाले दामाद कौन हैं.
बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर आज 6 जुलाई को शादी के बंधन में वाली हैं. अंशुला अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली हैं. ऐसे में चलिए जानते है कि रोहन ठक्कर कौन हैं और उनका करण जौहर से क्या कनेक्शन है?
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Published at : 06 Jul 2026 03:02 PM (IST)
Tags :Anshula Kapoor Rohan Thakkar
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