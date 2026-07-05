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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडAamir Khan Third Wife Gauri Spratt: आमिर खान की तीसरी बीवी कौन हैं? जानें- क्या करती हैं गौरी स्प्रैट

Aamir Khan Third Wife Gauri Spratt: आमिर खान की तीसरी बीवी कौन हैं? जानें- क्या करती हैं गौरी स्प्रैट

Who Is Gauri Spratt: आमिर खान 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी के बंधन में बंध गए हैं. चलिए ऐसे में जानते हैं आखिर आमिर खान की तीसरी पत्नी कौन हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Jul 2026 02:30 PM (IST)
Who Is Gauri Spratt: आमिर खान 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी के बंधन में बंध गए हैं. चलिए ऐसे में जानते हैं आखिर आमिर खान की तीसरी पत्नी कौन हैं.

रीना दत्ता और किरण राव से अलग होने के बाद अब आमिर खान ने तीसरी शादी रचा ली हैं. उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गौरी स्पैट संग रजिस्टर्ड मैरिज की. ऐसे में हर शख्स गौरी स्प्रैट के बार में जानने के लिए एक्साइटेड हैं. चलिए जानते हैं आखिर आमिर खान की तीसरी दुल्हनिया कौन हैं?

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बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने 61 साल की उम्र में तीसरी बार शादी रचाई है. वो आज 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी के बंधन में बंध गए हैं.
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने 61 साल की उम्र में तीसरी बार शादी रचाई है. वो आज 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी के बंधन में बंध गए हैं.
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आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने अपने रिश्ते को नया नाम देते हुए घर पर ही सादगी भरे अंदाज में शादी रचाई. दोनों ने रजिस्टर्ड मैरिज की. उनकी शादी की पहली फोटो सोशल मीडिया पर छाई हुई है.
आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने अपने रिश्ते को नया नाम देते हुए घर पर ही सादगी भरे अंदाज में शादी रचाई. दोनों ने रजिस्टर्ड मैरिज की. उनकी शादी की पहली फोटो सोशल मीडिया पर छाई हुई है.
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बता दें कि गौरी स्प्रैट बेंगलुरु की रहने वाली हैं. उनका बॉलीवुड से कोई लेना-देना नहीं है, वो ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री में काम करती हैं. गौरी ब्रिटिश मूल के कम्युनिस्ट फिलिप स्प्रैट की पोती हैं, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे थे.
बता दें कि गौरी स्प्रैट बेंगलुरु की रहने वाली हैं. उनका बॉलीवुड से कोई लेना-देना नहीं है, वो ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री में काम करती हैं. गौरी ब्रिटिश मूल के कम्युनिस्ट फिलिप स्प्रैट की पोती हैं, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे थे.
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गौरी अपनी मां के शुरू किए गए सैलून बिजनेस को संभाल रही हैं. इसके अलावा वो आमिर खान की प्रोडक्शन कंपनी 'आमिर खान प्रोडक्शंस' में भी काम करती हैं.
गौरी अपनी मां के शुरू किए गए सैलून बिजनेस को संभाल रही हैं. इसके अलावा वो आमिर खान की प्रोडक्शन कंपनी 'आमिर खान प्रोडक्शंस' में भी काम करती हैं.
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गौरी स्प्रैट की पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने ऊटी के ब्लू माउंटेन स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है. इसके बाद उन्होंने लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स से फैशन स्टाइलिंग और फोटोग्राफी में पढ़ाई की.
गौरी स्प्रैट की पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने ऊटी के ब्लू माउंटेन स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है. इसके बाद उन्होंने लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स से फैशन स्टाइलिंग और फोटोग्राफी में पढ़ाई की.
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गौरतलब है कि गौरी स्प्रैट की आमिर खान से ये दूसरी शादी है. उनकी पहली शादी से उनका एक 7 साल का बेटा भी है.
गौरतलब है कि गौरी स्प्रैट की आमिर खान से ये दूसरी शादी है. उनकी पहली शादी से उनका एक 7 साल का बेटा भी है.
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बता दें कि आमिर खान ने 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को सबके सामने लाकर फैंस को चौंका दिया था. मुंबई में मीडियाकर्मियों के साथ एक निजी समारोह में आमिर ने अपने रिश्ते को कंफर्म किया था.
बता दें कि आमिर खान ने 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को सबके सामने लाकर फैंस को चौंका दिया था. मुंबई में मीडियाकर्मियों के साथ एक निजी समारोह में आमिर ने अपने रिश्ते को कंफर्म किया था.
Published at : 05 Jul 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Gauri Spratt

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