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Aamir Khan Third Wife Gauri Spratt: आमिर खान की तीसरी बीवी कौन हैं? जानें- क्या करती हैं गौरी स्प्रैट
Who Is Gauri Spratt: आमिर खान 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी के बंधन में बंध गए हैं. चलिए ऐसे में जानते हैं आखिर आमिर खान की तीसरी पत्नी कौन हैं.
रीना दत्ता और किरण राव से अलग होने के बाद अब आमिर खान ने तीसरी शादी रचा ली हैं. उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गौरी स्पैट संग रजिस्टर्ड मैरिज की. ऐसे में हर शख्स गौरी स्प्रैट के बार में जानने के लिए एक्साइटेड हैं. चलिए जानते हैं आखिर आमिर खान की तीसरी दुल्हनिया कौन हैं?
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Published at : 05 Jul 2026 02:29 PM (IST)
Tags :Aamir Khan Gauri Spratt
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