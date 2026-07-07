Live Updates: दोपहर 1 बजे तक 38 करोड़ के पार 'अल्फा', जानें- 'वेलकम टू द जंगल' का कलेक्शन

मंडे को सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए स्ट्रगल करती नजर आईं. अल्फा से लेकर वेलकम टू द जंगल तक की कमाई में काफी मंदी देखी गई. वहीं कॉकटेल 2 तो चंद लाख ही कमा पाई. अब उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार को सस्ती टिकट ऑफर के चलते सभी फिल्मों की कमाई में तेजी आएगी. यहां जानते हैं ये सभी फिल्में ट्यूज्डे को कितना कलेक्शन कर रही हैं और इनकी ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे.

अल्फा की मंगलवार की कमाई (Alpha Tuesday BO Day 5 Collection Live)

आलिया भट्ट की अल्फा की मंडे की कमाई काफी शॉकिंग थी. इसने सोमवार को अपने चौथे दिन बस 3.85 करोड़ कमाए थे. जबकि संडे को इसका कलेक्शन 13.25 करोड़ था. अब मंगलवार के कलेक्शन की बात करें तो

सैकनिल्क के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक अल्फा ने 0.29 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसकी ऑक्यूपेंसी 10% दर्ज की जा रही है.

फिलहाल अल्फा का 5 दिनों का भारत में कुल नेट कलेक्शन 38.14 करोड़ रुपये हुआ है.

अल्फा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 5 0.29 करोड़ ( दोपहर 1 बजे तक का कलेक्शन) 10% कुल कलेक्शन 38.14 करोड़

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वेलकम टू द जंगल की दूसरे मंगलवार की कमाई ( Welcome 3 Second Tuesday BO Day 12 Live Updates)

अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल ने रिलीज के 11वें दिन मंडे को 2.65 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं इसके दूसरे मंगलवार यानी 12वें दिन के कलेक्शन की बात करें तो

सैकनिल्क के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक फिल्म ने 0.21 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसकी ऑक्यूपेंसी 9.0% दर्ज की जा रही है.

फिलहाल वेलकम टू द जंगल के 12 दिनों का भारत में कुल नेट कलेक्शन 117.76 करोड़ रुपये हुआ है.

वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 12 0.21 करोड़ ( दोपहर 1 बजे तक का कलेक्शन) 9.0% कुल कलेक्शन 117.76 करोड़

कॉकटेल 2 के तीसरे मंगलवार का कलेक्शन (Cocktail 2 BO Day 19 Live Updates)

कॉकटेल 2 तीसरे मंडे लाखों में ही सिमट गई. इसने रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे सोमवार को महज 40 लाख रुपये कमाए. अब इसके तीसरे मंगलवार की कमाई की बात करें तो

सैकनिल्क के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक फिल्म ने 0.07 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसकी ऑक्यूपेंसी 13% दर्ज की जा रही है.

फिलहाल कॉकटेल 2 का 19 दिनों का भारत में कुल नेट कलेक्शन 93.02 करोड़ रुपये हुआ है.

कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 19 0.07 करोड़ (दोपहर 1बजे तक का कलेक्शन) 13% कुल कलेक्शन 93.02 करोड़

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