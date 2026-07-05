एक्सप्लोरर
बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर पर चढ़ा मेहंदी का रंग, नीले लहंगे में लगीं बेहद खूबसूरत, सौतेली बहनों ने भी लूटी महफिल
Anshula Kapoor Wedding Functions: बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर की कल शादी है. शादी के प्री-वेडिंग फंक्शन शुरू हो गए हैं. कल मेहंदी सेलिब्रेशन था, जिसमें सभी ने खूब एंजॉय किया.
बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर 6 जुलाई को अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड संग शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. शादी से पहले मेहंदी फंक्शन्स की खूबसूरत झलकियां सामने आई हैं, जहां अंशुला के साथ उनकी बहनें जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर और सोनम कपूर ने भी अपनी स्टाइलिश मौजूदगी से लाइमलाइट लूट ली.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 05 Jul 2026 01:01 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर पर चढ़ा मेहंदी का रंग, नीले लहंगे में लगीं बेहद खूबसूरत, सौतेली बहनों ने भी लूटी महफिल
बॉलीवुड
7 Photos
देखें आमिर खान की दुल्हनियां की खूबसूरत तस्वीरें, गौरी स्प्रैट 47 की उम्र में दिखती हैं इतनी गॉर्जियस
बॉलीवुड
7 Photos
गायत्री मंत्र संग लिखा कलमा, सोनाक्षी-जहीर के घर की खास पेंटिंग ने खींचा सबका ध्यान
बॉलीवुड
7 Photos
ऑनस्क्रीन रोमांस के किंग इमरान हाशमी ने कहां तक की है पढ़ाई? जानिए एक्टर की क्वालिफिकेशन
बॉलीवुड
7 Photos
आलीशान इंटीरियर और शानदार डेकोरेशन, ऐसा है श्रेयस तलपड़े का लग्जरी घर, देखें इनसाइड फोटोज
बॉलीवुड
8 Photos
गौरी स्प्रैट संग आमिर खान की खूबसूरत तस्वीरें, कभी हाथ थामे तो कभी प्यार भरी नजरों से निहारते दिखे एक्टर
बॉलीवुड
7 Photos
टॉक्सिक की फीमेल स्टार कास्ट का लुक रिवील, जानें- कैसा है कियारा से नयनतारा सहित सभी एक्ट्रेसेस का किरदार
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
हिंदू रीति-रिवाज से जरीन खान के अंतिम संस्कार पर लोगों ने किया ट्रोल, बेटी फराह अली खान का छलका दर्द
मनोरंजन
'द अलायंस' में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बने सोहेल खान, सलमान खान ने किया चीयर
मनोरंजन
'अल्फा' 20 करोड़ के पार, 2 दिन में तोड़ दिए ओपनिंग वीकेंड के 10 रिकॉर्ड्स
मनोरंजन
LIVE: आमिर खान गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी आज, अंबानी फैमिली से लेकर राज ठाकरे तक हुए शामिल
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर पर चढ़ा मेहंदी का रंग, नीले लहंगे में लगीं बेहद खूबसूरत, सौतेली बहनों ने भी लूटी महफिल
बॉलीवुड
7 Photos
देखें आमिर खान की दुल्हनियां की खूबसूरत तस्वीरें, गौरी स्प्रैट 47 की उम्र में दिखती हैं इतनी गॉर्जियस
प्रशांत अग्रवालप्रेसिडेंट, नारायण सेवा संस्थान
विकास की दौड़ में पीछे छूटती एक बड़ी आबादी: दिव्यांग युवाओं के लिए कौशल विकास अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है
Opinion