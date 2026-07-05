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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर पर चढ़ा मेहंदी का रंग, नीले लहंगे में लगीं बेहद खूबसूरत, सौतेली बहनों ने भी लूटी महफिल

बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर पर चढ़ा मेहंदी का रंग, नीले लहंगे में लगीं बेहद खूबसूरत, सौतेली बहनों ने भी लूटी महफिल

Anshula Kapoor Wedding Functions: बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर की कल शादी है. शादी के प्री-वेडिंग फंक्शन शुरू हो गए हैं. कल मेहंदी सेलिब्रेशन था, जिसमें सभी ने खूब एंजॉय किया.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 05 Jul 2026 01:01 PM (IST)
Anshula Kapoor Wedding Functions: बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर की कल शादी है. शादी के प्री-वेडिंग फंक्शन शुरू हो गए हैं. कल मेहंदी सेलिब्रेशन था, जिसमें सभी ने खूब एंजॉय किया.

बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर 6 जुलाई को अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड संग शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. शादी से पहले मेहंदी फंक्शन्स की खूबसूरत झलकियां सामने आई हैं, जहां अंशुला के साथ उनकी बहनें जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर और सोनम कपूर ने भी अपनी स्टाइलिश मौजूदगी से लाइमलाइट लूट ली.

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अंशुला कपूर की कल मेहंदी थी. इस खास दिन पर उन्होंने ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था और हैवी एक्सेसरीज के साथ लुक को कंप्लीट किया है.
अंशुला कपूर की कल मेहंदी थी. इस खास दिन पर उन्होंने ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था और हैवी एक्सेसरीज के साथ लुक को कंप्लीट किया है.
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अंशुला कपूर के होने वाले पति रोहन ठक्कर ने लाइट ब्लू कलर की शेरवानी पहनी थी. दोनों साथ में काफी खूबसूरत लग रहे हैं.
अंशुला कपूर के होने वाले पति रोहन ठक्कर ने लाइट ब्लू कलर की शेरवानी पहनी थी. दोनों साथ में काफी खूबसूरत लग रहे हैं.
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चूड़ा सेरेमनी में अंशुला कपूर ने ग्रीन कलर का सूट वियर किया था, जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रह थी. वो हाथों में कलीरे फ्लॉन्ट करती नजर आईं.
चूड़ा सेरेमनी में अंशुला कपूर ने ग्रीन कलर का सूट वियर किया था, जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रह थी. वो हाथों में कलीरे फ्लॉन्ट करती नजर आईं.
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अंशुला कपूर ने अपने हाथों में रोहन के नाम की सिंपल मेहंदी लगाई.
अंशुला कपूर ने अपने हाथों में रोहन के नाम की सिंपल मेहंदी लगाई.
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अंशुला कपूर के मेहंदी फंक्शन नें बहन जाह्नवी कपूर भी काफी ग्लैमरस लुक में नजर आईं.
अंशुला कपूर के मेहंदी फंक्शन नें बहन जाह्नवी कपूर भी काफी ग्लैमरस लुक में नजर आईं.
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वहीं अर्जुन कपूर भी अपनी बहन की मेहंदी में ग्रीन कलर के कुर्ते में नजर आएं. उन्हें हाथ में कलीरे पकड़े देखा जा सकता है.
वहीं अर्जुन कपूर भी अपनी बहन की मेहंदी में ग्रीन कलर के कुर्ते में नजर आएं. उन्हें हाथ में कलीरे पकड़े देखा जा सकता है.
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मेहंदी में सोनम कपूर ने भी अपनी स्टाइलिश लुक से लाइमलाइट लूट ली. वो ब्लू और ग्रीन कलर का आउटफिट पहने दिखीं.
मेहंदी में सोनम कपूर ने भी अपनी स्टाइलिश लुक से लाइमलाइट लूट ली. वो ब्लू और ग्रीन कलर का आउटफिट पहने दिखीं.
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मेहंदी में खुशी कपूर भी एलिगेंट लुक में नजर आईं. उन्होंने ब्लू कलर का सूट पहना.
मेहंदी में खुशी कपूर भी एलिगेंट लुक में नजर आईं. उन्होंने ब्लू कलर का सूट पहना.
Published at : 05 Jul 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Anshula Kapoor Arjun Kapoor

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