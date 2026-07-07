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Anshula Kapoor Wedding Reception: ऑफ शोल्डर ब्लाउज और मॉडर्न स्टाइल साड़ी में छा गईं अंशुला कपूर, वेडिंग रिसेप्शन में सितारों का लगा तांता
अंशुला कपूर की 6 जुलाई को शादी हुई. उन्होंने मंगेतर रोहन ठक्कर संग शादी की. उनकी शादी काफी चर्चा में रही. अब 7 जुलाई को उनका वेडिंग रिसेप्शन हुआ.
बोनी कपूर की बड़ी बेटी अंशुला कपूर का मंगलवार रात को वेडिंग रिसेप्शन हुआ. उनके इस रिसेप्शन में सितारों का तांता लगा. रिसेप्शन में अंशुला बेहद गॉर्जियस लग रही थीं.
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Published at : 07 Jul 2026 10:40 PM (IST)
Tags :Anshula Kapoor
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