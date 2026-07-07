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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडAnshula Kapoor Wedding Reception: ऑफ शोल्डर ब्लाउज और मॉडर्न स्टाइल साड़ी में छा गईं अंशुला कपूर, वेडिंग रिसेप्शन में सितारों का लगा तांता

Anshula Kapoor Wedding Reception: ऑफ शोल्डर ब्लाउज और मॉडर्न स्टाइल साड़ी में छा गईं अंशुला कपूर, वेडिंग रिसेप्शन में सितारों का लगा तांता

अंशुला कपूर की 6 जुलाई को शादी हुई. उन्होंने मंगेतर रोहन ठक्कर संग शादी की. उनकी शादी काफी चर्चा में रही. अब 7 जुलाई को उनका वेडिंग रिसेप्शन हुआ.

Written By : मोनिका गुप्ता  | Updated at : 07 Jul 2026 10:40 PM (IST)
अंशुला कपूर की 6 जुलाई को शादी हुई. उन्होंने मंगेतर रोहन ठक्कर संग शादी की. उनकी शादी काफी चर्चा में रही. अब 7 जुलाई को उनका वेडिंग रिसेप्शन हुआ.

बोनी कपूर की बड़ी बेटी अंशुला कपूर का मंगलवार रात को वेडिंग रिसेप्शन हुआ. उनके इस रिसेप्शन में सितारों का तांता लगा. रिसेप्शन में अंशुला बेहद गॉर्जियस लग रही थीं.

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अंशुला ने ऑफ शोल्डर ब्लाउज के साथ साड़ी स्टाइल की. उन्होंने साड़ी को मॉडर्न स्टाइल से वियर किया. साथ ही हैवी नेकलेस मैच किया. इसके साथ उन्होंने हाई बन बनया. पूरे लुक में वो बहुत गॉर्जियस लग रही थीं. वहीं रोहन को ब्लैक कलर की शेरवानी में देखा गया.
अंशुला ने ऑफ शोल्डर ब्लाउज के साथ साड़ी स्टाइल की. उन्होंने साड़ी को मॉडर्न स्टाइल से वियर किया. साथ ही हैवी नेकलेस मैच किया. इसके साथ उन्होंने हाई बन बनया. पूरे लुक में वो बहुत गॉर्जियस लग रही थीं. वहीं रोहन को ब्लैक कलर की शेरवानी में देखा गया.
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रिसेप्शन में शनाया कपूर मॉडर्न अवतार में दिखीं. उन्होंने सिल्वर कलर का आउटफिट वियर किया साथ ही मिडिल पार्टेड हेयरबन बनाया.
रिसेप्शन में शनाया कपूर मॉडर्न अवतार में दिखीं. उन्होंने सिल्वर कलर का आउटफिट वियर किया साथ ही मिडिल पार्टेड हेयरबन बनाया.
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अंशुला के रिसेप्शन में जैकी श्रॉफ गमला लेकर पहुंचे. उन्होंने अंशुला और रोहन को गमला गिफ्ट किया.
अंशुला के रिसेप्शन में जैकी श्रॉफ गमला लेकर पहुंचे. उन्होंने अंशुला और रोहन को गमला गिफ्ट किया.
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अनु मलिक ने भी इस इवेंट में शिरकत की. वो ब्लैक कलर के आउटफिट में दिखे.
अनु मलिक ने भी इस इवेंट में शिरकत की. वो ब्लैक कलर के आउटफिट में दिखे.
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अनिल कपूर भी ब्लैक कलर के आउटफिट में बेहद हैंडसम लग रहे थे.
अनिल कपूर भी ब्लैक कलर के आउटफिट में बेहद हैंडसम लग रहे थे.
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गुलशन ग्रोवर भी इस पार्टी का हिस्सा बने. उन्होंने मैरून कलर का सूट पहना.
गुलशन ग्रोवर भी इस पार्टी का हिस्सा बने. उन्होंने मैरून कलर का सूट पहना.
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साजिद खान ब्लैक कलर के कुर्ते पायजामे में नजर आए.
साजिद खान ब्लैक कलर के कुर्ते पायजामे में नजर आए.
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एक्टर बॉबी देओल भी सूटेड-बूटेड नजर आए. ब्लैक सूट में वो हैंडसम लग रहे थे.
एक्टर बॉबी देओल भी सूटेड-बूटेड नजर आए. ब्लैक सूट में वो हैंडसम लग रहे थे.
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बोनी कपूर ने दो लुक लिए. एक लुक में वो व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और व्हाइट जैकेट में दिखे. वहीं दूसरे लुक में वो पीच कलर के सूट में नजर आए.
बोनी कपूर ने दो लुक लिए. एक लुक में वो व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और व्हाइट जैकेट में दिखे. वहीं दूसरे लुक में वो पीच कलर के सूट में नजर आए.
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अंशुला कपूर के चाचा और एक्टर संजय कपूर ऑल ब्लैक लुक में दिखे.
अंशुला कपूर के चाचा और एक्टर संजय कपूर ऑल ब्लैक लुक में दिखे.
Published at : 07 Jul 2026 10:40 PM (IST)
Tags :
Anshula Kapoor

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