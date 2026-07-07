अंशुला ने ऑफ शोल्डर ब्लाउज के साथ साड़ी स्टाइल की. उन्होंने साड़ी को मॉडर्न स्टाइल से वियर किया. साथ ही हैवी नेकलेस मैच किया. इसके साथ उन्होंने हाई बन बनया. पूरे लुक में वो बहुत गॉर्जियस लग रही थीं. वहीं रोहन को ब्लैक कलर की शेरवानी में देखा गया.