इसके साथ ही अंशुला कपूर ने पोस्ट में आगे लिखा, 'मेरा सबसे पसंदी कंवर्सेशन, मेरा सेफ प्लेस, मेरी आसान च्वॉइस हमेशा आप रहे.' इस तस्वीर में देख सकते हैं कि अंशुला ने मां के आशीर्वाद के साथ ही शादी के फेरे लिए.