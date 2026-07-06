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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडAnshula Kapoor Wedding: मां के आशीर्वाद के साथ अंशुला कपूर ने लिए फेरे, जान्हवी-खुशी ने निभाया बहन का फर्ज, देखें Inside Photos

Anshula Kapoor Wedding: मां के आशीर्वाद के साथ अंशुला कपूर ने लिए फेरे, जान्हवी-खुशी ने निभाया बहन का फर्ज, देखें Inside Photos

Anshula Kapoor Wedding Inside Photos: बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर शादी के बंधन में बंध चुकी हैं और उनकी शादी की इनसाइड फोटोज भी सामने आ चुकी है. देखिए फोटोज...

Written By : राहुल यादव  | Updated at : 06 Jul 2026 10:03 PM (IST)
Anshula Kapoor Wedding Inside Photos: बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर शादी के बंधन में बंध चुकी हैं और उनकी शादी की इनसाइड फोटोज भी सामने आ चुकी है. देखिए फोटोज...

Anshula Kapoor Wedding Inside Photos: बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. उन्होंने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ सात फेरे ले लिए हैं. उनकी शादी की इनसाइड फोटोज सामने आई है, जिसमें जयमाला से लेकर सिंदूरदान और फेरे तक की तस्वीरें देखने के लिए मिली है. देखिए फोटोज...

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अंशुला कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की फोटोज को शेयर किया है. इसे शेयर करने के साथ ही उन्होंने लिखा, '6.07.2026 इतने सारे लोगों में से, इतनी सारी जगहों में से, इतने सारे समय में से. सिर्फ आप हो.'
अंशुला कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की फोटोज को शेयर किया है. इसे शेयर करने के साथ ही उन्होंने लिखा, '6.07.2026 इतने सारे लोगों में से, इतनी सारी जगहों में से, इतने सारे समय में से. सिर्फ आप हो.'
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इसके साथ ही अंशुला कपूर ने पोस्ट में आगे लिखा, 'मेरा सबसे पसंदी कंवर्सेशन, मेरा सेफ प्लेस, मेरी आसान च्वॉइस हमेशा आप रहे.' इस तस्वीर में देख सकते हैं कि अंशुला ने मां के आशीर्वाद के साथ ही शादी के फेरे लिए.
इसके साथ ही अंशुला कपूर ने पोस्ट में आगे लिखा, 'मेरा सबसे पसंदी कंवर्सेशन, मेरा सेफ प्लेस, मेरी आसान च्वॉइस हमेशा आप रहे.' इस तस्वीर में देख सकते हैं कि अंशुला ने मां के आशीर्वाद के साथ ही शादी के फेरे लिए.
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वेडिंग के दौरीन रोहन और अंशुला बेहद ही खुश दिखे. दोनों के बीच कमाल की केमिस्ट्री देखने के लिए मिली. वो एक-दूसरे का हाथ थामे दिखे.
वेडिंग के दौरीन रोहन और अंशुला बेहद ही खुश दिखे. दोनों के बीच कमाल की केमिस्ट्री देखने के लिए मिली. वो एक-दूसरे का हाथ थामे दिखे.
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ये सिंदूरदान की फोटो है, जिसमें देख सकते हैं कि खुशी कपूर और जान्हवी कपूर बहन होने का फर्ज अदा कर रही हैं और रोहन अपने प्यार अंशुला की मांग में सिंदूर भरते दिख रहे हैं.
ये सिंदूरदान की फोटो है, जिसमें देख सकते हैं कि खुशी कपूर और जान्हवी कपूर बहन होने का फर्ज अदा कर रही हैं और रोहन अपने प्यार अंशुला की मांग में सिंदूर भरते दिख रहे हैं.
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सोशल मीडिया पर सामने आई फोटोज में अंशुला और रोहन को शादी के फेरे लेते हुए देखा जा सकता है. इसमें रोहन और अंशुला के चेहरे पर शादी की चमक साफ तौर से देखने के लिए मिल रही है.
सोशल मीडिया पर सामने आई फोटोज में अंशुला और रोहन को शादी के फेरे लेते हुए देखा जा सकता है. इसमें रोहन और अंशुला के चेहरे पर शादी की चमक साफ तौर से देखने के लिए मिल रही है.
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इस फोटो में अंशुला और रोहन के बीच कमाल की केमिस्ट्री देखने के लिए मिल रही है. वो आपस में बात करके खिलखिलाकर हंसते हुए नजर आ रहे हैं.
इस फोटो में अंशुला और रोहन के बीच कमाल की केमिस्ट्री देखने के लिए मिल रही है. वो आपस में बात करके खिलखिलाकर हंसते हुए नजर आ रहे हैं.
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रोहन और अंशुला को जयमाला के दौरान मस्ती करते हुए देखा गया. इस दौरान रोहन ने बिना किसी शर्त के खुद सिर झुकाकर अंशुला से जयमाला डलवाया.
रोहन और अंशुला को जयमाला के दौरान मस्ती करते हुए देखा गया. इस दौरान रोहन ने बिना किसी शर्त के खुद सिर झुकाकर अंशुला से जयमाला डलवाया.
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फोटो में अंशुला और रोहन एक दूसरे का हाथ थामे हुए नजर आ रहे हैं. वो शादी की रस्में निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं.
फोटो में अंशुला और रोहन एक दूसरे का हाथ थामे हुए नजर आ रहे हैं. वो शादी की रस्में निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं.
Published at : 06 Jul 2026 10:01 PM (IST)
Tags :
Anshula Kapoor

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