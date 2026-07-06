एक्सप्लोरर
Anshula Kapoor Wedding: मां के आशीर्वाद के साथ अंशुला कपूर ने लिए फेरे, जान्हवी-खुशी ने निभाया बहन का फर्ज, देखें Inside Photos
Anshula Kapoor Wedding Inside Photos: बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर शादी के बंधन में बंध चुकी हैं और उनकी शादी की इनसाइड फोटोज भी सामने आ चुकी है. देखिए फोटोज...
Anshula Kapoor Wedding Inside Photos: बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. उन्होंने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ सात फेरे ले लिए हैं. उनकी शादी की इनसाइड फोटोज सामने आई है, जिसमें जयमाला से लेकर सिंदूरदान और फेरे तक की तस्वीरें देखने के लिए मिली है. देखिए फोटोज...
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 06 Jul 2026 10:01 PM (IST)
Tags :Anshula Kapoor
बॉलीवुड
8 Photos
मां के आशीर्वाद के साथ अंशुला कपूर ने लिए फेरे, जान्हवी-खुशी ने निभाया बहन का फर्ज, देखें इनसाइड फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
बोनी कपूर के दामाद और अंशुला कपूर के दूल्हे राजा रोहन ठक्कर कौन हैं? करण जौहर से है ये खास कनेक्शन
बॉलीवुड
9 Photos
आमिर खान ही नहीं, साउथ और बॉलीवुड के इन पॉपुलर सितारों ने भी रचाई तीन-चार शादियां, जानें नाम
बॉलीवुड
7 Photos
गौरी संग आमिर की शादी की इनसाइड तस्वीरें आई सामने, मेहमानों संग पोज देती दिखीं एक्टर की दुल्हन
बॉलीवुड
7 Photos
Anshula Kapoor Chooda Ceremony: भाई अर्जुन कपूर के गले लग खूब रोईं अंशुला कपूर, सामने आई इनसाइड फोटोज
बॉलीवुड
8 Photos
बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर पर चढ़ा मेहंदी का रंग, नीले लहंगे में लगीं बेहद खूबसूरत, सौतेली बहनों ने भी लूटी महफिल
बॉलीवुड
7 Photos
देखें आमिर खान की दुल्हनियां की खूबसूरत तस्वीरें, गौरी स्प्रैट 47 की उम्र में दिखती हैं इतनी गॉर्जियस
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
पीच कलर के लहंगे में अंशुला कपूर दिखीं गॉर्जियस ब्राइड, बहन की शादी में जाह्नवी-खुशी के लुक ने लूट ली लाइमलाइट
मनोरंजन
अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की रोहन ठक्कर संग हुई शादी, सामने आई शादी की पहली तस्वीरें
मनोरंजन
'लॉक अप 2' से बाहर आते ही श्रेष्ठा अय्यर के पास हैं नया प्लान, दुबई में करेंगी ये काम
मनोरंजन
120 करोड़ के पार जाएगी 'वेलकम टू द जंगल'? जानें दूसरे मंडे कितना किया कलेक्शन
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
मां के आशीर्वाद के साथ अंशुला कपूर ने लिए फेरे, जान्हवी-खुशी ने निभाया बहन का फर्ज, देखें इनसाइड फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
बोनी कपूर के दामाद और अंशुला कपूर के दूल्हे राजा रोहन ठक्कर कौन हैं? करण जौहर से है ये खास कनेक्शन
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion