आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने परिवार और क्लोज फ्रेंड्स की मौजूदगी में घर पर रजिस्टर्ड मैरिज की. वहीं आमिर खान की बेगम बनने के बाद गौरी ने अपने इंस्टा पर शादी की तस्वीर शेयर की है. जिसमें वे साइन करने के बाद खुशी जाहिर करती दिख रही हैं. तस्वीर में गौरी का बेटा भी नजर आ रहा है. इस तस्वीर को शेयर करने के बाद गौरी ने कैप्शन में फाइनली भी लिखा.