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कभी मेहमानों संग दिए पोज, तो कभी झूमती दिखीं आमिर खान की नई नवेली दुल्हन गौरी स्प्रैट, सामने आई शादी की Inside तस्वीरें
Aamir-Gauri Wedding Pics: आमिर खान और गौरी स्प्रैट फाइनली बीते दिन शादी के बंधन में बंध गए. अब कपल की वेडिंग की इनसाइड तस्वीरें भी सामने आ गई हैं.
आमिर खान ने 5 जुलाई, संडे को गौरी स्प्रैट को ऑफिशियली अपनी पत्नी बना लिया. कपल ने घर पर ही बेहद सादगी के साथ इंटीमेट शादी की. इनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 10:11 AM (IST)
Tags :Aamir Khan Gauri Spratt
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