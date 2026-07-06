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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकभी मेहमानों संग दिए पोज, तो कभी झूमती दिखीं आमिर खान की नई नवेली दुल्हन गौरी स्प्रैट, सामने आई शादी की Inside तस्वीरें

कभी मेहमानों संग दिए पोज, तो कभी झूमती दिखीं आमिर खान की नई नवेली दुल्हन गौरी स्प्रैट, सामने आई शादी की Inside तस्वीरें

Aamir-Gauri Wedding Pics: आमिर खान और गौरी स्प्रैट फाइनली बीते दिन शादी के बंधन में बंध गए. अब कपल की वेडिंग की इनसाइड तस्वीरें भी सामने आ गई हैं.

Written By : निशा शर्मा  | Updated at : 06 Jul 2026 10:17 AM (IST)
Aamir-Gauri Wedding Pics: आमिर खान और गौरी स्प्रैट फाइनली बीते दिन शादी के बंधन में बंध गए. अब कपल की वेडिंग की इनसाइड तस्वीरें भी सामने आ गई हैं.

आमिर खान ने 5 जुलाई, संडे को गौरी स्प्रैट को ऑफिशियली अपनी पत्नी बना लिया. कपल ने घर पर ही बेहद सादगी के साथ इंटीमेट शादी की. इनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

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आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने परिवार और क्लोज फ्रेंड्स की मौजूदगी में घर पर रजिस्टर्ड मैरिज की. वहीं आमिर खान की बेगम बनने के बाद गौरी ने अपने इंस्टा पर शादी की तस्वीर शेयर की है. जिसमें वे साइन करने के बाद खुशी जाहिर करती दिख रही हैं. तस्वीर में गौरी का बेटा भी नजर आ रहा है. इस तस्वीर को शेयर करने के बाद गौरी ने कैप्शन में फाइनली भी लिखा.
आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने परिवार और क्लोज फ्रेंड्स की मौजूदगी में घर पर रजिस्टर्ड मैरिज की. वहीं आमिर खान की बेगम बनने के बाद गौरी ने अपने इंस्टा पर शादी की तस्वीर शेयर की है. जिसमें वे साइन करने के बाद खुशी जाहिर करती दिख रही हैं. तस्वीर में गौरी का बेटा भी नजर आ रहा है. इस तस्वीर को शेयर करने के बाद गौरी ने कैप्शन में फाइनली भी लिखा.
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रजिस्टर्ड मैरिज के बाद आमिर खान अपनी पत्नी गौरी का हाथ थामे नजर आए.
रजिस्टर्ड मैरिज के बाद आमिर खान अपनी पत्नी गौरी का हाथ थामे नजर आए.
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आमिर खान की दुल्हन गौरी ने आइवरी और सिल्वर-ग्रे कलर का लहंगा पहना था और वे बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने फुल-स्लीव चोली पहनी थी, जिसमें शीयर फ़ैब्रिक पर बड़े-बड़े फूलों वाली लेस की बारीक कारीगरी थी. इसके साथ उन्होंने शीयर दुपट्टे से अपने लुक को और भी शानदार बनाया. गौरी ने जूलरी के साथ अपना लुक कंप्लीट किया था.
आमिर खान की दुल्हन गौरी ने आइवरी और सिल्वर-ग्रे कलर का लहंगा पहना था और वे बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने फुल-स्लीव चोली पहनी थी, जिसमें शीयर फ़ैब्रिक पर बड़े-बड़े फूलों वाली लेस की बारीक कारीगरी थी. इसके साथ उन्होंने शीयर दुपट्टे से अपने लुक को और भी शानदार बनाया. गौरी ने जूलरी के साथ अपना लुक कंप्लीट किया था.
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आमिर ने अपनी शादी के लिए ट्रेडिशनल लुक चुना था और मैचिंग धोती के साथ एक शानदार, मॉडर्न-एथनिक फ्यूज़न कुर्ता पहना था. उन्होंने ब्रोच लगाकर अपने लुक को और बेहतर बनाया और मोटे फ्रेम वाले चश्मे और छोटे, अच्छी तरह से स्टाइल किए गए बालों के साथ अपने सोफिस्टिकेटेड लुक को कंप्लीट किया था.
आमिर ने अपनी शादी के लिए ट्रेडिशनल लुक चुना था और मैचिंग धोती के साथ एक शानदार, मॉडर्न-एथनिक फ्यूज़न कुर्ता पहना था. उन्होंने ब्रोच लगाकर अपने लुक को और बेहतर बनाया और मोटे फ्रेम वाले चश्मे और छोटे, अच्छी तरह से स्टाइल किए गए बालों के साथ अपने सोफिस्टिकेटेड लुक को कंप्लीट किया था.
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आमिर के करीबी रिश्तेदारों के अलावा, कई जाने-माने लोग भी इस शादी में शामिल हुए थे.
आमिर के करीबी रिश्तेदारों के अलावा, कई जाने-माने लोग भी इस शादी में शामिल हुए थे.
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आमिर और गौरी की शादी में एक्ट्रेस एली अवराम भी पहुंची थीं. एली और गौरी ने साथ में तस्वीर क्लिक कराई. एली इस दौरान पिंक साड़ी में काफी प्यारी लग रही थीं.
आमिर और गौरी की शादी में एक्ट्रेस एली अवराम भी पहुंची थीं. एली और गौरी ने साथ में तस्वीर क्लिक कराई. एली इस दौरान पिंक साड़ी में काफी प्यारी लग रही थीं.
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शादी में शामिल होने वाले खास लोगों में राजनेता और आमिर के करीबी दोस्त राज ठाकरे और उनकी पत्नी शर्मिला ठाकरे, बिज़नेसमैन मुकेश अंबानी, फिल्ममेकर आशुतोष गोवारिकर और क्रिकेटर इरफान पठान शामिल थे. आमिर के घर पर एक्टर वीर दास, एली अवराम और रिया चक्रवर्ती को भी देखा गया.
शादी में शामिल होने वाले खास लोगों में राजनेता और आमिर के करीबी दोस्त राज ठाकरे और उनकी पत्नी शर्मिला ठाकरे, बिज़नेसमैन मुकेश अंबानी, फिल्ममेकर आशुतोष गोवारिकर और क्रिकेटर इरफान पठान शामिल थे. आमिर के घर पर एक्टर वीर दास, एली अवराम और रिया चक्रवर्ती को भी देखा गया.
Published at : 06 Jul 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Aamir Khan Gauri Spratt

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