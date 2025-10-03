एक्सप्लोरर
पति का फिदा होना पक्का है, अगर आपने करवा चौथ पर पहन लिया ऐसा ब्लाउज, चेक करें 7 लेटेस्ट डिजाइन
Karwa Chauth 2025: अगर आप भी करवा चौथ के व्रत पर बॉलीवुड हसीनाओं की तरह खूबसूरत और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं. तो हम आपको लेटेस्ट ब्लाउज डिजाइन दिखा रहे हैं. डालिए इनपर एक नजर...
करवा चौथ का व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है. इस दिन सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं. इस व्रत में सोलह श्रृंगार करके पूजा की जाती है. ऐसे अगर आप इस बार करवाचौथ पर साड़ी पहनने वाली हैं और उसके लिए स्टाइलिश ब्लाउज पहनना चाहती हैं. तो एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश के इन लुक से लें आइडिया.
Published at : 03 Oct 2025 07:55 PM (IST)
