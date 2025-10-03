हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पति का फिदा होना पक्का है, अगर आपने करवा चौथ पर पहन लिया ऐसा ब्लाउज, चेक करें 7 लेटेस्ट डिजाइन

पति का फिदा होना पक्का है, अगर आपने करवा चौथ पर पहन लिया ऐसा ब्लाउज, चेक करें 7 लेटेस्ट डिजाइन

Karwa Chauth 2025: अगर आप भी करवा चौथ के व्रत पर बॉलीवुड हसीनाओं की तरह खूबसूरत और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं. तो हम आपको लेटेस्ट ब्लाउज डिजाइन दिखा रहे हैं. डालिए इनपर एक नजर...

By : सखी चौधरी  | Updated at : 03 Oct 2025 07:55 PM (IST)
Karwa Chauth 2025: अगर आप भी करवा चौथ के व्रत पर बॉलीवुड हसीनाओं की तरह खूबसूरत और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं. तो हम आपको लेटेस्ट ब्लाउज डिजाइन दिखा रहे हैं. डालिए इनपर एक नजर...

करवा चौथ का व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है. इस दिन सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं. इस व्रत में सोलह श्रृंगार करके पूजा की जाती है. ऐसे अगर आप इस बार करवाचौथ पर साड़ी पहनने वाली हैं और उसके लिए स्टाइलिश ब्लाउज पहनना चाहती हैं. तो एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश के इन लुक से लें आइडिया.

1/8
हॉल्टर नेक ब्लाउज़ डिज़ाइन – कीर्ति सुरेश का ये हॉल्टर नेक वाला ब्लाउज भी साड़ी के साथ बहुत ही एक खूबसूरत लगता है. अगर आप इसे करवाचौथ पर पहनेंगी तो आपके पति आपसे नजरें नहीं हटा पाएंगे.
हॉल्टर नेक ब्लाउज़ डिज़ाइन – कीर्ति सुरेश का ये हॉल्टर नेक वाला ब्लाउज भी साड़ी के साथ बहुत ही एक खूबसूरत लगता है. अगर आप इसे करवाचौथ पर पहनेंगी तो आपके पति आपसे नजरें नहीं हटा पाएंगे.
2/8
कीर्ति की तरह आप भी साड़ी लुक को एक स्टेटमेंट चोकर सेट, बालों में लबीं चोटी और ग्लोसी मेकअप के साथ कंपलीट कर सकती हैं.
कीर्ति की तरह आप भी साड़ी लुक को एक स्टेटमेंट चोकर सेट, बालों में लबीं चोटी और ग्लोसी मेकअप के साथ कंपलीट कर सकती हैं.
3/8
वी-नेक ब्लाउज़ डिज़ाइन – इन दिनों वी नेक ब्लाउज काफी ट्रेंड में हैं. बॉलीवुड कई कई एक्ट्रेसेस आजकल साड़ी के साथ ऐसे ब्लाउज कैरी किए नजर आती हैं.
वी-नेक ब्लाउज़ डिज़ाइन – इन दिनों वी नेक ब्लाउज काफी ट्रेंड में हैं. बॉलीवुड कई कई एक्ट्रेसेस आजकल साड़ी के साथ ऐसे ब्लाउज कैरी किए नजर आती हैं.
4/8
अगर आपकी साड़ी सिंपल है तो आप भी कीर्ति की तरह उसे कढ़ाई वाले वी-नेक ब्लाउज के साथ पहने. ये आपके लुक में चार चांद लगा देगा.
अगर आपकी साड़ी सिंपल है तो आप भी कीर्ति की तरह उसे कढ़ाई वाले वी-नेक ब्लाउज के साथ पहने. ये आपके लुक में चार चांद लगा देगा.
5/8
नूडल स्ट्रैप ब्लाउज डिजाइन – करवाचौथ के लिए आप कीर्ति की तरह नूडल स्ट्रैप ब्लाउज़ अपनी साड़ी के साथ कैरी कर सकती हैं. जो एकदम गॉर्जियस और स्टाइलिश लुक देगा.
नूडल स्ट्रैप ब्लाउज डिजाइन – करवाचौथ के लिए आप कीर्ति की तरह नूडल स्ट्रैप ब्लाउज़ अपनी साड़ी के साथ कैरी कर सकती हैं. जो एकदम गॉर्जियस और स्टाइलिश लुक देगा.
6/8
यू-नेक ब्लाउज डिजाइन – नई दुल्हन के लिए कीर्ति का ये साड़ी लुक एकदम परफेक्ट रहेगा. एक्ट्रेस ने अपनी साड़ी को एक हैवी वर्क वाले यू नेक ब्लाउज के साथ पेयर किया है.
यू-नेक ब्लाउज डिजाइन – नई दुल्हन के लिए कीर्ति का ये साड़ी लुक एकदम परफेक्ट रहेगा. एक्ट्रेस ने अपनी साड़ी को एक हैवी वर्क वाले यू नेक ब्लाउज के साथ पेयर किया है.
7/8
स्वीटहार्ट नेक ब्लाउज डिजाइन – अगर आप स्टाइलिश के साथ कंफर्ट भी चाहती हैं. तो कीर्ति की तरह प्लेन साड़ी को स्टाइलिश स्वीटहार्ट नेक ब्लाउज़ के साथ पहनें.
स्वीटहार्ट नेक ब्लाउज डिजाइन – अगर आप स्टाइलिश के साथ कंफर्ट भी चाहती हैं. तो कीर्ति की तरह प्लेन साड़ी को स्टाइलिश स्वीटहार्ट नेक ब्लाउज़ के साथ पहनें.
8/8
एक्ट्रेस की तरह आप भी स्मोकी आईज और गले में चौकर नेकलेस पहनकर अपना लुक पूरा कर सकती हैं.
एक्ट्रेस की तरह आप भी स्मोकी आईज और गले में चौकर नेकलेस पहनकर अपना लुक पूरा कर सकती हैं.
Published at : 03 Oct 2025 07:55 PM (IST)
Keerthy Suresh Bollywood Karwa Chauth 2025

