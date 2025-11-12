हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडगोविंदा की बेटी की 10 तस्वीरें, जानिए आजकल क्या कर रही हैं एक्ट्रेस

गोविंदा की बेटी की 10 तस्वीरें, जानिए आजकल क्या कर रही हैं एक्ट्रेस

Govinda Daughter 10 Photos: गोविंदा की बेटी अब तक अपने पाप की तरह बॉलीवुड में अपनी पहचान नहीं बना पाईं हैं. फिर भी उनकी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज हमेशा सुर्खियों में रहते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Nov 2025 07:53 PM (IST)
Govinda Daughter 10 Photos: गोविंदा की बेटी अब तक अपने पाप की तरह बॉलीवुड में अपनी पहचान नहीं बना पाईं हैं. फिर भी उनकी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज हमेशा सुर्खियों में रहते हैं.

बॉलीवुड के कॉमेडी किंग गोविंदा ने अपनी एक्टिंग से 90 के दशक में लोगों के दिलों पर राज किया. अभी अब उनकी बेटी भी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरती लेकर चर्चा में रहती हैं. फिलहाल उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली हैं इसी बीच आइए जानते हैं कि वो आजकल क्या कर रही हैं.

1/10
गोविंदा की बेटी का नाम टीना आहूजा है. टीना आहूजा बेहद ही खूबसूरत हैं.
गोविंदा की बेटी का नाम टीना आहूजा है. टीना आहूजा बेहद ही खूबसूरत हैं.
2/10
टीना आहूजा का जन्म 16 जुलाई 1989 को हुआ था और वो 36 साल की हैं.
टीना आहूजा का जन्म 16 जुलाई 1989 को हुआ था और वो 36 साल की हैं.
3/10
उन्होंने इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर (IITC) से फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन किया है.
उन्होंने इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर (IITC) से फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन किया है.
4/10
मुंबई के किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट और लंदन फिल्म इंस्टीट्यूट से उन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया.
मुंबई के किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट और लंदन फिल्म इंस्टीट्यूट से उन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया.
5/10
बचपन से ही फिल्मी माहौल में पली बढ़ीं टीना हमेशा से अपने पिता की तरह फिल्मों में काम करना चाहती थीं.
बचपन से ही फिल्मी माहौल में पली बढ़ीं टीना हमेशा से अपने पिता की तरह फिल्मों में काम करना चाहती थीं.
6/10
बता दें कि टीना ने 2015 में फिल्म
बता दें कि टीना ने 2015 में फिल्म "सेकंड हैंड हसबैंड" से बॉलीवुड में कदम रखा था.
7/10
लेकिन उनकी इस फिल्म को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली.
लेकिन उनकी इस फिल्म को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली.
8/10
इसके बाद भी उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन उन्हें वह पहचान नहीं मिल पाई जिसकी उन्हें तलाश थी.
इसके बाद भी उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन उन्हें वह पहचान नहीं मिल पाई जिसकी उन्हें तलाश थी.
9/10
वहीं अब एक्टिंग की दुनिया से आगे बढ़कर टीना अपने पिता गोविंदा के साथ काम कर रही हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं.
वहीं अब एक्टिंग की दुनिया से आगे बढ़कर टीना अपने पिता गोविंदा के साथ काम कर रही हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं.
10/10
साथ ही टीना सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, जहां वो अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती हैं.
साथ ही टीना सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, जहां वो अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती हैं.
Published at : 12 Nov 2025 07:53 PM (IST)
Tags :
Tina Ahuja Govinda

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उमर की दूसरी कार बरामद, सामने आया चौंकाने वाला राज
Delhi Blast: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उमर की दूसरी कार बरामद, सामने आया चौंकाने वाला राज
बिहार
Axis My India Exit Poll: 'एक्सिस माई इंडिया' का एग्जिट पोल किसे करेगा हैरान? साफ हुई NDA-MGB की तस्वीर
'एक्सिस माई इंडिया' का एग्जिट पोल किसे करेगा हैरान? साफ हुई NDA-MGB की तस्वीर
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: LNJP अस्पताल पहुंचे PM Modi, दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद बड़ा एक्शन, जम्मू-कश्मीर में 200 जगहों पर छापेमारी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टरों की टेरर फाइल में कितने पन्ने बाकी? | Breaking
बॉडी की आंखों में आसू... सनी देओल की खामोशी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके में जांच एजेंसियों का एक्शन जारी,कश्मीर में एक और डॉक्टर हिरासत में-सूत्र

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उमर की दूसरी कार बरामद, सामने आया चौंकाने वाला राज
Delhi Blast: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उमर की दूसरी कार बरामद, सामने आया चौंकाने वाला राज
बिहार
Axis My India Exit Poll: 'एक्सिस माई इंडिया' का एग्जिट पोल किसे करेगा हैरान? साफ हुई NDA-MGB की तस्वीर
'एक्सिस माई इंडिया' का एग्जिट पोल किसे करेगा हैरान? साफ हुई NDA-MGB की तस्वीर
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
टेलीविजन
पति विवेक दहिया संग दिव्यांका त्रिपाठी लेट नाइट मस्ती, चीन में यूं कर रहीं एंजॉय
पति विवेक दहिया संग दिव्यांका त्रिपाठी लेट नाइट मस्ती, चीन में यूं कर रहीं एंजॉय
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
चार्जर बार-बार खराब हो रहा है? जान लें कहां हो रही है गलती
चार्जर बार-बार खराब हो रहा है? जान लें कहां हो रही है गलती
शिक्षा
किस देश की है सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी? यहां नौकरी कर ली तो भारत लौटने पर हो जाएगी मौज
किस देश की है सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी? यहां नौकरी कर ली तो भारत लौटने पर हो जाएगी मौज
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget