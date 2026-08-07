Video: फिल्मी कुत्ते के काटने से बाल-बाल बची रवीना टंडन, स्टेज पर हुआ कुछ ऐसा

बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन अक्सर कुछ ऐसा कर जाती हैं जो फैंस के दिलो में उनके लिए प्यार और सम्मान को और ज्यादा बढ़ा देता है. हाल ही में सोशल मीडिया फिर से उनका एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है. एक्ट्रेस फिल्म 'ओह माय डॉग' की स्क्रीनिंग में शामिल हुई थीं. इस दौरान फिल्म के डॉग ने लगभग उनको काट ही लिया था, लेकिन इसके बावजूद एक्ट्रेस बेहद शांत नजर आईं. उनके इस अंदाज के फैंस सोशल मीडिया पर मुरीद हो गए.

कुत्ते ने खींचे रवीना के कपड़े

गुरुवार, 6 अगस्त को रवीना टंडन फिल्म ओह माय डॉग की स्क्रीनिंग में शामिल हुई थीं. इस दौरान वो डॉग भी दिखाई दिया जो फिल्म में दिखाई दे रहा है. स्क्रीनिंग के दौरान एक्ट्रेस ने रेड कार्पेट पर स्टार डॉग के साथ पोज दिया. उन्होंने उसके साथ नीचे बैठकर भी तस्वीरें क्लिक कराईं. हालांकि जैसे ही एक्ट्रेस उठने लगी तभी डॉग ने गुस्से में भौंकते हुए उनके कपड़े खींच लिए. कुत्ते ने लगभग एक्ट्रेस को काट ही लिया था. कुत्ते के मुंह में एक्ट्रेस के कपड़े के धागे आ गए थे. लेकिन, फिर जो हुआ उसका सोशल मीडिया दीवाना हो गया.

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फैंस ने की रवीना टंडन की तारीफ

कुत्ते के भौंकने और काटने के बावजूद रवीना उसके ही प्रति प्यार दिखाते हुए नजर आईं और उसे शांत कराया. रवीना के इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, 'कोई और एक्ट्रेस होती तो डर जाती, लेकिन उन्हें देखो.' एक ने लिखा, 'इसीलिए वो एक एक्ट्रेस हैं. पूरी तरह शांत और संयमित.' एक अन्य ने लिखा, रवीना टंडन सम्मान की हकदार हैं.' वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, 'उस लेवल की शांति और संयम सचमुच प्रभावित करने वाला है.' एक यूजर ने लिखा, 'यह एक सच्चे एनिमल लवर की निशानी है.' एक ने कमेंट किया, 'वह जानती है कि कुत्तों के साथ कैसा व्यवहार करना है.'

रिलीज हुई 'ओह माय डॉग'?

बता दें कि 'ओह माय डॉग' की कहानी एक डॉग के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, राजेश कुमार, गीता अग्रवाल, माही राय, विजय मिश्रा और पवन मल्होत्रा जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं. अमित राय के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 7 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है.

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रवीना टंडन का वर्कफ्रंट

रवीना टंडन के वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में एक्ट्रेस अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आई थीं. ये 30 से ज्यादा स्टार्स वाली फिल्म थी जो 26 जून 2026 को रिलीज हुई थी.