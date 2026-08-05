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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडBatwara 1947 : प्रीति जिंटा ने बिखेरा जलवा, ब्लू सूट में छाईं 'डिंपल गर्ल', सनी देओल का भी दिखा दमदार अंदाज

Batwara 1947 : प्रीति जिंटा ने बिखेरा जलवा, ब्लू सूट में छाईं 'डिंपल गर्ल', सनी देओल का भी दिखा दमदार अंदाज

Batwara 1947 Promotion: 'बंटवारा 1947' साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. विभाजन के बैकग्राउंड पर बनी इस फिल्म में सनी और प्रीति को फिर से स्क्रीन शेयर करते देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Aug 2026 09:39 AM (IST)
Batwara 1947 Promotion: 'बंटवारा 1947' साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. विभाजन के बैकग्राउंड पर बनी इस फिल्म में सनी और प्रीति को फिर से स्क्रीन शेयर करते देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

बॉलीवुड के 'गदर' स्टार सनी देओल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म में उनके साथ प्रीति जिंटा लीड रोल में नजर आएंगी. खास बात ये है कि करीब 8 साल बाद सनी और प्रीति की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ दिखाई देगी, जिसे लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं.

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'बंटवारा 1947' के मेकर्स ने 4 अगस्त को मुंबई के जुहू स्थित नोवोटेल होटल में एक प्रमोशनल इवेंट का आयोजन किया. इस दौरान फिल्म के लीड स्टार सनी देओल और प्रीति जिंटा के साथ निर्देशक राजकुमार संतोषी भी मौजूद रहे.
'बंटवारा 1947' के मेकर्स ने 4 अगस्त को मुंबई के जुहू स्थित नोवोटेल होटल में एक प्रमोशनल इवेंट का आयोजन किया. इस दौरान फिल्म के लीड स्टार सनी देओल और प्रीति जिंटा के साथ निर्देशक राजकुमार संतोषी भी मौजूद रहे.
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इस प्रमोशनल इवेंट में सनी देओल और प्रीति जिंटा ने अपनी शानदार मौजूदगी से पूरी लाइमलाइट बटोर ली. इवेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
इस प्रमोशनल इवेंट में सनी देओल और प्रीति जिंटा ने अपनी शानदार मौजूदगी से पूरी लाइमलाइट बटोर ली. इवेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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सनी देओल और प्रीति जिंटा ने साथ में पैपराजी के लिए कई पोज दिए. इस दौरान दोनों की शानदार बॉन्डिंग और कैमिस्ट्री देखने को मिली.
सनी देओल और प्रीति जिंटा ने साथ में पैपराजी के लिए कई पोज दिए. इस दौरान दोनों की शानदार बॉन्डिंग और कैमिस्ट्री देखने को मिली.
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इवेंट में प्रीति जिंटा ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं. उन्होंने रॉयल ब्लू कलर का सूट पहना था, जिसके साथ टर्कॉइज (फिरोजी) कलर का मैचिंग दुपट्टा कैरी किया था.
इवेंट में प्रीति जिंटा ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं. उन्होंने रॉयल ब्लू कलर का सूट पहना था, जिसके साथ टर्कॉइज (फिरोजी) कलर का मैचिंग दुपट्टा कैरी किया था.
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एक्ट्रेस ने खुले बालों और मिनिमल मेकअप के साथ अपना लुक पूरा किया. वहीं, न्यूड पंप हील्स ने उनके सिंपल लुक में चार चांद लगा दिए.
एक्ट्रेस ने खुले बालों और मिनिमल मेकअप के साथ अपना लुक पूरा किया. वहीं, न्यूड पंप हील्स ने उनके सिंपल लुक में चार चांद लगा दिए.
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प्रीति जिंटा ने अपनी प्यारी मुस्कान बिखेरते हुए पैपराजी को कई पोज दिए. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. उनका ये अंदाज फैंस का काफी पसंद आ रहा है.
प्रीति जिंटा ने अपनी प्यारी मुस्कान बिखेरते हुए पैपराजी को कई पोज दिए. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. उनका ये अंदाज फैंस का काफी पसंद आ रहा है.
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वहीं, इवेंट में सनी देओल कैजुअल लुक में नजर आए. उन्होंने ग्रीन और क्रीम चेक्स वाली फुल स्लीव शर्ट को कार्गो पैंट के साथ पेयर किया था.
वहीं, इवेंट में सनी देओल कैजुअल लुक में नजर आए. उन्होंने ग्रीन और क्रीम चेक्स वाली फुल स्लीव शर्ट को कार्गो पैंट के साथ पेयर किया था.
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बेज रंग के स्नीकर्स और हाथ में घड़ी ने उनके लुक को पूरा किया. हमेशा की तरह सनी ने मुस्कुराते हुए पैपराजी के लिए कई पोज दिए.
बेज रंग के स्नीकर्स और हाथ में घड़ी ने उनके लुक को पूरा किया. हमेशा की तरह सनी ने मुस्कुराते हुए पैपराजी के लिए कई पोज दिए.
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'बंटवारा 1947' की बात करें तो ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में शबाना आजमी, करण देओल, अली फजल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे और कनिका कपूर जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे.
'बंटवारा 1947' की बात करें तो ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में शबाना आजमी, करण देओल, अली फजल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे और कनिका कपूर जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे.
Published at : 05 Aug 2026 09:39 AM (IST)
Tags :
Sunny Deol Preity Zinta Batwara 1947

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