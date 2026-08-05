'बंटवारा 1947' के मेकर्स ने 4 अगस्त को मुंबई के जुहू स्थित नोवोटेल होटल में एक प्रमोशनल इवेंट का आयोजन किया. इस दौरान फिल्म के लीड स्टार सनी देओल और प्रीति जिंटा के साथ निर्देशक राजकुमार संतोषी भी मौजूद रहे.