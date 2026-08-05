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Batwara 1947 : प्रीति जिंटा ने बिखेरा जलवा, ब्लू सूट में छाईं 'डिंपल गर्ल', सनी देओल का भी दिखा दमदार अंदाज
Batwara 1947 Promotion: 'बंटवारा 1947' साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. विभाजन के बैकग्राउंड पर बनी इस फिल्म में सनी और प्रीति को फिर से स्क्रीन शेयर करते देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं.
बॉलीवुड के 'गदर' स्टार सनी देओल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म में उनके साथ प्रीति जिंटा लीड रोल में नजर आएंगी. खास बात ये है कि करीब 8 साल बाद सनी और प्रीति की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ दिखाई देगी, जिसे लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 09:39 AM (IST)
Tags :Sunny Deol Preity Zinta Batwara 1947
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