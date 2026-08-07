फ्राइडे को ओटीटी पर रिलीज हुईं 7 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें एंजॉय

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीFriday OTT Release: 'मैं वापस आऊंगा' से 'ऑपरेशन सफेद सागर' तक, फ्राइडे को ओटीटी पर रिलीज हुईं 7 धांसू फिल्में-सीरीज

Friday OTT Release: 'मैं वापस आऊंगा' से 'ऑपरेशन सफेद सागर' तक, फ्राइडे को ओटीटी पर रिलीज हुईं 7 धांसू फिल्में-सीरीज

Friday OTT Release 7th August: फ्राइडे को ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म पर कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो गई हैं. यानी आपके आप वीकेंड वॉच लिस्ट के लिए एक बार फिर नए ऑप्शन आ गए हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 07 Aug 2026 12:48 PM (IST)
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ये फ्राइडे ओटीटी लवर्स के लिए कुछ ज्यादा ही स्पेशल है. दरअससल इस शुक्रवार को डिजिटिल के तमाम प्लेटफॉर्मस नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो से लेकर जियो हॉट स्टार तक पर कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो गई हैं. इनमें वॉर ड्रामा से लेकर क्राइम थ्रिलर और नई ओरिजिनल तक शामिल हैं. यानी बरसात के मौसम में वीकेंड पर आप घर बैठे फुल एंटरटेन हो सकते हैं. तो लिए यहां फ्राइडे ओटीटी रिलीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

ऑपरेशन सफेद सागर
देशभक्ति और वॉर-एक्शन पर बेस्ड ये ड्रामा 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेना के एयर कैंपेन की कहानी है. गुमनाम नायकों की बहादुरी पर केंद्रित इस सीरीज़ में सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल और अभय वर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं. ये शुक्रवार से ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल हो गई है.


Friday OTT Release: 'मैं वापस आऊंगा' से 'ऑपरेशन सफेद सागर' तक, फ्राइडे को ओटीटी पर रिलीज हुईं 7 धांसू फिल्में-सीरीज

मैं वापस आऊंगा
इम्तियाज अली की रोमांटिक ड्रामा है. फिल्म ने अपने थिएट्रिकल रन के दौरान काफी शानदार परफॉर्म किया और दर्शकों का दिल जीता. फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, शरवरी, वेदांग रैना और दिलजीत दोसांज ने अहम रोल प्ले किया है. इस इमोशनल रोमांटिक ड्रामा की ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर शुक्रवार, 7 अगस्त से स्ट्रिमिंग हो गई है.


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लेनिन
1976 में सेट की गई यह तेलुगु एक्शन ड्रामा लेनिन (अखिल अक्किनेनी) नाम के एक अनाथ की कहानी है. गांव की नेता जयंती द्वारा गोद लिए जाने के बाद, उसकी ज़िंदगी स्थानीय दुश्मनी में उलझ जाती है, जिससे एक खूनी संघर्ष छिड़ जाता है. इस फिल्म ने भी अपने थिएट्रिकल रन के दौरान अच्छा परफॉर्म किया था. वहीं अब ये जी5 पर शुक्रवार, 7 अगस्ट से स्ट्रीम होना शुरू हो गई है.


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'तुंबडची मंजुला'
कन्नड़ हिट फिल्म 'सू फ्रॉम सो' (2025) का मराठी एडेप्टेशन, 'तुंबडची मंजुला' हॉरर, कॉमेडी और ड्रामा का ब्लेंड है. इसकी कहानी केशव (ओम भुतकर) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो भूत-प्रेत के साये का नाटक करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही यह कोशिश एक अजीब स्थिति में बदल जाती है, जिससे अंधविश्वास, उलझन और अफरातफरी का माहौल बन जाता है. ये भी फ्राइडे से जी5 पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है.


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आवर स्टिकी लव
ये 12 एपिसोड वाला रोमांटिक K-ड्रामा है, जिसमें जंग हे-इन ने जांग ताए-हा और हा-यंग ने गो यून-से का किरदार निभाया है. इसकी कहानी एक तेज-तर्रार शहर की प्रॉसिक्यूटर की है, जिसकी याददाश्त चली जाती है और वह एक रफ-एंड-टफ लोकल बॉक्सिंग कोच के साथ रहने लगती है, जो खुद को उसका बॉयफ़्रेंड बताता है. ये भी शुक्रवार 7 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए आ गई है.


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सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी
योशियाकी कोइजुमी की बहुत पसंद की गई इस एनिमेटेड फिल्म में मारियो, लुइगी, पीच, टोड और दूसरे मशहूर किरदारों की कहानी दिखाई गई है. ये सभी मिलकर प्रिंसेस रोजालिना को बचाने के लिए एक जबरदस्त एडवेंचर पर निकलते हैं, ये भी फ्राइडे, 7 अगस्त को ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज हो गई है.


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'डेथ इंक' सीजन 4
'डेथ इंक.' का चौथा और आखिरी सीजन टोरेग्रोसा फ्यूनरल होम के लिए चल रही लड़ाई को एक अहम मोड पर ले आता है. जब चेमी (डिएगो मार्टिन) फैमिली बिजनेस संभालने के लिए एक मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आता है, तो दामासो (कार्लोस एरेस) पीछे हटने से इनकार कर देता है. इससे परिवार के अंदर झगड़ों का सिलसिला शुरू हो जाता है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर फ्राइडे यानी आज से स्ट्रीम कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें:-Main Vaapas Aaunga OTT Release: इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म

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Published at : 07 Aug 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
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