1993 साल में रिलीज हुई फिल्म 'बाजीगर' में काजोल ने 'प्रिया चोपड़ा' का किरदार निभाया था. थ्रिलर कहानी में उनकी दमदार एक्टिंग को काफी पसंद किया गया. ये फिल्म उस दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल रही और इसी फिल्म से शाहरुख खान और काजोल की सुपरहिट ऑनस्क्रीन जोड़ी की शुरुआत हुई. इसे IMDB पर 7.6 की रेटिंग मिली है.