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Kajol Birthday: इन फिल्मों ने काजोल को बनाया सुपरस्टार, आईएमडीबी पर मिली है धांसू रेटिंग
Kajol Birthday: एक्ट्रेस काजोल ने कई शानदार फिल्मों में काम किया है. अपने दौर में एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग के दर्शकों का दिल जीत लिया था. काजोल के बर्थडे पर आप भी उनकी इन फिल्मों को एंजॉय करें.
5 अगस्त को जन्मीं एक्ट्रेस काजोस आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया है.रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर से लेकर इमोशनल ड्रामा तक, काजोल ने हर तरह के किरदार में अपनी शानदार अदाकारी का लोहा मनवाया है. अगर आप उनके फैन हैं, तो आपनी वॉच लिस्ट में एक्ट्रेस की इन फिल्मों को जरूर शामिल करें.
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Published at : 05 Aug 2026 02:42 PM (IST)
Tags :Kajol
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