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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडKajol Birthday: इन फिल्मों ने काजोल को बनाया सुपरस्टार, आईएमडीबी पर मिली है धांसू रेटिंग

Kajol Birthday: इन फिल्मों ने काजोल को बनाया सुपरस्टार, आईएमडीबी पर मिली है धांसू रेटिंग

Kajol Birthday: एक्ट्रेस काजोल ने कई शानदार फिल्मों में काम किया है. अपने दौर में एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग के दर्शकों का दिल जीत लिया था. काजोल के बर्थडे पर आप भी उनकी इन फिल्मों को एंजॉय करें.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 05 Aug 2026 02:42 PM (IST)
Kajol Birthday: एक्ट्रेस काजोल ने कई शानदार फिल्मों में काम किया है. अपने दौर में एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग के दर्शकों का दिल जीत लिया था. काजोल के बर्थडे पर आप भी उनकी इन फिल्मों को एंजॉय करें.

5 अगस्त को जन्मीं एक्ट्रेस काजोस आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया है.रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर से लेकर इमोशनल ड्रामा तक, काजोल ने हर तरह के किरदार में अपनी शानदार अदाकारी का लोहा मनवाया है. अगर आप उनके फैन हैं, तो आपनी वॉच लिस्ट में एक्ट्रेस की इन फिल्मों को जरूर शामिल करें.

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फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में 'सिमरन' के किरदार ने काजोल को घर-घर में पहचान दिलाई. शाहरुख खान के साथ उनकी शानदार केमिस्ट्री और लव सटोरी ने फिल्म को बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल कर दिया. आज भी ये फिल्म हर पीढ़ी के दर्शकों की पसंद बनी हुई है. इसकी IMDB 8 है.
फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में 'सिमरन' के किरदार ने काजोल को घर-घर में पहचान दिलाई. शाहरुख खान के साथ उनकी शानदार केमिस्ट्री और लव सटोरी ने फिल्म को बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल कर दिया. आज भी ये फिल्म हर पीढ़ी के दर्शकों की पसंद बनी हुई है. इसकी IMDB 8 है.
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1993 साल में रिलीज हुई फिल्म 'बाजीगर' में काजोल ने 'प्रिया चोपड़ा' का किरदार निभाया था. थ्रिलर कहानी में उनकी दमदार एक्टिंग को काफी पसंद किया गया. ये फिल्म उस दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल रही और इसी फिल्म से शाहरुख खान और काजोल की सुपरहिट ऑनस्क्रीन जोड़ी की शुरुआत हुई. इसे IMDB पर 7.6 की रेटिंग मिली है.
1993 साल में रिलीज हुई फिल्म 'बाजीगर' में काजोल ने 'प्रिया चोपड़ा' का किरदार निभाया था. थ्रिलर कहानी में उनकी दमदार एक्टिंग को काफी पसंद किया गया. ये फिल्म उस दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल रही और इसी फिल्म से शाहरुख खान और काजोल की सुपरहिट ऑनस्क्रीन जोड़ी की शुरुआत हुई. इसे IMDB पर 7.6 की रेटिंग मिली है.
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'गुप्त: द हिडन ट्रुथ' फिल्म में काजोल ने 'ईशा' का किरदार निभाकर सभी को चौंका दिया. रोमांटिक रोल्स से हटकर उनके इस निगेटिव रोल को दर्शकों ने खूब सराहा. इस शानदार प्रदर्शन के लिए काजोल ने फिल्मफेयर बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए नेगेटिव रोल का अवॉर्ड भी जीता और इतिहास रच दिया. इस फिल्म को IMDB पर 7.3 की रेटिंग मिली है.
'गुप्त: द हिडन ट्रुथ' फिल्म में काजोल ने 'ईशा' का किरदार निभाकर सभी को चौंका दिया. रोमांटिक रोल्स से हटकर उनके इस निगेटिव रोल को दर्शकों ने खूब सराहा. इस शानदार प्रदर्शन के लिए काजोल ने फिल्मफेयर बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए नेगेटिव रोल का अवॉर्ड भी जीता और इतिहास रच दिया. इस फिल्म को IMDB पर 7.3 की रेटिंग मिली है.
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फिल्म 'कुछ कुछ होता है' में काजोल ने 'अंजलि' का किरदार निभाया, जो पहले एक चुलबुली कॉलेज स्टूडेंट और बाद में एक समझदार व सिंपल महिला के रूप में नजर आती है. उनके इस किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया और ये आज भी उनकी सबसे यादगार परफॉर्मेंस में गिना जाता है. इसे IMDB पर 7.5 की रेटिंग मिली है.
फिल्म 'कुछ कुछ होता है' में काजोल ने 'अंजलि' का किरदार निभाया, जो पहले एक चुलबुली कॉलेज स्टूडेंट और बाद में एक समझदार व सिंपल महिला के रूप में नजर आती है. उनके इस किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया और ये आज भी उनकी सबसे यादगार परफॉर्मेंस में गिना जाता है. इसे IMDB पर 7.5 की रेटिंग मिली है.
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'कभी खुशी कभी गम' में भी काजोल ने 'अंजलि शर्मा' का किरदार निभाया था. उन्होंने अपने मजाकिया अंदाज और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया. ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा फैमिली फिल्मों में गिनी जाती है और इसमें काजोल के किरदार को आज भी खूब याद किया जाता है. इसको IMDB पर 7.5 की रेटिंग मिली है.
'कभी खुशी कभी गम' में भी काजोल ने 'अंजलि शर्मा' का किरदार निभाया था. उन्होंने अपने मजाकिया अंदाज और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया. ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा फैमिली फिल्मों में गिनी जाती है और इसमें काजोल के किरदार को आज भी खूब याद किया जाता है. इसको IMDB पर 7.5 की रेटिंग मिली है.
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'फना 'में काजोल ने इस फिल्म से बड़े पर्दे पर वापसी की. इसमें उन्होंने एक अंधी लड़की का किरदार निभाया. काजोल की दमदार एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने खूब सराहा. आमिर खान संग उनकी जोड़ी खूब जची. इसे IMDB पर 7.1 की रेटिंग मिली है.
'फना 'में काजोल ने इस फिल्म से बड़े पर्दे पर वापसी की. इसमें उन्होंने एक अंधी लड़की का किरदार निभाया. काजोल की दमदार एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने खूब सराहा. आमिर खान संग उनकी जोड़ी खूब जची. इसे IMDB पर 7.1 की रेटिंग मिली है.
7/8
'माय नेम इज खान' फिल्म में काजोल ने 'मंदिरा' का किरदार निभाया था. शाहरुख खान के साथ उनकी जोड़ी को एक बार फिर दर्शकों ने खूब पसंद किया. प्यार, परिवार और मुश्किल हालात पर बनी इस फिल्म में काजोल की इमोशनल और दमदार एक्टिंग की काफी तारीफ हुई. इस फिल्म की IMDB रेटिंग 7.9 है.
'माय नेम इज खान' फिल्म में काजोल ने 'मंदिरा' का किरदार निभाया था. शाहरुख खान के साथ उनकी जोड़ी को एक बार फिर दर्शकों ने खूब पसंद किया. प्यार, परिवार और मुश्किल हालात पर बनी इस फिल्म में काजोल की इमोशनल और दमदार एक्टिंग की काफी तारीफ हुई. इस फिल्म की IMDB रेटिंग 7.9 है.
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तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर में काजोल ने सावित्रीबाई मालुसरे का किरदार निभाया था. अजय देवगन के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने पसंद किया. भले ही उनका रोल छोटा था, लेकिन उन्होंने अपने दमदार अभिनय से किरदार को यादगार बना दिया. इसे IMDB पर 7.5 की रेटिंग मिली है.
तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर में काजोल ने सावित्रीबाई मालुसरे का किरदार निभाया था. अजय देवगन के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने पसंद किया. भले ही उनका रोल छोटा था, लेकिन उन्होंने अपने दमदार अभिनय से किरदार को यादगार बना दिया. इसे IMDB पर 7.5 की रेटिंग मिली है.
Published at : 05 Aug 2026 02:42 PM (IST)
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