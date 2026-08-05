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रणबीर कपूर की 'रामायण' में कौन बनीं सीता की तीनों बहनें? साई पल्लवी पर भरी पड़ी ये हसीना
रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज होते ही छा गया है. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. इस फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
बॉलीवुड में इन दिनों निर्देशक नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. फिल्म में बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर भगवान श्रीराम की भूमिका में नजर आएंगे. वहीं, साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी 'माता सीता' का रोल निभा रही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर 'रामायण' में सीता की तीनों बहनें कौन बनी हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 04:54 PM (IST)
Tags :Ranbir Kapoor :Ramayana
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