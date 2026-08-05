मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरणबीर कपूर की 'रामायण' में कौन बनीं सीता की तीनों बहनें? साई पल्लवी पर भरी पड़ी ये हसीना

रणबीर कपूर की 'रामायण' में कौन बनीं सीता की तीनों बहनें? साई पल्लवी पर भरी पड़ी ये हसीना

रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज होते ही छा गया है. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. इस फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Aug 2026 04:54 PM (IST)
रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज होते ही छा गया है. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. इस फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

बॉलीवुड में इन दिनों निर्देशक नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. फिल्म में बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर भगवान श्रीराम की भूमिका में नजर आएंगे. वहीं, साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी 'माता सीता' का रोल निभा रही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर 'रामायण' में सीता की तीनों बहनें कौन बनी हैं.

1/8
रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर 30 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 बजे रिलीज हुआ था. ट्रेलर को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला और इसके बाद से फिल्म की स्टार कास्ट लगातार चर्चा में बनी हुई है.
रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर 30 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 बजे रिलीज हुआ था. ट्रेलर को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला और इसके बाद से फिल्म की स्टार कास्ट लगातार चर्चा में बनी हुई है.
2/8
फिल्म में माता सीता का किरदार साई पल्लवी निभा रही हैं. ट्रेलर में उनकी पहली झलक सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मिला-जुला रिस्पॉन्स देखने को मिला.
फिल्म में माता सीता का किरदार साई पल्लवी निभा रही हैं. ट्रेलर में उनकी पहली झलक सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मिला-जुला रिस्पॉन्स देखने को मिला.
3/8
जहां कई लोगों ने साई पल्लवी के सादगी भरे लुक की तारीफ की, वहीं कुछ यूजर्स को उनका लुक खास पसंद नहीं आया. हालांकि, ट्रेलर में सीता की तीनों बहनों की झलक ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. साई पल्लवी के साथ नजर आईं इन तीनों एक्ट्रेसेस की अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है.
जहां कई लोगों ने साई पल्लवी के सादगी भरे लुक की तारीफ की, वहीं कुछ यूजर्स को उनका लुक खास पसंद नहीं आया. हालांकि, ट्रेलर में सीता की तीनों बहनों की झलक ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. साई पल्लवी के साथ नजर आईं इन तीनों एक्ट्रेसेस की अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है.
4/8
'रामायण' में सीता की बहनों का किरदार कौन निभा रहा है, इसे लेकर भी लोगों में काफी उत्सुकता है. फाइनली इस राज से भी पर्दा उठ चुका है. अगर आप नहीं जानते, तो आइए बताते हैं कि उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के रोल में कौन-सी एक्ट्रेसेस नजर आएंगी.
'रामायण' में सीता की बहनों का किरदार कौन निभा रहा है, इसे लेकर भी लोगों में काफी उत्सुकता है. फाइनली इस राज से भी पर्दा उठ चुका है. अगर आप नहीं जानते, तो आइए बताते हैं कि उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के रोल में कौन-सी एक्ट्रेसेस नजर आएंगी.
5/8
एक्ट्रेस सोनिया बलानी फिल्म में राजा जनक की दूसरी बेटी उर्मिला के किरदार में नजर आएंगी. उर्मिला, माता सीता की छोटी बहन और लक्ष्मण की पत्नी थीं. 'रामायण' में ये किरदार त्याग, धैर्य और पति के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है. सोनिया बलानी 'द केरल स्टोरी' और 'तुम बिन 2' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.
एक्ट्रेस सोनिया बलानी फिल्म में राजा जनक की दूसरी बेटी उर्मिला के किरदार में नजर आएंगी. उर्मिला, माता सीता की छोटी बहन और लक्ष्मण की पत्नी थीं. 'रामायण' में ये किरदार त्याग, धैर्य और पति के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है. सोनिया बलानी 'द केरल स्टोरी' और 'तुम बिन 2' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.
6/8
एक्ट्रेस रिया कपूर फिल्म में मांडवी के किरदार में नजर आएंगी, जो भगवान श्रीराम के छोटे भाई भरत की पत्नी और माता सीता की चचेरी बहन थीं. रिया सोशल मीडिया क्रिएटर होने के साथ-साथ एक एक्ट्रेस भी हैं. 'रामायण' के जरिए वो बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं. ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर उनके लुक की खूब चर्चा हो रही है. कई यूजर्स का मानना है कि मांडवी के किरदार में रिया कपूर की झलक साई पल्लवी पर भारी पड़ गई.
एक्ट्रेस रिया कपूर फिल्म में मांडवी के किरदार में नजर आएंगी, जो भगवान श्रीराम के छोटे भाई भरत की पत्नी और माता सीता की चचेरी बहन थीं. रिया सोशल मीडिया क्रिएटर होने के साथ-साथ एक एक्ट्रेस भी हैं. 'रामायण' के जरिए वो बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं. ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर उनके लुक की खूब चर्चा हो रही है. कई यूजर्स का मानना है कि मांडवी के किरदार में रिया कपूर की झलक साई पल्लवी पर भारी पड़ गई.
7/8
फिल्म में माता सीता की सबसे छोटी बहन श्रुतकीर्ति का किरदार असमिया एक्ट्रेस सुरभि दास निभा रही हैं. श्रुतकीर्ति की शादी राजा दशरथ के सबसे छोटे बेटे शत्रुघ्न से हुई थी. ट्रेलर में सुरभि की भी छोटी-सी झलक देखने को मिली, जिसके बाद उनके किरदार को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है.
फिल्म में माता सीता की सबसे छोटी बहन श्रुतकीर्ति का किरदार असमिया एक्ट्रेस सुरभि दास निभा रही हैं. श्रुतकीर्ति की शादी राजा दशरथ के सबसे छोटे बेटे शत्रुघ्न से हुई थी. ट्रेलर में सुरभि की भी छोटी-सी झलक देखने को मिली, जिसके बाद उनके किरदार को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है.
8/8
बता दें कि 'रामायण' दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान श्रीराम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे.
बता दें कि 'रामायण' दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान श्रीराम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे.
Published at : 05 Aug 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor :Ramayana

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
टीवी एक्ट्रेस इंदिरा कृष्णन की 'रामायण' में एंट्री, कौशल्या का रोल करेंगी प्ले
टीवी एक्ट्रेस इंदिरा कृष्णन की 'रामायण' में एंट्री, कौशल्या का रोल करेंगी प्ले
मनोरंजन
Video: राशन, पानी और चप्पल.... घुटनों तक पानी में उतरकर रणदीप हुड्डा ने असम बाढ़ पीड़ितों को बांटा जरूरी सामान
घुटनों तक पानी में उतरकर रणदीप हुड्डा ने असम बाढ़ पीड़ितों को बांटा जरूरी सामान, देखें वीडियो
मनोरंजन
'राम लीला' के सेट पर दीपिका पादुकोण ने भेल वाले को दी थीं गालियां, जयति भाटिया का खुलासा
'राम लीला' के सेट पर दीपिका पादुकोण ने भेल वाले को दी थीं गालियां, जयति भाटिया का खुलासा
मनोरंजन
'लॉकअप 2' का ग्रैंड फिनाले आज, कौन बनेगा शो का विनर?
'लॉकअप 2' का ग्रैंड फिनाले आज, कौन बनेगा शो का विनर?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Bigg Boss 20 में क्या है Salman Khan का Karan Arjun Secret? Promo ने बढ़ाई उत्सुकता

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

शिवाजी सरकार
शिवाजी सरकार
Opinion: गजब होई गवा! Gen Z ने बदल दी विरोध की भाषा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़ गए राहुल गांधी, बोले- 'No, पहले...'
परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़े राहुल, बोले- 'पहले सदन में आएं गृहमंत्री'
बिहार
नीतीश के हटने से BJP हारी? अनंत सिंह के बयान पर JDU का रिएक्शन आया
नीतीश के हटने से BJP हारी? अनंत सिंह के बयान पर JDU का रिएक्शन आया
क्रिकेट
डेब्यू मैच में फिफ्टी, फिर दोबारा नहीं मिला मौका; जानें इस भारतीय क्रिकेटर की कहानी
डेब्यू मैच में फिफ्टी, फिर दोबारा नहीं मिला मौका; जानें इस भारतीय क्रिकेटर की कहानी
बॉलीवुड
'एक्टिंग को मिस नहीं किया', 'बंटवारा 1947' से कमबैक कर रहीं प्रीति जिंटा, सेट पर 'टॉर्चर' को लेकर कहा ये
'एक्टिंग को मिस नहीं किया', 'बंटवारा 1947' से कमबैक कर रहीं प्रीति जिंटा, सेट पर 'टॉर्चर' को लेकर कहा ये
इंडिया
लोकसभा सचिवालय के निदेशक की संदिग्ध मौत, फ्लैट से मिला सुसाइड नोट; कर्ज के जिक्र ने बढ़ाए सवाल
लोकसभा सचिवालय के निदेशक की संदिग्ध मौत, फ्लैट से मिला सुसाइड नोट; कर्ज के जिक्र ने बढ़ाए सवाल
इंडिया
ममता बनर्जी की TMC का बागी सांसदों पर चौंकाने वाला बयान, '7 से 8 सांसद...'
ममता बनर्जी की TMC का बागी सांसदों पर चौंकाने वाला बयान, '7 से 8 सांसद...'
इंडिया
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
एग्रीकल्चर
मध्यप्रदेश-राजस्थान के किसान ध्यान दें, इन फसलों में सबसे ज्यादा मुनाफा
मध्यप्रदेश-राजस्थान के किसान ध्यान दें, इन फसलों में सबसे ज्यादा मुनाफा
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget