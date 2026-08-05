रणबीर कपूर की 'रामायण' में कौन बनीं सीता की तीनों बहनें? साई पल्लवी पर भरी पड़ी ये हसीना

एक्ट्रेस रिया कपूर फिल्म में मांडवी के किरदार में नजर आएंगी, जो भगवान श्रीराम के छोटे भाई भरत की पत्नी और माता सीता की चचेरी बहन थीं. रिया सोशल मीडिया क्रिएटर होने के साथ-साथ एक एक्ट्रेस भी हैं. 'रामायण' के जरिए वो बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं. ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर उनके लुक की खूब चर्चा हो रही है. कई यूजर्स का मानना है कि मांडवी के किरदार में रिया कपूर की झलक साई पल्लवी पर भारी पड़ गई.