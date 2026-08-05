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'डीडीएलजे' की 'सिमरन' जैसी नहीं है काजोल की लव लाइफ, अजय से पहले किसे कर रही थीं डेट
Kajol Birthday: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल आज, 5 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर आइए जानते हैं कि उनकी और अजय देवगन की लव स्टोरी कब शुरू हुई.
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल का नाम आते ही सबसे पहले फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (डीडीएलजे) की 'सिमरन' याद आती है. पर्दे पर उनकी ये लव स्टोरी जितनी खूबसूरत दिखी, असल जिंदगी में काजोल की लव स्टोरी उतनी ही अलग थी. खुद काजोल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी और अजय देवगन की कहानी कहीं से भी फिल्मी रोमांस जैसी नहीं थी, बल्कि दोस्ती और समझ के साथ धीरे-धीरे आगे बढ़ी.
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Published at : 05 Aug 2026 01:05 PM (IST)
Tags :Kajol Ajay Devgn
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