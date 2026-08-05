'डीडीएलजे' की 'सिमरन' जैसी नहीं है काजोल की लव लाइफ, अजय से पहले किसे कर रही थीं डेट

इसके बाद काजोल ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया. साल 1995 में आई फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' ने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस में शामिल कर दिया. सिमरन के किरदार ने उन्हें घर-घर पहचान दिलाई. इसके बाद 'कुछ कुछ होता है', 'कभी खुशी कभी गम', 'हलचल', 'फना', 'माय नेम इज खान', 'इश्क', 'करण अर्जुन', 'प्यार किया तो डरना क्या', 'हम आपके दिल में रहते हैं', ' और 'सलाम वेंकी' समेत कई फिल्मों में काम किया.