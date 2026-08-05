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वेकेशन से लौटे ऐश-अभिषेक, एयरपोर्ट पर बेटी संग हुए स्पॉट, पैप्स को 'नमस्ते' कर आराध्या ने जीता दिल
Aishwarya Rai-Abhishek Bachchan Spotted: अभिषेक बच्चन हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर पत्नी ऐश्वर्या और बेटी आराध्या संग स्पॉट हुए. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
जब भी बच्चन परिवार एक साथ नजर आता है, फैंस की निगाहें उन पर टिक जाती हैं. मंगलवार शाम अभिषेक बच्चन पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. तीनों का एयरपोर्ट अपीयरेंस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
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Published at : 05 Aug 2026 10:12 AM (IST)
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