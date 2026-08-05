ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं. जहां दोनों अपनी फिल्मों और काम को लेकर चर्चा में रहते हैं, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है.