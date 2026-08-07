मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'गोलमाल 5' की रिलीज पर आया बड़ा अपडेट, मेकर्स ने बता दी सारी सच्चाई

'गोलमाल 5' की रिलीज पर आया बड़ा अपडेट, मेकर्स ने बता दी सारी सच्चाई

Golmaal 5: गुरुवार को 'गोलमाल 5' की रिलीज डेट को लेकर खबरें आई थीं. वहीं अब मेकर्स ने इन अफवाहों पर रिएक्ट किया है और बताया है कि आखिर सच्चाई क्या है?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 07 Aug 2026 11:49 AM (IST)
Preferred Sources

अजय देवगन और रोहित शेट्टी की सफल फ्रेंचाइजी गोलमाल ने हर बार फैंस का दिल जीता है. इसके अब तक चार पार्ट आ चुके हैं और मेकर्स इन दिनों पांचवे भाग पर काम कर रहे हैं. इसी बीच गुरुवार को खबरें आई थीं कि फिल्म दिसंबर 2026 में रिलीज होने वाली है. हालांकि अब मेकर्स ने इन अफवाहें पर विराम लगा दिया है और बताया है कि आखिर सच्चाई क्या है?

दिसंबर में नहीं आएगी 'गोलमाल 5' 

गुरुवार, 6 अगस्त को कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अक्षय कुमार और अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'गोलमाल 5' दिसंबर 2026 में सिनेमाघरों दस्तक देगी, जिसका डायरेक्शन रोहित शेट्टी कर रहे हैं. हालांकि अब मेकर्स ने उन खबरों को पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताया है.

ये भी पढ़ें: क्या 'दृश्यम 3' से इतिहास रच पाएंगे अजय देवगन? बना पाएंगे ये तगड़ा रिकॉर्ड

रोहित शेट्टी पिक्चर्स के प्रवक्ता ने खुद स्थिति स्पष्ट कर दी है. उन्होंने बताया कि हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो खबरें फिल्म की रिलीज डेट को लेकर चल रही हैं वो गलत और झूठी हैं. इनमें कोई सच्चाई नहीं है. 

मीडिया से की ये अपील 

बयान में आगे कहा गया कि फिलहाल फिल्म को दर्शकों के लिए ज्यादा एंटरटेनिंग बनाने को लेकर काम किया जा रहा है और वक्त आने पर जरूरी जानकारी शेयर करने के लिए हम खुद बेहद एक्साइटेड हैं. मेकर्स की तरफ से आगे कहा गया कि रिलीज डेट से लेकर अन्य जरूरी जानकारी आधिकारिक तौर पर ही अनाउंस की जाएगी. 

ये भी पढ़ें: 83 की उम्र में अमिताभ बच्चन ने की 24 घंटे की शिफ्ट, फिर केबीसी शूटिंग पर भी निकले, बोले- नहीं गया तो नौकरी गई

उन्होंने मीडिया से अपील की है कि गलत और गुमराह करने वाली जानकारी ना फैलाई जाए. वहीं आगे मीडिया के सपोर्ट के लिए उनका धन्यवाद भी किया गया.

'गोलमाल 5' में भिड़ेंगे अक्षय कुमार और अजय देवगन

रोहित शेट्टी के डायरेक्शनमे बन रही गोलमाल 5 में अजय देवगन लीड रोल में हैं. वहीं अक्षय कुमार इसमें विलेन की भूमिका निभाते हुए अजय से भिड़ते हुए नजर आएंगे. बता दें कि दो सुपरस्टार को बड़े पर्दे पर एक दूसरे के खिलाफ देखना फैंस के लिए बेहद खास अनुभव होने वाला है. 

इसका हिस्सा श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू, अरशद वारसी, तुषार कपूर और शरमन जोशी जैसे एक्टर्स भी हैं. इसकी कहानी फरहाद सामजी ने लिखी है. रोहित शेट्टी इसके डायरेक्टर होने के अलावा इसके प्रोड्यूसर भी हैं.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 07 Aug 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Ajay Devgn Golmaal 5
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'गोलमाल 5' की रिलीज पर आया बड़ा अपडेट, मेकर्स ने बता दी सारी सच्चाई
'गोलमाल 5' की रिलीज पर आया बड़ा अपडेट, मेकर्स ने बता दी सारी सच्चाई
बॉलीवुड
50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी ? बोलीं- ‘मैं 19 साल की उम्र में शादी...’
50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सैफ अली खान की बहन सबा? खुद बताई वजह
बॉलीवुड
गुलशन बावरा: रेलवे का क्लर्क कैसे बना बेहतरीन गीतकार? दंगों में हो गई थी पैरेंट्स की हत्या
गुलशन बावरा: रेलवे का क्लर्क कैसे बना बेहतरीन गीतकार? दंगों में हो गई थी पैरेंट्स की हत्या
बॉलीवुड
Thursday Box Office: गुरुवार को 'स्पाइडर मैन' की कमाई को झटका, 'धमाल 4' ने भी तोड़ा दम, जानें- बाकी फिल्मों का हाल
गुरुवार को घटी 'स्पाइडर मैन' की कमाई, 'धमाल 4' ने भी तोड़ा दम, जानें-बाकी फिल्मों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तृषा पर CM विजय ने उदयनिधि स्टालिन को दे दिया जवाब, 'मैं ओछी...'
तृषा पर CM विजय ने उदयनिधि स्टालिन को दे दिया जवाब, 'मैं ओछी राजनीति में नहीं पड़ता'
झारखंड
RSS चीफ के बयान से JMM सांसद सहमत! कहा- मोहन भागवत ठीक कह रहे हैं...
RSS चीफ के बयान से JMM सांसद सहमत! कहा- मोहन भागवत ठीक कह रहे हैं...
इंडिया
राहुल गांधी के घर के बाहर साधु-संतों का हंगामा! दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया
राहुल गांधी के घर के बाहर साधु-संतों का हंगामा! दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया
बॉलीवुड
50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी ? बोलीं- ‘मैं 19 साल की उम्र में शादी...’
50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सैफ अली खान की बहन सबा? खुद बताई वजह
क्रिकेट
टीम इंडिया पर BCCI सख्त, नया फिटनेस नियम; इतने मिनट में पूरी करनी होगी 2km दौड़
टीम इंडिया पर BCCI सख्त, नया फिटनेस नियम; इतने मिनट में पूरी करनी होगी 2km दौड़
इंडिया
HC के आदेश के खिलाफ अभिषेक बनर्जी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जानें मामला
HC के आदेश के खिलाफ अभिषेक बनर्जी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जानें मामला
दिल्ली NCR
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
ट्रेंडिंग
बेबी बंप के साथ प्रेग्नेंट महिला का डांस वीडियो वायरल, माधुरी दीक्षित के गाने पर लगाए ठुमके
बेबी बंप के साथ प्रेग्नेंट महिला का डांस वीडियो वायरल, माधुरी दीक्षित के गाने पर लगाए ठुमके
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget