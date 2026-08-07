'गोलमाल 5' की रिलीज पर आया बड़ा अपडेट, मेकर्स ने बता दी सारी सच्चाई

अजय देवगन और रोहित शेट्टी की सफल फ्रेंचाइजी गोलमाल ने हर बार फैंस का दिल जीता है. इसके अब तक चार पार्ट आ चुके हैं और मेकर्स इन दिनों पांचवे भाग पर काम कर रहे हैं. इसी बीच गुरुवार को खबरें आई थीं कि फिल्म दिसंबर 2026 में रिलीज होने वाली है. हालांकि अब मेकर्स ने इन अफवाहें पर विराम लगा दिया है और बताया है कि आखिर सच्चाई क्या है?

दिसंबर में नहीं आएगी 'गोलमाल 5'

गुरुवार, 6 अगस्त को कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अक्षय कुमार और अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'गोलमाल 5' दिसंबर 2026 में सिनेमाघरों दस्तक देगी, जिसका डायरेक्शन रोहित शेट्टी कर रहे हैं. हालांकि अब मेकर्स ने उन खबरों को पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताया है.

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रोहित शेट्टी पिक्चर्स के प्रवक्ता ने खुद स्थिति स्पष्ट कर दी है. उन्होंने बताया कि हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो खबरें फिल्म की रिलीज डेट को लेकर चल रही हैं वो गलत और झूठी हैं. इनमें कोई सच्चाई नहीं है.

मीडिया से की ये अपील

बयान में आगे कहा गया कि फिलहाल फिल्म को दर्शकों के लिए ज्यादा एंटरटेनिंग बनाने को लेकर काम किया जा रहा है और वक्त आने पर जरूरी जानकारी शेयर करने के लिए हम खुद बेहद एक्साइटेड हैं. मेकर्स की तरफ से आगे कहा गया कि रिलीज डेट से लेकर अन्य जरूरी जानकारी आधिकारिक तौर पर ही अनाउंस की जाएगी.

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उन्होंने मीडिया से अपील की है कि गलत और गुमराह करने वाली जानकारी ना फैलाई जाए. वहीं आगे मीडिया के सपोर्ट के लिए उनका धन्यवाद भी किया गया.

'गोलमाल 5' में भिड़ेंगे अक्षय कुमार और अजय देवगन

रोहित शेट्टी के डायरेक्शनमे बन रही गोलमाल 5 में अजय देवगन लीड रोल में हैं. वहीं अक्षय कुमार इसमें विलेन की भूमिका निभाते हुए अजय से भिड़ते हुए नजर आएंगे. बता दें कि दो सुपरस्टार को बड़े पर्दे पर एक दूसरे के खिलाफ देखना फैंस के लिए बेहद खास अनुभव होने वाला है.

इसका हिस्सा श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू, अरशद वारसी, तुषार कपूर और शरमन जोशी जैसे एक्टर्स भी हैं. इसकी कहानी फरहाद सामजी ने लिखी है. रोहित शेट्टी इसके डायरेक्टर होने के अलावा इसके प्रोड्यूसर भी हैं.