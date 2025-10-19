एक्सप्लोरर
सोनम बाजवा की 10 तस्वीरें: दिलकश अदाओं से सबके दिलों पर करती हैं राज
Sonam Bajwa Pics: सोनम बाजवा की 10 खूबसूरत तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिनमें उनकी अदाओं ने फैंस के दिलों पर छाप छोड़ी है. हर तस्वीर में उनका स्टाइल साफ दिखाई दे रहा है.
सोनम बाजवा पंजाबी सिनेमा की एक चमकती हुई स्टार हैं, जिनकी खूबसूरती और अदाएं हर किसी को दीवाना बना देती हैं. उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत पंजाबी फिल्मों से की थी और जल्द ही इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल हो गईं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 19 Oct 2025 09:13 AM (IST)
Tags :Femina Miss India Sonam Bajwa Baaghi 4
बॉलीवुड
7 Photos
बॉयफ्रेंड रचित के साथ ‘थामा’ की स्क्रीनिंग में पहुंचीं हुमा, रेड कार्पेट पर खूब दिए पोज
बॉलीवुड
8 Photos
शरारा सूट में रश्मिका मंदाना ने ढाया कहर, कूल लुक में पहुंचे वरुण धवन, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
8 Photos
सनी देओल की बहू की 8 तस्वीरें: स्टाइल में बड़ी हीरोइन्स को टक्कर देती हैं करण की पत्नी
बॉलीवुड
7 Photos
सनी देओल के पास हैं सबसे धांसू सीक्वल फिल्में, अगले 3 साल तक गदर मचाएंगे 'जाट' एक्टर
बॉलीवुड
7 Photos
'थामा' के सबसे अमीर एक्टर न तो आयुष्मान न ही रश्मिका, नवाजुुद्दीन के पास है सबसे ज्यादा पैसा
बॉलीवुड
5 Photos
सलमान का परिवार इतने सालों में कितना बदला? कई करीबी हुए दूर तो नए मेंबर्स की हुई एंट्री
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
आज नहीं देख पाएंगे रोहित-कोहली की बल्लेबाजी? बारिश बिगाड़ सकती है IND vs AUS पहले वनडे का खेल
इंडिया
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion