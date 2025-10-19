हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसोनम बाजवा की 10 तस्वीरें: दिलकश अदाओं से सबके दिलों पर करती हैं राज

सोनम बाजवा की 10 तस्वीरें: दिलकश अदाओं से सबके दिलों पर करती हैं राज

Sonam Bajwa Pics: सोनम बाजवा की 10 खूबसूरत तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिनमें उनकी अदाओं ने फैंस के दिलों पर छाप छोड़ी है. हर तस्वीर में उनका स्टाइल साफ दिखाई दे रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Oct 2025 09:13 AM (IST)
Sonam Bajwa Pics: सोनम बाजवा की 10 खूबसूरत तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिनमें उनकी अदाओं ने फैंस के दिलों पर छाप छोड़ी है. हर तस्वीर में उनका स्टाइल साफ दिखाई दे रहा है.

सोनम बाजवा पंजाबी सिनेमा की एक चमकती हुई स्टार हैं, जिनकी खूबसूरती और अदाएं हर किसी को दीवाना बना देती हैं. उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत पंजाबी फिल्मों से की थी और जल्द ही इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल हो गईं.

सोनम न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक के लिए भी जानी जाती हैं. हाल ही में वह बॉलीवुड फिल्म ‘बागी 4’ में टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आईं, जहां उनके परफॉर्मेंस ने सभी को इंप्रेस किया.
सोनम बाजवा बचपन से ही एक्टिंग और फिल्मों में बहुत इंटरेस्ट था. उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टिंग को प्रोफेशनल करियर के रूप में चुन लिया.
मॉडलिंग के तौर पर करियर शुरू करने से पहले उन्होंने एक एयर होस्टेस के तौर पर काम किया. इसी दौरान उन्होंने मॉडलिंग में हाथ आजमाया.
साल 2012 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया और फाइनलिस्ट बनीं, लेकिन जीत मिली जालंधर की रहने वाली वन्या मिश्रा को. फाइलिस्ट होते हुए सोनम को पहचान मिला.
सोनम ने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी फिल्मों से की थी और जल्दी ही अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में पहचान बनाई.
सोनम बाजवा ने साल 2013 की पंजाबी फिल्म ‘बेस्ट ऑफ लक’ में गिप्पी ग्रेवाल के साथ अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.
साल 2015 में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म किस किस को प्यार में एक कैमियो किया. कपिल शर्मा स्टारर इस कॉमेडी फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था.
पंजाबी फिल्मों में उनके कई हिट गाने और फिल्में रही हैं, जिनमें उनके रोल और उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया. सोनम ने सिर्फ ग्लैमर या लुक्स पर निर्भर नहीं किया, बल्कि अपने एक्टिंग और रोल के जरिए फैंस को इंप्रेस किया.
सोनम बाजवा ने अपने करियर में ‘निक्का जैलदार’, ‘पंजाब 1984’, ‘सरदार जी 2’, ‘कैरी ऑन जट्टा 2’ समेत कई सुपरहिट फिल्में दीं.
सोनम सोशल मीडिया पर भी बेहद पॉपुलर हैं. इंस्टाग्राम पर उनकी हर तस्वीर वायरल हो जाती है. उनका स्टाइल, फिटनेस और ग्लोइंग स्किन उन्हें एक कंप्लीट दिवा बनाते हैं. अब सोनम को एक दीवाने की दीवानियत में देखा जाएगा.
Published at : 19 Oct 2025 09:13 AM (IST)
Embed widget