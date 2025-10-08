हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदिव्या भारती की 10 तस्वीरें, खूबसूरती बेमिसाल, जिंदा होतीं तो इनके सामने नहीं टिक पाती कोई भी एक्ट्रेस

दिव्या भारती की 10 तस्वीरें, खूबसूरती बेमिसाल, जिंदा होतीं तो इनके सामने नहीं टिक पाती कोई भी एक्ट्रेस

Divya Bharti 10 Beautiful Photos: दिव्या भारती बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस में से एक थी. उनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था. आइए देखते हैं एक्ट्रेस की 10 शानदार तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Oct 2025 07:55 PM (IST)
Divya Bharti 10 Beautiful Photos: दिव्या भारती बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस में से एक थी. उनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था. आइए देखते हैं एक्ट्रेस की 10 शानदार तस्वीरें.

छोटी सी उम्र में इंडस्ट्री पर राज करने वाली दिव्या भारती को भला कौन भूल सकता है. उनकी मासूमियत, खूबसूरती और अदाएं आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं. कम उम्र में ही सुपरस्टार बन चुकीं दिव्या की चमक ऐसी थी कि आज की कई एक्ट्रेसेस भी उनके आगे फीकी लगती हैं. देखिए दिव्या भारती की 10 तस्वीरें, जो उनकी अमर खूबसूरती का सबूत हैं.

1/10
दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था.
दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था.
2/10
उन्होंने 14 साल की छोटी सी उम्र में एक मॉडल के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी.
उन्होंने 14 साल की छोटी सी उम्र में एक मॉडल के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी.
3/10
दिव्या ने 1990 में तेलुगु फिल्म 'बोब्बिली राजा' से अपना फिल्मी करियर शुरू किया.
दिव्या ने 1990 में तेलुगु फिल्म 'बोब्बिली राजा' से अपना फिल्मी करियर शुरू किया.
4/10
ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही, जिसने उन्हें साउथ सिनेमा में एक अलग पहचान मिली.
ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही, जिसने उन्हें साउथ सिनेमा में एक अलग पहचान मिली.
5/10
दिव्या ने 1992 में रिलीज हुई फिल्म 'विश्वात्मा' से बॉलीवुड में कदम रखा.
दिव्या ने 1992 में रिलीज हुई फिल्म 'विश्वात्मा' से बॉलीवुड में कदम रखा.
6/10
इसके अलावा 'शोला और शबनम' और 'दीवाना' जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड में बड़ा स्टारडम दिलाया.
इसके अलावा 'शोला और शबनम' और 'दीवाना' जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड में बड़ा स्टारडम दिलाया.
7/10
दिव्या ने एक्टिंग के साथ अपनी खूबसूरती से भी दर्शकों के दिलों पर राज किया है.
दिव्या ने एक्टिंग के साथ अपनी खूबसूरती से भी दर्शकों के दिलों पर राज किया है.
8/10
दिव्या उस टाइम की बेहद हसीन एक्ट्रेस में से एक थी.
दिव्या उस टाइम की बेहद हसीन एक्ट्रेस में से एक थी.
9/10
इस तस्वीर में बिखरे बालों में दिव्या बला की खूबसूरत दिख रही हैं. उनकी ये प्यारी मुस्कान उन्हें और भी खास बना रही हैं.
इस तस्वीर में बिखरे बालों में दिव्या बला की खूबसूरत दिख रही हैं. उनकी ये प्यारी मुस्कान उन्हें और भी खास बना रही हैं.
10/10
बता दे कि मात्र 19 साल की उम्र में मुंबई में अपने अपार्टमेंट की पांचवीं मंजिल की बालकनी से गिरने के कारण 5 अप्रैल 1993 को उनकी मौत हो गई.
बता दे कि मात्र 19 साल की उम्र में मुंबई में अपने अपार्टमेंट की पांचवीं मंजिल की बालकनी से गिरने के कारण 5 अप्रैल 1993 को उनकी मौत हो गई.
Published at : 08 Oct 2025 07:55 PM (IST)
Tags :
Divya Bharti

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
बिहार
रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीर, 'सामाजिक न्याय के लिए...'
रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीर, 'सामाजिक न्याय के लिए...'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे विराट कोहली, जानें क्या है IND vs AUS टूर का प्लान
इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे विराट कोहली, जानें क्या है IND vs AUS टूर का प्लान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Politics: बिहार में CM कौन? Tejashwi Yadav के नाम पर घमासान! Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: बिहार में 'विकास' पर घमासान, 10,000 रुपये योजना पर सवाल!
Ferrari 12 Cilindri India drive review | Auto Live
Karwa Chauth Drama: TV सीरियल्स में करवा चौथ का महासंग्राम, क्या मिल पाएगा प्यार? | ABP News
Pawan Singh Controversy: MLA बनने के लिए Jyoti Singh पर गंभीर आरोप!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
बिहार
रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीर, 'सामाजिक न्याय के लिए...'
रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीर, 'सामाजिक न्याय के लिए...'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे विराट कोहली, जानें क्या है IND vs AUS टूर का प्लान
इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे विराट कोहली, जानें क्या है IND vs AUS टूर का प्लान
भोजपुरी सिनेमा
'अबॉर्शन की दवा देते थे...', पवन सिंह पर वाइफ ज्योति ने लगाए 5 बड़े आरोप, अक्षरा सिंह का नाम भी लिया
पवन सिंह पर वाइफ ज्योति ने लगाए 5 बड़े आरोप, अक्षरा सिंह का नाम भी लिया
जनरल नॉलेज
Cost To Build Cricket Stadium: क्रिकेट का मैदान बनाने में कितना आता है खर्च? रकम उड़ा देगी होश
क्रिकेट का मैदान बनाने में कितना आता है खर्च? रकम उड़ा देगी होश
हेल्थ
कफ सिरप से अब तक कितने बच्चों ने गंवाई जान, जानें कितने राज्यों में इसका खौफ?
कफ सिरप से अब तक कितने बच्चों ने गंवाई जान, जानें कितने राज्यों में इसका खौफ?
जनरल नॉलेज
Top Silver Reserve Countries: इन देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, जानें टॉप 5 की लिस्ट
इन देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, जानें टॉप 5 की लिस्ट
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget