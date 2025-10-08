एक्सप्लोरर
दिव्या भारती की 10 तस्वीरें, खूबसूरती बेमिसाल, जिंदा होतीं तो इनके सामने नहीं टिक पाती कोई भी एक्ट्रेस
Divya Bharti 10 Beautiful Photos: दिव्या भारती बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस में से एक थी. उनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था. आइए देखते हैं एक्ट्रेस की 10 शानदार तस्वीरें.
छोटी सी उम्र में इंडस्ट्री पर राज करने वाली दिव्या भारती को भला कौन भूल सकता है. उनकी मासूमियत, खूबसूरती और अदाएं आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं. कम उम्र में ही सुपरस्टार बन चुकीं दिव्या की चमक ऐसी थी कि आज की कई एक्ट्रेसेस भी उनके आगे फीकी लगती हैं. देखिए दिव्या भारती की 10 तस्वीरें, जो उनकी अमर खूबसूरती का सबूत हैं.
Published at : 08 Oct 2025 07:55 PM (IST)
Tags :Divya Bharti
बॉलीवुड
10 Photos
