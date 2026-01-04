सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो अक्सर लोगों को हंसाते हैं, चौंकाते हैं या सोचने पर मजबूर कर देते हैं. लेकिन इस बार जो वीडियो चर्चा में है, उसने समाज की उस कड़वी सच्चाई को एक बार फिर सामने ला दिया है, जिसे लोग दहेज कहकर सामान्य मान चुके हैं. वायरल वीडियो में शादी के मौके पर दूल्हे को मिला दहेज ऐसा है कि देखने वाले दंग रह गए. यूजर्स मजाक में कह रहे हैं कि बस हवाई जहाज की कमी रह गई, वरना जमीन से लेकर बेडरूम तक और खेत से लेकर सड़क तक चलने वाला हर सामान दहेज में मिल गया.

दूल्हे को दहेज में मिला सामान देख घूम जाएगा माथा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि खुले मैदान या बड़े परिसर में दहेज का सामान लाइन से सजा कर रखा गया है. सबसे आगे कार और बाइक और घर के सामान नजर आते हैं. इसके बाद खेत जोतने की मशीनें, ट्रैक्टर ट्रॉली, सोलर सिस्टम, हवा भरने वाला मोटर पंप और पानी का बड़ा टैंक रखा हुआ है. यहीं नहीं, दर्जनों बेड, गद्दे, पूरे बिस्तर सेट, झूला और घर का हर जरूरी फर्नीचर भी साफ दिखाई दे रहा है. वीडियो में कुछ जगहों पर सोना चांदी के आभूषण भी दिखाए जा रहे हैं, जिन्हें गर्व के साथ कैमरे में कैद किया जा रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Funtastichubb Offical (@funtastichubb)

यह भी पढ़ें: टेबल टिशू नहीं मिला तो फाड़ दी दूसरे की जींस, जेबों को रूमाल बना पोंछा मुंह

यूजर्स की फटी रह गई आंखें

इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कई यूजर्स ने तंज कसते हुए लिखा कि अब शादी कम और शोरूम की ओपनिंग ज्यादा लग रही है. कुछ लोगों ने कहा कि दूल्हे को तो पूरी जिंदगी का स्टॉक एक ही दिन में मिल गया. वहीं कई गंभीर यूजर्स ने इसे दहेज प्रथा की शर्मनाक तस्वीर बताया और सवाल उठाया कि आखिर कब तक बेटियों के परिवार इस सामाजिक दबाव में कुचले जाते रहेंगे. वीडियो को funtastichubb नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: "बन ठन चली देखो ऐ जाती रे" लड़की ने ऑफिस में डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स- वीडियो वायरल