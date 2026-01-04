कहीं आपका पैन कार्ड बंद तो नहीं हो गया? ऐसे कर सकते हैं चेक

भारत सरकार और आयकर विभाग (Income Tax Department) के नियमों के अनुसार, साल 2026 में ऐसे पैन कार्ड का इस्तेमाल और सेवाओं में लाना मुश्किल होगा, जो आधार कार्ड से लिंक नहीं हुए हों. यानी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य हो गया है. अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है, तो आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसका मतलब है कि आपको बैंक खाता खोलने में परेशानी होगी, ज्यादा पैसों का लेनदेन नहीं कर पाएंगे और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में लिंक करवाने की जो आखिरी तारीख या डेडलाइन तय की थी, वह 31 दिसंबर 2025 थी, जो अब बीत चुकी है. सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है.

आधार से लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड इनऑपरेटिव

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 थी, जो गुजर चुकी है. अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक नहीं हुआ है, तो आपको बैंक खाता खोलने और पैसों के ट्रांजेक्शन में दिक्कत आ सकती है. ऐसे में आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव (Inoperative) हो चुका होगा. यानी अब आप बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे और कोई इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे. इन नियमों को लागू करने का सरकार का उद्देश्य टैक्स चोरी को रोकना और फर्जी पैन कार्ड पर नकेल कसना था. अगर आपने अपना आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं करवाया है, तो आपका पैन कार्ड भी काम करना बंद कर चुका होगा.

पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं, कैसे जांचें?

अगर आपको जानना है कि आपका पैन कार्ड काम कर रहा है या एक्टिव है, तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स के जरिए इसकी जांच कर सकते हैं.

पैन कार्ड की जांच करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर विजिट करना होगा.

वेबसाइट पर जाने के बाद स्क्रीन पर Quick Link का ऑप्शन दिखाई देगा, उस ऑप्शन पर क्लिक करें.

Quick Link के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको Verify PAN Status वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

वेबसाइट द्वारा मांगी गई सभी जानकारी भरनी होगी और Continue के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा.

OTP दर्ज करके Validate के ऑप्शन पर क्लिक करें.

अगर आपका पैन कार्ड बंद नहीं हुआ होगा, तो स्क्रीन पर यह मैसेज दिखाई देगा: Pan is Active and Details re as Per Pan

