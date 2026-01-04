एक्ट्रेस आयशा खान इन दिनों सातवें आसमान पर हैं. आयशा को ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' में देखा गया था. फिल्म की तरह फिल्म के गाने भी छा गए हैं, जिसमें एक गाना 'शरारत' भी है. 'शरारत' को यूट्यूब पर 100 मिलियन व्यूज मिले हैं जिसके बाद आयशा खान खुशी से फूले नहीं समा रही हैं. उन्होंने एक पोस्ट के जरिए अपनी खुशी का इजहार किया है और बताया है कि वो इस दुनिया में राज करने ही आई हैं.

आयशा खान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो थिएटर में बैठकर बड़े पर्दे पर अपना गाना 'शरारत' एंजॉय करती दिख रही हैं. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- '100 मिलियन व्यूज़. दर्शकों से खचाखच भरे थिएटर में खुद को बड़े पर्दे पर देखना वाकई एक शानदार एक्सपीरियंस था. 'शरारत' के लिए मुझे जो प्यार मिला है, वो असीम है.'

'मैं राज करने आई हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता'

आयशा ने आगे लिखा- 'मुझे 'शरारत' देने के लिए मुकेश छाबड़ा का धन्यवाद. लोगों की जिंदगी बदलते रहिए. आप भगवान के भेजे हुए हैं और मुझ पर भरोसा करने के लिए आदित्य धर का धन्यवाद. वो दूरदर्शी व्यक्ति हैं. मैं अपने दर्शकों से वादा करती हूं कि मैं राज करने आई हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता. ये घमंड से नहीं, बल्कि उस मेहनत से आता है जो मैं अपने प्रिय कामों में लगाती हूं. मुझे अपने काम और ऊपर वाले पर इतना भरोसा है कि मुझे पता है कि एक दिन मुझे वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए मैंने दुआ की है.'

'2026 हमारी जिंदगी में अद्भुत चीजें और...'

एक्ट्रेस यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने आखिर में लिखा- 'एक ऐसे परिवार का साथ पाकर शुक्रगुजार हूं, जो हर हाल में मेरा सपोर्ट करता है! मेरी रीढ़ की हड्डी. मेरी ताकत. हर सुख-दुख में साथ देने के लिए सर्वेश शशि का खास शुक्रिया. शहबाज खान, आपका शुक्रिया. तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं. शब्द कभी भी ये बयां नहीं कर सकते कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो. अल्लाह करे 2026 हमारी जिंदगी में अद्भुत चीजें और कई सबक लेकर आए. आखिर आयशा खान बिना थोड़े से ड्रामे के क्या हैं?'