हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज

India vs Bangladesh Bilateral Series Update: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अनुसार, भारतीय टीम 28 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचेगी. बांग्लादेश में टीम इंडिया 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 04 Jan 2026 02:47 PM (IST)
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारतीय क्रिकेट टीम के बांग्लादेश दौरे के शेड्यूल का एलान कर चुका है. बांग्लादेश में टीम इंडिया को 3 मैचों की वनडे सीरीज और 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. BCB के अनुसार, भारतीय टीम 28 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचेगी. बांग्लादेश में भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज और इतने ही मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. हालांकि, भारत और बांग्लादेश के बीच बिगड़ते राजनयिक संबंधों के कारण भारत का बांग्लादेश दौरा रद्द हो सकता है. बीसीबी द्वारा शेड्यूल की घोषणा करने के बावजूद भारतीय टीम का बांग्लादेश दौरे पर जाना मुश्किल है.

बीसीबी ने शुक्रवार को भारत के बांग्लादेश दौरे का एलान किया था. बांग्लादेश बोर्ड ने दावा किया था कि बीसीसीआई से उनकी बात हो गई है. बीसीबी ने वनडे और टी20 सीरीज के मैचों की तारीख का भी एलान किया. शेड्यूल के मुताबिक, भारतीय टीम बांग्लादेश में 1, 3 और 6 सितंबर को तीन वनडे मैच खेलेगी. फिर 9, 12 और 13 सितंबर को तीन टी20 मैच खेले जाएंगे.

यह सीरीज मूल रूप से पिछले साल आयोजित होने वाली थी, लेकिन भारतीय बोर्ड की सुरक्षा चिंताओं के कारण इसे अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दिया गया था. विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि बीसीसीआई इस बार भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है, जिसका एक बड़ा संकेत आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करने का निर्देश देना है.

बांग्लादेश पिछले छह महीने से राजनीतिक हिंसा की चपेट में है और बीसीसीआई इस अस्थिरता की स्थिति में इस देश के दौरे का जोखिम नहीं लेना चाहता है. बांग्लादेश को अगले महीने से ही टी20 विश्व कप मैचों के लिए भारत आना है. बीसीसीआई के निर्देशों पर रहमान को आईपीएल से रिलीज किए जाने के बाद बीसीबी का इस पर रुख सबकी नजरों में रहेगा.

भारत और पाकिस्तान अपने सभी आईसीसी मैच तटस्थ मैदानों (न्यूट्रेल वेन्यू) पर खेलते हैं, क्योंकि पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद उनके संबंध और भी खराब हो गए हैं. टी20 विश्व कप का बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मैच अगले महीने श्रीलंका में खेला जाएगा.

Published at : 04 Jan 2026 02:47 PM (IST)
