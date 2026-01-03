एक्सप्लोरर
बर्फीली वादियों में सारा अली खान ने भाई इब्राहिम संग मनाया नया साल, कहा- 'हमेशा मिले ऐसी जन्नत'
Sara Ali Khan New Year Party: सारा अली खान ने भाई इब्राहिम और दोस्तों संग अपने पैतृक घर पटौदी हाउस और बर्फिली वादियों में नए साल का स्वागत किया. अब उन्होंने फैंस को अपने सेलिब्रेशन की झलक दिखाई है.
सारा अली खान ने भाई इब्राहिम अली खान के साथ अपने पैतृक घर में नया साल मनाया. इस बार दोनों ने शोर-शराबे वाली पार्टी की बजाय शांति और परिवार के साथ सेलिब्रेशन किया. तस्वीरों में सारा और इब्राहिम मस्ती और गुफ्तगू करते हुए दिख रहे हैं. वहीं सादगी और आराम उनका जश्न खास बना रहे हैं.
Published at : 03 Jan 2026 04:56 PM (IST)
