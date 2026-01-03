बर्फीली वादियों में सारा अली खान ने भाई इब्राहिम संग मनाया नया साल, कहा- 'हमेशा मिले ऐसी जन्नत'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबर्फीली वादियों में सारा अली खान ने भाई इब्राहिम संग मनाया नया साल, कहा- 'हमेशा मिले ऐसी जन्नत'

Sara Ali Khan New Year Party: सारा अली खान ने भाई इब्राहिम और दोस्तों संग अपने पैतृक घर पटौदी हाउस और बर्फिली वादियों में नए साल का स्वागत किया. अब उन्होंने फैंस को अपने सेलिब्रेशन की झलक दिखाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Jan 2026 05:10 PM (IST)
सारा अली खान ने भाई इब्राहिम अली खान के साथ अपने पैतृक घर में नया साल मनाया. इस बार दोनों ने शोर-शराबे वाली पार्टी की बजाय शांति और परिवार के साथ सेलिब्रेशन किया. तस्वीरों में सारा और इब्राहिम मस्ती और गुफ्तगू करते हुए दिख रहे हैं. वहीं सादगी और आराम उनका जश्न खास बना रहे हैं.

भाई-बहन ने साल के आखिरी दिन अपने पुश्तैनी घर पटौदी पैलेस में बिताने का फैसला किया और ठंडी सर्दियों की छुट्टियों का पूरा मजा लिया.
सारा ने अपने नए साल की मस्ती और अपने हालिया वेकेशन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
Published at : 03 Jan 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Sara Ali Khan Ibrahim Ali Khan Metro In Dino

बॉलीवुड फोटो गैलरी

