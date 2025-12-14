महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की चर्चा सियासी गलियारों में काफी हुई थी. इसके बाद उनके दल बदलने के कयास भी लगाए गए, लेकिन अब उन्होंने पीएम मोदी के साथ अपनी मुलाकात को लेकर खुलासा किया है. प्रियंका चतुर्वेदी ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान अपनी मुलाकात का जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह से राजनीतिक मुलाकात नहीं थी.

पीएम से मुलाकात में प्रियंका की क्या बातचीत हुई ?

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से कभी नहीं मिली. पहली बार जब मैं संसदीय प्रतिनिधिमंडल से लौट कर आई थी तो उन्होंने हम सब से आकर पूछा था कि हमारा क्या अनुभव रहा. प्रियंका ने आगे बताया कि उनके पूछने के बाद मैंने उनके सामने दो-तीन चीजें ऐसी रखी थीं. उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि वह सुनने को तैयार है तो मैंने जो मेरे मन में था मैंने वह बोल दिया.

अपनी मुलाकात को लेकर उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्होंने मेरे परिवार के बारे में जाना. सब चीजें समझीं. मेरे माता-पिता कहां से हैं, मेरी ससुराल कहां की है. प्रियंका ने कहा वह पूरी तरह एक अच्छी बातचीत थी. बाकी इसमें और कुछ भी नहीं था.

लोगों की ट्रोलिंग पर क्या बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी ?

इस मुलाकात को लेकर उन्हें काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था. इस पर उन्होंने कहा कि लोग इस पर मुझे ट्रोल कर रहे थे, लेकिन मुझे इस पर काफी हंसी आई. प्रियंका ने आगे कहा कि इस बारे में मेरी पार्टी के नेताओं को पता था. और मैं उन्हें इस बारे में बताकर गई थी.

पीएम की सबसे बड़ी खासियत के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब उन्होंने कहा कि जो तुम कह रही हो वह सही और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि जब मैं उनसे मिली तो वह काफी ध्यान से सुन रहे थे.