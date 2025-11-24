हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडधर्मेंद्र ने किससे की थी पहली शादी, 19 साल की उम्र में इस पंजाबन लड़की को बनाया था अपनी दुल्हन

धर्मेंद्र ने किससे की थी पहली शादी, 19 साल की उम्र में इस पंजाबन लड़की को बनाया था अपनी दुल्हन

Dharmendra Death: बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र का निधन हो गया है. इस बीच उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियां बटोर रही हैं.बता दें एक्टर ने एक नहीं दो शादियां की थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Nov 2025 03:40 PM (IST)
Dharmendra Death: बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र का निधन हो गया है. इस बीच उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियां बटोर रही हैं.बता दें एक्टर ने एक नहीं दो शादियां की थीं.

धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के बारे में तो हर कोई जानता है. लेकिन, उनकी पहली शादी किससे और कैसे हुई थी, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं.

1/8
धर्मेंद्र की पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है, जो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं. एक्टर ने प्रकाश कौर संग 1954 अरेंज्ड मैरिज की थी.
धर्मेंद्र की पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है, जो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं. एक्टर ने प्रकाश कौर संग 1954 अरेंज्ड मैरिज की थी.
2/8
शादी के वक्त धर्मेंद्र की उम्र महज 19 साल थी. उस दौरान उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत नहीं की थी.
शादी के वक्त धर्मेंद्र की उम्र महज 19 साल थी. उस दौरान उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत नहीं की थी.
3/8
धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर पंजाबन हैं, जिन्हें सादगी के साथ रहना बेहद पसंद है. एक्टर ने खुद कई इंटरव्यू में बताया था कि फिल्मों में आने से पहले उन्होंने शादी कर ली थी.
धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर पंजाबन हैं, जिन्हें सादगी के साथ रहना बेहद पसंद है. एक्टर ने खुद कई इंटरव्यू में बताया था कि फिल्मों में आने से पहले उन्होंने शादी कर ली थी.
4/8
धर्मेंद्र ने कई इंटरव्यू में अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए कहा था,'प्रकाश मेरी जिंदगी की पहली और असली हीरोइन हैं.'
धर्मेंद्र ने कई इंटरव्यू में अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए कहा था,'प्रकाश मेरी जिंदगी की पहली और असली हीरोइन हैं.'
5/8
धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के चार बच्चे हुए दो बेटे और दो बेटियां. कपल ने अपने बेटों का नाम सनी देओल और बॉबी देओल रखा. वहीं, उनकी बेटियों का नाम अजीता विजेता है.
धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के चार बच्चे हुए दो बेटे और दो बेटियां. कपल ने अपने बेटों का नाम सनी देओल और बॉबी देओल रखा. वहीं, उनकी बेटियों का नाम अजीता विजेता है.
6/8
धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के दोनों बेटों सनी और बॉबी ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बॉलीवुड में खूब नाम कमाया.वहीं, दोनों बेटियां मां की तरह लाइमलाइट से दूर रहीं.
धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के दोनों बेटों सनी और बॉबी ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बॉलीवुड में खूब नाम कमाया.वहीं, दोनों बेटियां मां की तरह लाइमलाइट से दूर रहीं.
7/8
धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी संग दूसरी शादी करते वक्त इस्लाम अपना लिया था, ताकि उन्हें पहली पत्नी प्रकाश कौर से तलाक ना लेना पड़े.
धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी संग दूसरी शादी करते वक्त इस्लाम अपना लिया था, ताकि उन्हें पहली पत्नी प्रकाश कौर से तलाक ना लेना पड़े.
8/8
प्रकाश कौर ने कभी भी अपने पति को लेकर ऑफिशियल तौर पर कोई नकारात्मक बयान नहीं दिया. उन्होंने 'स्टारडस्ट'को लिए इंटरव्यू में हेमा संग एक्टर की शादी पर कहा था,'धर्मेंद्र परफेक्ट पति नहीं हैं, लेकिन वे बेहतरीन पिता हैं. हेमाजी बहुत खूबसूरत हैं, कोई भी मर्द उनकी ओर आकर्षित हो सकता है'.
प्रकाश कौर ने कभी भी अपने पति को लेकर ऑफिशियल तौर पर कोई नकारात्मक बयान नहीं दिया. उन्होंने 'स्टारडस्ट'को लिए इंटरव्यू में हेमा संग एक्टर की शादी पर कहा था,'धर्मेंद्र परफेक्ट पति नहीं हैं, लेकिन वे बेहतरीन पिता हैं. हेमाजी बहुत खूबसूरत हैं, कोई भी मर्द उनकी ओर आकर्षित हो सकता है'.
Published at : 24 Nov 2025 03:40 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Prakash Kaur Dharmendra Death

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Dharmendra Death News: वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
बॉलीवुड
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
क्रिकेट
सब कुछ ठीक है? स्मृति मंधाना ने डिलीट किए सगाई के फोटो-वीडियो; पिता के बाद मंगेतर पलाश भी अस्पताल में भर्ती
सब कुछ ठीक है? स्मृति मंधाना ने डिलीट किए सगाई के फोटो-वीडियो; पिता के बाद मंगेतर पलाश भी अस्पताल में भर्ती
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Pollution Breaking: नक्सली हिडमा जिंदाबाद के नारे से भड़का विवाद, 22 प्रदर्शनकारी हिरासत में
Ayodhya Conclave: राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले Brajesh Pathak ने क्या कहा? | Ayodhaya Ram Mandir
Delhi Blast का सबसे बड़ा खुलासा! Al Falah यूनिवर्सिटी पर NIA का बड़ा शिकंजा | Red Fort Blast
Pakistan Breaking: TTP ने उड़ाई आतंकियों नींद... धमाके से कांप उठा पाक | Terror Attack
PPF Account बंद हो गया? सिर्फ ₹1650 में ऐसे करें दोबारा चालू | Tax Benefit फिर से पाएं! | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Dharmendra Death News: वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
बॉलीवुड
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
क्रिकेट
सब कुछ ठीक है? स्मृति मंधाना ने डिलीट किए सगाई के फोटो-वीडियो; पिता के बाद मंगेतर पलाश भी अस्पताल में भर्ती
सब कुछ ठीक है? स्मृति मंधाना ने डिलीट किए सगाई के फोटो-वीडियो; पिता के बाद मंगेतर पलाश भी अस्पताल में भर्ती
क्रिकेट
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
इंडिया
Dharmendra Death: धर्मेंद्र के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए भावुक, जानिए सोशल मीडिया पर क्या लिखा
धर्मेंद्र के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए भावुक, जानिए सोशल मीडिया पर क्या लिखा
बिहार
Dharmendra Death: 'मेरा सौभाग्य रहा कि…', दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर बोले पवन सिंह, शेयर की ये तस्वीर
'मेरा सौभाग्य रहा कि…', दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर बोले पवन सिंह, शेयर की ये तस्वीर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget