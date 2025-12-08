एक्ट्रेस सारा अली खान ने अपनी दादी शर्मिला टैगोर को उनके बर्थडे पर बेहद ही खास अंदाज में विश किया. एक्ट्रेस ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जहां पहली फोटो में एक्ट्रेस अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती नजर आ रही हैं.