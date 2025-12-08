हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशर्मिला टैगोर के बर्थडे पर करीना कपूर का प्यारभरा पोस्ट, पोती सारा अली खान ने भी खास अंदाज में किया विश

Sharmila Tagore Birthday Special: आज दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर का बर्थडे है. इस खास मौके पर करीना कपूर खान और सारा अली खान ने तस्वीरें शेयर कर उन्हें खास अंदाज में विश किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Dec 2025 05:57 PM (IST)
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर 8 दिसंबर को अपना 81 वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस करीना कपूर और सारा अली खान ने तस्वीरें शेयर कर उन्हें खास अंदाज में विश किया हैं. साथ ही उन्होंने प्यार भरा नोट भी लिखा.

एक्ट्रेस सारा अली खान ने अपनी दादी शर्मिला टैगोर को उनके बर्थडे पर बेहद ही खास अंदाज में विश किया. एक्ट्रेस ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जहां पहली फोटो में एक्ट्रेस अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती नजर आ रही हैं.
वहीं दूसरी फोटो में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस अपनी दादी के साथ गले लगकर फोटो क्लिक करवा रही हैं.
तीसरी फोटो एक्ट्रेस ने अपने पापा सैफ अली खान ने साथ शेयर की है. जिसमें दोनों को क्यूट बॉन्डिंग नजर आ रही है.
तस्वीरें को साथ उन्होंने बड़ा ही प्यार भरा कैप्शन भी लिखा, 'हमारे परिवार के चंदा और सूरज को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. बड़ी अम्मा, आपसे प्यार शब्दों से परे है'.
वहीं करीना ने भी इंस्टाग्राम पर कुछ प्यारी तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, 'हैप्पी बर्थडे प्यारी सासू मां.' पहली तस्वीर में सैफ अली खान अपनी मां शर्मिला के साथ हैं और शर्मिला छोटे जेह को गोद में लिए मुस्कुरा रही हैं.
दूसरी तस्वीर में करीना और शर्मिला साथ में टहल रही हैं, उस पर करीना ने लिखा, 'हमेशा आपके नक्शेकदम पर चलने की कोशिश करती हूं.'
आखिरी तस्वीर में शर्मिला अपने पोते जेह के साथ पार्क में खेलती नजर आ रही हैं.
Published at : 08 Dec 2025 05:57 PM (IST)
