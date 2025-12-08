एक्सप्लोरर
शर्मिला टैगोर के बर्थडे पर करीना कपूर का प्यारभरा पोस्ट, पोती सारा अली खान ने भी खास अंदाज में किया विश
Sharmila Tagore Birthday Special: आज दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर का बर्थडे है. इस खास मौके पर करीना कपूर खान और सारा अली खान ने तस्वीरें शेयर कर उन्हें खास अंदाज में विश किया है.
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर 8 दिसंबर को अपना 81 वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस करीना कपूर और सारा अली खान ने तस्वीरें शेयर कर उन्हें खास अंदाज में विश किया हैं. साथ ही उन्होंने प्यार भरा नोट भी लिखा.
Published at : 08 Dec 2025 05:57 PM (IST)
शर्मिला टैगोर के बर्थडे पर करीना कपूर का प्यारभरा पोस्ट, पोती सारा ने भी खास अंदाज में किया विश
