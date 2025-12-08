Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पाकिस्तान के रक्षा बलों के प्रमुख (सीडीएफ) और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सोमवार (8 दिसंबर, 2025) को कहा कि पाकिस्तान शांतिपूर्ण राष्ट्र है. उसने आगाह किया कि किसी को भी इस्लामाबाद की क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता को परखने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

देश के पहले सीडीएफ के रूप में नियुक्त होने पर मुनीर को सम्मानित करने के लिए GHQ (मुख्यालय) में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद मुनीर ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि किसी भी आक्रमण की स्थिति में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बहुत अधिक तीव्र और गंभीर होगी.

आसिम मुनीर ने दी गीदड़भभकी

पहलगाम हमले का बदला लेते हुए भारत ने सात मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. इस हमले के बाद चार दिनों तक भीषण झड़पें हुईं, जो 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति के साथ समाप्त हुईं. मुनीर ने दोहराया कि पाकिस्तान शांतिप्रिय देश है, लेकिन उन्होंने चेताया कि किसी को भी देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाने या उसके संकल्प को परखने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के तनाव पर क्या बोले मुनीर?

पाकिस्तान-अफगानिस्तान तनाव पर मुनीर ने कहा कि काबुल में अफगान तालिबान शासन को एक स्पष्ट संदेश दिया गया है. उन्होंने कहा, “अफगान तालिबान के पास फितना अल-खवारिज (टीटीपी) और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.” सरकार ने पिछले वर्ष प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को फितना अल-खवारिज के रूप में अधिसूचित किया था, जो कि इस्लामी इतिहास के एक ऐसे समूह का संदर्भ है जो हिंसा में शामिल था.

संविधान के 27वें संशोधन के तहत CDF नया पद

फील्ड मार्शल मुनीर ने पहले सीडीएफ के रूप में कार्यभार संभाला है. सरकार ने मुनीर की नई भूमिका में नियुक्ति के लिए पांच साल के कार्यकाल को लेकर पिछले सप्ताह अधिसूचना जारी की. इसके साथ ही वह सेना प्रमुख के रूप में भी कार्य करेंगे. सीडीएफ का गठन पिछले महीने 27वें संविधान संशोधन और उसके बाद पाकिस्तान सेना, वायुसेना और नौसेना (संशोधन) विधेयक 2025 में किए गए बदलावों के बाद किया गया.