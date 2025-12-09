देश की राजधानी अब ठिठुरने लगी है. सुबह से शाम तक ठंड का एहसास होने लगा है. वहीं इस हफ्ते दिल्ली-NCR में मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. 11-12 दिसंबर को तापमान गिरकर 6°C तक पहुंच सकता है.

मौसम विभाग के अनुसार 9 से 14 दिसंबर के बीच सुबह के समय कोहरा और धुंध छाई रहेगी, जबकि दिन में हल्के बादल और ठंडी हवाएं चलेंगी. नए पश्चिमी विक्षोभ के 13 दिसंबर को पहाड़ों पर पहुंचने से उत्तरी भारत में प्रभाव पड़ेगा लेकिन दिल्ली में इसका असर सीमित रहेगा.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

दिल्ली में 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक मौसम साफ से लेकर हल्के बादलों वाला रहने की संभावना है. हवा की रफ्तार 5 से 25 किमी प्रति घंटा के बीच रहेगी और सुबह के समय घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है. 9 दिसंबर को हवाएं सबसे अधिक तेज चलेंगी, जबकि 10 और 11 दिसंबर को आसमान साफ और सुबह हल्का कोहरा देखने को मिलेगा.

12 से 14 दिसंबर के बीच हल्के बादल लौटेंगे. न्यूनतम तापमान लगातार गिरावट पर रहेगा. 11 और 12 दिसंबर को पारा 6°C तक जाने का अनुमान है. उधर, पहाड़ी राज्यों में जारी बर्फबारी ने मैदानी हिस्सों में ठंड का असर और बढ़ा दिया है. आईएमडी ने बताया कि देश के चार राज्यों में आज बारिश की भी संभावना है, जिससे उत्तरी भारत में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है.

जारी है प्रदूषण का कहर

9 दिसंबर की सुबह दिल्ली में ठंड के साथ साथ धुंध और प्रदूषण का घनत्व बढ़ा रहा. ज्यादातर इलाकों में 280 के पार एक्यूआई बना हुआ है. उत्तरी इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं क्योंकि AQI 300 के पार है. प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली में अब कोहरे का प्रभाव भी जोड़ने वाला है, जिससे सुबह-दोपहर दृश्यता में कमी देखी जा सकती है. स्थानीय हवाओं के साथ तापमान में लगातार गिरावट अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है.

NCR में तापमान में गिरावट और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव

दिल्ली के साथ NCR के गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी मौसम का मिजाज इस हफ्ते काफी बदला हुआ दिखेगा. शुरूआती दिनों में तेज हवाएं चलने का अनुमान है और बाद में ठंड में तेजी से बढ़ोतरी होगी. 13 दिसंबर को पहाड़ों पर आने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ का दिल्ली पर खास असर नहीं होगा लेकिन तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है. हालांकि, इसके पहले दो दिनों तक ठंडी हवाएं तापमान को नीचे लेकर जाएंगी और सुबह का कोहरा घना हो सकता है.

अगले पूरे हफ्ते NCR को ठंड, हवा, धुंध और हल्के बादलों के मिश्रण वाले मौसम का सामना करना पड़ेगा. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान में गिरावट और हवा की दिशा में बदलाव के चलते आने वाले दिनों में लोगों को भारी ठंड से सावधान रहने की जरूरत है.