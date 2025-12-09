हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi: आने वाली है ठिठुरन! दिल्ली-NCR में 6°C पारा, कोहरा और हवाएं बढ़ाएंगी मुश्किलें, AQI भी 300 पार

Delhi: आने वाली है ठिठुरन! दिल्ली-NCR में 6°C पारा, कोहरा और हवाएं बढ़ाएंगी मुश्किलें, AQI भी 300 पार

Delhi Weather: दिल्ली-NCR में इस हफ्ते मौसम में उतार-चढ़ाव रहेगा और 11-12 दिसंबर को तापमान गिरकर 6°C तक पहुंच सकता है. सुबह के समय कोहरा और दिन में हल्के बादलों के बीच ठंड में और बढ़ोतरी होगी.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 09 Dec 2025 06:58 AM (IST)
Preferred Sources

देश की राजधानी अब ठिठुरने लगी है. सुबह से शाम तक ठंड का एहसास होने लगा है. वहीं इस हफ्ते दिल्ली-NCR में मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. 11-12 दिसंबर को तापमान गिरकर 6°C तक पहुंच सकता है. 

मौसम विभाग के अनुसार 9 से 14 दिसंबर के बीच सुबह के समय कोहरा और धुंध छाई रहेगी, जबकि दिन में हल्के बादल और ठंडी हवाएं चलेंगी. नए पश्चिमी विक्षोभ के 13 दिसंबर को पहाड़ों पर पहुंचने से उत्तरी भारत में प्रभाव पड़ेगा लेकिन दिल्ली में इसका असर सीमित रहेगा.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

दिल्ली में 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक मौसम साफ से लेकर हल्के बादलों वाला रहने की संभावना है. हवा की रफ्तार 5 से 25 किमी प्रति घंटा के बीच रहेगी और सुबह के समय घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है. 9 दिसंबर को हवाएं सबसे अधिक तेज चलेंगी, जबकि 10 और 11 दिसंबर को आसमान साफ और सुबह हल्का कोहरा देखने को मिलेगा.

12 से 14 दिसंबर के बीच हल्के बादल लौटेंगे. न्यूनतम तापमान लगातार गिरावट पर रहेगा. 11 और 12 दिसंबर को पारा 6°C तक जाने का अनुमान है. उधर, पहाड़ी राज्यों में जारी बर्फबारी ने मैदानी हिस्सों में ठंड का असर और बढ़ा दिया है. आईएमडी ने बताया कि देश के चार राज्यों में आज बारिश की भी संभावना है, जिससे उत्तरी भारत में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है.

जारी है प्रदूषण का कहर

9 दिसंबर की सुबह दिल्ली में ठंड के साथ साथ धुंध और प्रदूषण का घनत्व बढ़ा रहा. ज्यादातर इलाकों में 280 के पार एक्यूआई बना हुआ है. उत्तरी इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं क्योंकि AQI 300 के पार है. प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली में अब कोहरे का प्रभाव भी जोड़ने वाला है, जिससे सुबह-दोपहर दृश्यता में कमी देखी जा सकती है. स्थानीय हवाओं के साथ तापमान में लगातार गिरावट अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है.

NCR में तापमान में गिरावट और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव

दिल्ली के साथ NCR के गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी मौसम का मिजाज इस हफ्ते काफी बदला हुआ दिखेगा. शुरूआती दिनों में तेज हवाएं चलने का अनुमान है और बाद में ठंड में तेजी से बढ़ोतरी होगी. 13 दिसंबर को पहाड़ों पर आने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ का दिल्ली पर खास असर नहीं होगा लेकिन तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है. हालांकि, इसके पहले दो दिनों तक ठंडी हवाएं तापमान को नीचे लेकर जाएंगी और सुबह का कोहरा घना हो सकता है.

अगले पूरे हफ्ते NCR को ठंड, हवा, धुंध और हल्के बादलों के मिश्रण वाले मौसम का सामना करना पड़ेगा. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान में गिरावट और हवा की दिशा में बदलाव के चलते आने वाले दिनों में लोगों को भारी ठंड से सावधान रहने की जरूरत है.

और पढ़ें

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 09 Dec 2025 06:58 AM (IST)
Tags :
Delhi Weather Delhi AQI DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'असली वजह क्या थी, अभी बता पाना मुश्किल', DGCA के कारण बताओ नोटिस का इंडिगो ने भेजा जवाब
'असली वजह क्या थी, अभी बता पाना मुश्किल', DGCA के कारण बताओ नोटिस का इंडिगो ने भेजा जवाब
स्पोर्ट्स
स्मृति मंधाना के पलाश मुच्छल के साथ शादी तोड़ने के बाद जेमिमा रोड्रिग्ज की क्रिप्टिक इंस्टाग्राम स्टोरी वायरल
स्मृति मंधाना के पलाश मुच्छल के साथ शादी तोड़ने के बाद जेमिमा रोड्रिग्ज की क्रिप्टिक इंस्टाग्राम स्टोरी वायरल
बिहार
बिहार में बड़े स्तर पर IAS अफसरों के तबादले, कई जिलों के DM भी बदले
बिहार में बड़े स्तर पर IAS अफसरों के तबादले, कई जिलों के DM भी बदले
इंडिया
'...एक बार और फिर हमेशा के लिए इसे बंद कर दें', नेहरू की गलतियों पर प्रियंका गांधी ने PM मोदी को दी ये सलाह
'...एक बार और फिर हमेशा के लिए इसे बंद कर दें', नेहरू की गलतियों पर प्रियंका गांधी ने PM मोदी को दी ये सलाह
Advertisement

वीडियोज

20 लाख का 'मुर्दा दोस्त' ! मौत का Fixed Deposit | Sansani | Crime
Bengal Babri Masjid Row: काउंटिंग के लिए लगानी पड़ी मशीन, नींव रखने के बाद कहा से आया पैसा?
Vande Matram Controversy: विवादों में किसने घसीटा? 150 साल बाद गरमाया वंदे मातरम का मुद्दा...
Indian Rupee Hits Record Low: गिरते रुपये पर चर्चा से भाग रही सरकार? देखिए सबसे सटीक विश्लेषण
Indigo Crisis:'अच्छे से बात भी नहीं करते' 6वें दिन भी इंडिगो संकट बरकरार | DGCA | Civil Aviation
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'असली वजह क्या थी, अभी बता पाना मुश्किल', DGCA के कारण बताओ नोटिस का इंडिगो ने भेजा जवाब
'असली वजह क्या थी, अभी बता पाना मुश्किल', DGCA के कारण बताओ नोटिस का इंडिगो ने भेजा जवाब
स्पोर्ट्स
स्मृति मंधाना के पलाश मुच्छल के साथ शादी तोड़ने के बाद जेमिमा रोड्रिग्ज की क्रिप्टिक इंस्टाग्राम स्टोरी वायरल
स्मृति मंधाना के पलाश मुच्छल के साथ शादी तोड़ने के बाद जेमिमा रोड्रिग्ज की क्रिप्टिक इंस्टाग्राम स्टोरी वायरल
बिहार
बिहार में बड़े स्तर पर IAS अफसरों के तबादले, कई जिलों के DM भी बदले
बिहार में बड़े स्तर पर IAS अफसरों के तबादले, कई जिलों के DM भी बदले
इंडिया
'...एक बार और फिर हमेशा के लिए इसे बंद कर दें', नेहरू की गलतियों पर प्रियंका गांधी ने PM मोदी को दी ये सलाह
'...एक बार और फिर हमेशा के लिए इसे बंद कर दें', नेहरू की गलतियों पर प्रियंका गांधी ने PM मोदी को दी ये सलाह
ओटीटी
Hollywood OTT Releases: इस हफ्ते OTT पर हॉलीवुड का राज, 'सुपरमैन' समेत रिलीज होंगी ये मोस्ट अवेटेड फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते OTT पर हॉलीवुड का राज, 'सुपरमैन' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज
यूटिलिटी
UAN नंबर भूल गए हैं तो ऐसे कर सकते हैं रिकवर, PF अकाउंट वाले जान लें जरूरी बात
UAN नंबर भूल गए हैं तो ऐसे कर सकते हैं रिकवर, PF अकाउंट वाले जान लें जरूरी बात
हेल्थ
क्या सच में एग योक से होता है हार्ट अटैक? एक्सपर्ट्स ने बताया इस मिथक के पीछे का बड़ा सच
क्या सच में एग योक से होता है हार्ट अटैक? एक्सपर्ट्स ने बताया इस मिथक के पीछे का बड़ा सच
ट्रेंडिंग
Video: 'भाभी नहीं बवाल है' गुलाबी साड़ी पहन गाड़ी से उतरी, फिर सड़क पर लगाए जोरदार ठुमके- वीडियो वायरल
'भाभी नहीं बवाल है' गुलाबी साड़ी पहन गाड़ी से उतरी, फिर सड़क पर लगाए जोरदार ठुमके- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget