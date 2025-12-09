हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: 'भाभी नहीं बवाल है' गुलाबी साड़ी पहन गाड़ी से उतरी, फिर सड़क पर लगाए जोरदार ठुमके- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो कुछ ही सेकंड का है, लेकिन इसकी चर्चा हर प्लेटफॉर्म पर है. वीडियो में एक कार सड़क किनारे पार्क की गई है और उसका दरवाजा खुला हुआ है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 09 Dec 2025 06:54 AM (IST)
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया धमाका मचा हुआ है और इसका कारण हैं एक भाभी जी, जिन्होंने सड़क पर उतरकर ऐसा धमाकेदार डांस किया कि वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया है. पिंक साड़ी, गॉगल, ईयरपॉड्स और जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ भाभी जी ने कार से बाहर कदम रखा और फिर जो स्टेप्स दिखाए, उसने इंटरनेट पर आग लगा दी. वीडियो में भाभी जी का एटीट्यूड, एक्सप्रेशन और उनके मूव्स इतने तगड़े हैं कि लोग कह रहे हैं “भाभी नहीं, पूरा बवाल हैं.” इस क्लिप को देखकर हर कोई हैरान है कि कैसे सड़क के बीचोंबीच भाभी जी ने बिना झिझक के ऐसा डांस कर दिया.

गुलाबी साड़ी पहन भाभी ने किया जोरदार डांस

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो कुछ ही सेकंड का है, लेकिन इसकी चर्चा हर प्लेटफॉर्म पर है. वीडियो में एक कार सड़क किनारे पार्क की गई है और उसका दरवाजा खुला हुआ है. अचानक गाड़ी से एक महिला, जिन्हें लोग प्यार से ‘भाभी जी’ कह रहे हैं, बाहर उतरती हैं. उन्होंने पिंक कलर की साड़ी पहन रखी है और गॉगल के साथ पूरे स्टाइल में नजर आ रही हैं. जैसे ही वह गाड़ी से बाहर आती हैं, कैमरे की ओर देखकर स्माइल करती हैं और फिर संगीत की ताल पर जबरदस्त डांस शुरू कर देती हैं.

हर ठुमके में झलका कॉन्फिडेंस

भाभी जी के मूव्स इतने शार्प और एनर्जेटिक हैं कि वीडियो देखते ही बनता है. वह सड़क पर पूरी बेफिक्री के साथ पोज भी देती हैं और स्टेप्स भी. उनके कॉन्फिडेंस की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. खास बात ये है कि वीडियो किसी चैलेंज का हिस्सा भी लगता है, क्योंकि गाड़ी का दरवाजा खुला है और भाभी जी ड्राइविंग सीट से निकलकर सीधे डांस करते दिखाई देती हैं. यह देखकर लोगों ने इसे नया "कार डांस ट्रेंड" कहना शुरू कर दिया है.

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो को @RamBachan_ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाभी नहीं बवाल है भाई. एक और यूजर ने लिखा...वाह भाभी मौज कर दी आपने तो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाभी ने तो सोशल मीडिया पर आग लगा दी है, ऐसे ही मस्त रहो.

Published at : 09 Dec 2025 06:54 AM (IST)
