तेरे इश्क में ने पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा, धनुष और कृति की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर धमाल

धनुष और कृति सेनन इन दिनों फिल्म 'तेरे इश्क में' नजर आ रहे हैं. इस फिल्म में उनकी लव स्टोरी दिखाई गई है. फिल्म को आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं. आइए जानते हैं फिल्म का अबतक का कलेक्शन क्या रहा है.

11वें दिन फिल्म ने की इतनी कमाई

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 11वें दिन 2.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म के 11वें दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियल नहीं आए हैं पर अगर फिल्म ने दूसरे सोमवार को 2.50 करोड़ की कमाई की है तो फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 102.50 करोड़ हो गया है.

तेरे इश्क में का अभी तक का टोटल कलेक्शन

बता दें कि तेरे इश्क में को हिंदी और तमिल में बनाया गया है. फिल्म ने 16 करोड़ की ओपनिंग की थी. इसके बाद दूसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ की कमाई की थी. तीसरे दिन फिल्म की कमाई बढ़ी और 19 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे दिन फिल्म ने 8.75 करोड़ का बिजनेस किया.

पांचवें दिन फिल्म ने 10.25 करोड़ कमाए. छठे दिन फिल्म ने 6.85 करोड़, सातवें दिन फिल्म ने 5.8 करोड़ कमाए. पहले हफ्ते का फिल्म का कलेक्शन 83.65 करोड़ रहा. आठवें दिन 3.75 करोड़ और नौवें दिन 5.7 करोड़ और दसवें दिन 6.9 करोड़ रहा है.

कृति और धनुष की केमिस्ट्री को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म में उनके गाने भी पसंद किए गए. कृति सेनन ने को-एक्टर धनुष को लेकर रिएक्ट किया था. उन्होंने कहा था, 'मुझे लगता है कि धनुष शानदार एक्टर हैं. मैं उनके क्राफ्ट और टैलेंट की हमेशा से सराहना करती हूं. मुझे लगता है कि उनका अपने क्राफ्ट पर मजबूत पकड़ है. वो बारीकियों पर ध्यान देते हैं. उन्होंने कई फिल्में डायरेक्ट भी की हैं. इससे काफी एक्सपीरियंसऔर समझ मिलता है.'

फिल्म प्रमोशन के लिए कृति और धनुष वाराणसी भी गए थे. यहां उन्होंने गंगा आरती की थी.