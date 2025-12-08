हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शिमरी गाउन में अवनीत कौर का ग्लैम लुक, तस्वीरें देख फैंस बोले- ‘स्टनिंग क्वीन’

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Dec 2025 05:55 PM (IST)
Avneet Kaur Pics: अवनीत कौर का मेटैलिक गाउन और क्लासी स्टाइलिंग उन्हें एकदम स्टनिंग, ड्रीमी और रॉयल लुक दे रहा है. आप भी इस लुक से इंस्पायर होकर खुद को किसी भी पार्टी की जान बना सकती हैं.

अवनीत कौर का नया फोटोशूट सच में किसी फेयरी टेल का हिस्सा लगता है. उनके मेटैलिक, शिमरिंग गाउन और परफेक्ट स्टाइलिंग ने उन्हें एकदम स्टनिंग और रॉयल लुक दे दिया है. हर डिटेल हेयर से मेकअप तक इतनी ग्रेसफुल और क्लासी है कि इसे देखकर फैन्स बस वॉव कह उठे.

अवनीत कौर का ये फोटोशूट देखने के बाद एक ही बात दिमाग में आती है, प्योर लक्ज़री, प्योर ग्लैमर! उनका पूरा लुक इतना स्टनिंग और ड्रीमी है कि पहली नजर में ही रॉयल वाइब दे जाता है.
सबसे पहले बात उनके मेटैलिक, शिमरिंग गाउन की. यह गाउन ऐसा लगता है जैसे किसी डिज़ाइनर ने स्काई की पूरी गैलेक्सी को रैप करके एक परफेक्ट सिल्हूट बना दिया हो. गाउन का बॉडी-हगिंग फिट उनकी फिगर को बेहद ग्रेसफुली हाइलाइट कर रहा है. नीचे से हल्की सी ग्लो और ऊपर से क्रिस्प डिटेलिंग, दोनों मिलकर आउटफिट को एकदम रेड-कार्पेट रेडी बनाते हैं.
गाउन की नेकलाइन पर शियर मेष वर्क असल ब्यूटी स्टेटमेंट है. यह ना सिर्फ लुक को बोल्ड बनाता है बल्कि एलिगेंस को भी इंटैक्ट रखता है.
शोल्डर एरिया पर जो टाइनी शिमरिंग फ्रिंजेस हैं, वो मूवमेंट के साथ हल्की-हल्की चमक देते हैं, लिटरेली स्पार्कलिंग विथ एवरी पोज़ लग रही है. लाइट जैसे ही गाउन पर पड़ती है, पूरा आउटफिट डायमंड-लाइक शाइन देने लगता है.
अब आते हैं अवनीत के हेयर और मेकअप पर, जो पूरे वाइब को और भी क्लासी बनाता है. उनका सॉफ्ट, नेचुरली-स्टाइल्ड, साइड-पार्टेड ओपन हेयर उनकी फेस-कट को ब्यूटीफुली फ्रेम करता है. कोई हेवी कर्ल्स या ओवर-स्टाइल्ड लुक नहीं, बस सिंपल, स्मूद सॉफ्टनेस जो उनकी ब्यूटी को एफ़र्टलेसली एन्हांस करता है.
मेकअप में उन्होंने सबटल ग्लैम लुक रखा है, सॉफ्ट बेस, न्यूड ब्राउन लिपस्टिक, और थोड़ा सा ग्लो जो कैमरा लाइट्स में नेचुरली हाइलाइट होता है. आइज़ पर लाइट शिमर और सॉफ्ट आईलाइनर ने उनका एक्सप्रेशन और भी स्ट्राइकिंग बना दिया है.
जो चीज इस पूरे लुक को फाइनल क्वीन टच देती है, वो है उनका स्टेटमेंट चोकर नेकलेस. सिल्वर-टोनड, रॉयल वाइब वाला ये चोकर उनके नेक एरिया को सबटल शाइन देता है और गाउन के शिमर के साथ परफेक्ट मैच भी करता है. यह एक ऐसा एक्सेसरी है जो आउटफिट को ओवरपॉवर किए बिना उसे एलिवेट करता है.
बैकग्राउंड की बात करें तो स्मोकी, डार्क, सिनेमैटिक बैकड्रॉप अवनीत को सेंटर स्पॉटलाइट में ले आता है. उनकी ग्लोइंग ड्रेस और सॉफ्ट पोज़ इस फ्रेम को आलमोस्ट मैजिकैल बनाते हैं. लाइक किसी हॉलीवुड फैंटेसी फिल्म की हीरोइन की एंट्री हो.
अवनीत का ऑरा इस फोटो में कॉम भी है, कॉन्फिडेंट भी और एक्स्ट्रीमली ग्रेसफुल भी. कोई डाउट नहीं कि फैन्स इस लुक को देखकर उन्हें “स्टनिंग क्वीन”, “अनरियल ब्यूटी”, “एंजल वाइब्स” जैसे कमेंट्स से शॉवर कर रहे होंगे क्योंकि ऑनेस्टली, ये लुक इतना मेज़मैराइजिंग है कि नज़र हटाना मुश्किल है.
Published at : 08 Dec 2025 05:54 PM (IST)
