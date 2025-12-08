एक्सप्लोरर
शिमरी गाउन में अवनीत कौर का ग्लैम लुक, तस्वीरें देख फैंस बोले- ‘स्टनिंग क्वीन’
Avneet Kaur Pics: अवनीत कौर का मेटैलिक गाउन और क्लासी स्टाइलिंग उन्हें एकदम स्टनिंग, ड्रीमी और रॉयल लुक दे रहा है. आप भी इस लुक से इंस्पायर होकर खुद को किसी भी पार्टी की जान बना सकती हैं.
अवनीत कौर का नया फोटोशूट सच में किसी फेयरी टेल का हिस्सा लगता है. उनके मेटैलिक, शिमरिंग गाउन और परफेक्ट स्टाइलिंग ने उन्हें एकदम स्टनिंग और रॉयल लुक दे दिया है. हर डिटेल हेयर से मेकअप तक इतनी ग्रेसफुल और क्लासी है कि इसे देखकर फैन्स बस वॉव कह उठे.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 08 Dec 2025 05:54 PM (IST)
Tags :Avneet Kaur Avneet Kaur Pics
बॉलीवुड
7 Photos
'धुरंधर' में इन टीवी सेलेब्स ने मचाया बवाल, क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान ने काटा बवाल
बॉलीवुड
8 Photos
रणवीर से संजय दत्त तक, जानें- 'धुरंधर' में किस स्टार ने निभाया कौन सा रियल लाइफ किरदार
बॉलीवुड
7 Photos
मां बनने के बाद पहली बार स्पॉट हुई कियारा आडवाणी, शॉर्ट्स-शर्ट में स्टाइलिश लगीं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
9 Photos
ब्लैक आउटफिट और मांग में सिंदूर फ्लॉन्ट करते हुए एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं रेखा, 71 की उम्र में एक्ट्रेस ने दिखाया जलवा
बॉलीवुड
10 Photos
ऐश्वर्या राय की 10 लेटेस्ट तस्वीरें, 52 की उम्र में भी सबसे खूबसूरत दिखती हैं एक्ट्रेस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में राम मोहन नायडू की दो टूक
महाराष्ट्र
आदित्य ठाकरे के दावे ने बढ़ाई शिंदे गुट की टेंशन, 22 विधायकों को लेकर कही ये बड़ी बात
इंडिया
'इसमें कोई शक नहीं कि आप....', संसद में वंदे मातरम् पर बहस के दौरान प्रियंका गांधी ने क्यों की PM मोदी की तारीफ?
क्रिकेट
'वो डिजर्व करते हैं...', ओपनिंग पोजीशन को लेकर सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, प्लेइंग 11 पर दिया बड़ा हिंट
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
'धुरंधर' में इन टीवी सेलेब्स ने मचाया बवाल, क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान ने काटा बवाल
एबीपी लाइव
Opinion