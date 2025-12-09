क्या सच में एग योक से होता है हार्ट अटैक? एक्सपर्ट्स ने बताया इस मिथक के पीछे का बड़ा सच
एक्सपर्ट्स के अनुसार हमारे शरीर में 80 प्रतिशत कोलेस्ट्रॉल लिवर खुद बनाता है. यानी खाने से मिलने वाला कोलेस्ट्रॉल खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं.
पिछले कुछ सालों में हेल्थ और फिटनेस को लेकर लोगों में जागरूकता बड़ी है, लेकिन इसके साथ ही कई मिथक भी तेजी से फैलने लगे हैं. इनमें से एक बड़ा दावा यह है कि अंडे की जर्दी यानी एक योक दिल के लिए खतरनाक होती है और इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है. कई लोग वजन और कोलेस्ट्रॉल के डर से केवल एग व्हाइट खाना पसंद करते हैं और योक को हटा देते हैं. लेकिन क्या यह डर वाकई सही है. इसे लेकर कुछ एक्सपर्ट्स इस मिथक के पीछे का सच बताते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या सच में एग योक से हार्ट अटैक होता है और इसे लेकर एक्सपर्ट्स क्या बड़ा सच बताते हैं.
एग योक से नहीं बढ़ता हार्ट अटैक का खतरा, एक्सपर्ट्स
एक्सपर्ट बताते हैं कि एग योक खाने से हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा नहीं बढ़ता, बल्कि यह शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व देता है. एक्सपर्ट्स यह भी बताते हैं कि 1.5 लाख लोगों पर हुई एक स्टडी में सामने आया कि रोज एक अंडा खाने से दिल की बीमारियों का खतरा नहीं बढ़ता है.
एग योक के फायदे भी ज्यादा
एक्सपर्ट्स के अनुसार अंडे की जर्दी में मौजूद पोषक तत्व शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं. एग योक हमारे शरीर में एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है. ल्यूटिन, काॅलीन और कई आवश्यक विटामिन दिल, लिवर और दिमाग को हेल्दी रखता है. एक्सपर्ट्स इसे लेकर वजन बढ़ाने या कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की गलतफहमी को भी पूरी तरह मिथक बताते हैं. वह बताते हैं कि एक हेल्दी नॉन- डायबेटिक और नॉन हाइपरटेंसिव व्यक्ति रोजाना तीन पूरे अंडे खा सकता है.
समस्या एग योक में नहीं कुकिंग स्टाइल में
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ज्यादातर परेशानी एक योक में नहीं बल्कि उसे पकाने के तरीके में होती है. बटर, क्रीम या ज्यादा तेल में बनी एग डिशेज पाचन में दिक्कत और फैट बढ़ा सकती है. ऐसे में एग को हेल्दी तरीके से पकाना जरूरी है. वहीं एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक उबले अंडे में 77 कैलोरीज, 3.5 ग्राम टोटल फैट, 1.6 ग्राम सैचुरेटेड फैट, 186 एमजी कोलेस्ट्रॉल, 62 एमजी सोडियम, 0.56 ग्राम कार्ब्स, 0.56 ग्राम शुगर और 6.3 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. इसके अलावा एग में विटामिन ए, डी, ई, के और कई तरह के विटामिन बी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं.
