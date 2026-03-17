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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसुष्मिता सेन से सनी लियोनी तक, एयरपोर्ट पर छाएं सेलेब्स, कैजुअल लुक में दिए पोज, देखें तस्वीरें

सुष्मिता सेन से सनी लियोनी तक, एयरपोर्ट पर छाएं सेलेब्स, कैजुअल लुक में दिए पोज, देखें तस्वीरें

Bollywood Celebs Airport Look:सुष्मिता सेन से लेकर सनी लियोन तक आज कई सितारें एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. इस दौरान पैप्स ने उन्हें कैमरे में कैद भी किया. आइए देखते हैं तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Mar 2026 12:12 PM (IST)
Bollywood Celebs Airport Look:सुष्मिता सेन से लेकर सनी लियोन तक आज कई सितारें एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. इस दौरान पैप्स ने उन्हें कैमरे में कैद भी किया. आइए देखते हैं तस्वीरें.

आए दिन एयरपोर्ट पर पैप्स सेलेब्स को स्पॉट करते हैं. अब हाल ही में आज सुष्मिता सेन , सनी लियोन और जॉन अब्राहम को स्पॉट किया गया. इस दौरान सभी सेलेब्स ने एयरपोर्ट पर सबका ध्यान खींचा. कैमरे में कैद उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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आज सुबह बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान उनक लुक काफी कैजुअल नजर आया.
आज सुबह बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान उनक लुक काफी कैजुअल नजर आया.
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एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर का पैंट और साथ में मैचिंग टॉप पहना था. ऑल ब्लैक लुक में वो काफी खूबसूरत लग रहा थी.
एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर का पैंट और साथ में मैचिंग टॉप पहना था. ऑल ब्लैक लुक में वो काफी खूबसूरत लग रहा थी.
Published at : 17 Mar 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Sushmita Sen Sunny Leone John Abraham

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