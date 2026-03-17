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सुष्मिता सेन से सनी लियोनी तक, एयरपोर्ट पर छाएं सेलेब्स, कैजुअल लुक में दिए पोज, देखें तस्वीरें
Bollywood Celebs Airport Look:सुष्मिता सेन से लेकर सनी लियोन तक आज कई सितारें एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. इस दौरान पैप्स ने उन्हें कैमरे में कैद भी किया. आइए देखते हैं तस्वीरें.
आए दिन एयरपोर्ट पर पैप्स सेलेब्स को स्पॉट करते हैं. अब हाल ही में आज सुष्मिता सेन , सनी लियोन और जॉन अब्राहम को स्पॉट किया गया. इस दौरान सभी सेलेब्स ने एयरपोर्ट पर सबका ध्यान खींचा. कैमरे में कैद उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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Published at : 17 Mar 2026 12:12 PM (IST)
Tags :Sushmita Sen Sunny Leone John Abraham
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