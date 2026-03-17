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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजनहार्दिक पंड्या ने शेयर कीं गर्लफ्रेंड माहिका और बेटे साथ अनदेखी फोटोज, यहां देखें

हार्दिक पंड्या ने शेयर कीं गर्लफ्रेंड माहिका और बेटे साथ अनदेखी फोटोज, यहां देखें

Hardik Mahieka Unseen Photos: भारतीय क्रिकेटरहार्दिक पंड्या इन दिनों गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने कुछ अनदेखी फोटोज शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Mar 2026 08:17 PM (IST)
Hardik Mahieka Unseen Photos: भारतीय क्रिकेटरहार्दिक पंड्या इन दिनों गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने कुछ अनदेखी फोटोज शेयर की हैं.

भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर हार्दिक पंड्या इन दिनों अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं. हार्दिक पिछले काफी समय से माहिका के साथ रिलेशनशिप में हैं और पब्लिकली कई बार अपने प्यार का इजहार भी कर चुके हैं. इसी बीच अब हाल ही में हार्दिक ने सोशल मीडिया पर अपनी और माहिका की कुछ अनदेखी फोटोज शेयर की हैं. इन फोटोज में कुछ फोटोज उनके बेटे अगस्त्य के साथ की भी हैं. आइये दिखाते हैं.

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हार्दिक पंड्या इन दिनों सबसे ज्यादा समय अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ बिता रहे हैं. इन मुलाकातों में उनका बेटा अगस्त्य भी उनके साथ होता है.
हार्दिक पंड्या इन दिनों सबसे ज्यादा समय अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ बिता रहे हैं. इन मुलाकातों में उनका बेटा अगस्त्य भी उनके साथ होता है.
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हार्दिक बेटे अगस्त्य के साथ भी काफी मस्ती करते हैं. जिसकी झलक भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर हाल ही में दिखाई है.
हार्दिक बेटे अगस्त्य के साथ भी काफी मस्ती करते हैं. जिसकी झलक भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर हाल ही में दिखाई है.
Published at : 17 Mar 2026 08:17 PM (IST)
Tags :
Agastya Pandya HARDIK PANDYA Mahieka Sharma

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