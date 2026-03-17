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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडहांगकांग में बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद पति रणबीर संग घर लौटीं आलिया भट्ट, एयरपोर्ट पर कपल का दिखा कूल अंदाज

हांगकांग में बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद पति रणबीर संग घर लौटीं आलिया भट्ट, एयरपोर्ट पर कपल का दिखा कूल अंदाज

Alia Bhatt-Ranbir Kapoor: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपना बर्थडे हांगकांग में सेलिब्रेट किया. अब आज एक्ट्रेस को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान उनके साथ रणबीर कपूर भी थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Mar 2026 02:14 PM (IST)
Alia Bhatt-Ranbir Kapoor: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपना बर्थडे हांगकांग में सेलिब्रेट किया. अब आज एक्ट्रेस को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान उनके साथ रणबीर कपूर भी थे.

हाल ही में बॉलीवुड कपल आलिया भट्ट और रणवीर कपूर को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. दरअसल, एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने हांगकांग गई थी. वहीं अब आज दोनों मुंबई लौटे है. एयरपोर्ट पर कपल काफी कैजुअल लुक में नजर आया. कैमरे में कैद उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में 15 मार्च को अपना 33वां बर्थडे हांगकांग में सेलिब्रेट किया.
एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में 15 मार्च को अपना 33वां बर्थडे हांगकांग में सेलिब्रेट किया.
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बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद आलिया और रणबीर आज मुंबई वापस लौटे हैं.
बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद आलिया और रणबीर आज मुंबई वापस लौटे हैं.
Published at : 17 Mar 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Alia Bhatt

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