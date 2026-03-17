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बैकलेस ड्रेस में प्रियंका चोपड़ा ने दिए कातिलाना पोज, पति निक संग रोमांटिक हुई एक्ट्रेस
Priyanka Chopra Photos: प्रियंका चोपड़ा आए दिन अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींच लेती हैं. अब एक बार उन्होंने पति निक जोनस संग कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.
ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर आफ्टर पार्टी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो काफी ग्लैमरस नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने अपने पति निक जोनस संग कई रोमांटिक पोज दिए हैं. आइए देखते हैं उनकी ये फोटोज.
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Published at : 17 Mar 2026 12:11 PM (IST)
Tags :Nick Jonas Priyanka Chopra
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प्रेम कुमारJournalist
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