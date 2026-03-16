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पतली कमर, कातिल निगाहें... साड़ी में कहर लगती हैं शिल्पा शेट्टी, देखें 10 तस्वीरें
Shilpa Shetty Saree Looks: एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हमेशा फैशन आइकॉन की तरह लोगों को इंस्पायर करती है. तो आइए उनके 10 ट्रेडिशनल और मॉडर्न साड़ी लुक्स देखते हैं, जो उनकी खूबसूरती और स्टाइल की मिसाल हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपनी ग्लैमरस और स्टाइलिश पर्सनालिटी के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. खासकर जब बात साड़ी की आती है, तो शिल्पा का अंदाज लोगों को दीवाना बना देता है. पतली कमर, कातिल निगाहें और परफेक्ट पोज उन्हें हर फोटो में खूबसूरत बनाते हैं. उन्होंने कई इवेंट्स और फिल्मों में अपनी साड़ी स्टाइल से फैशन को नए अंदाज में पेश किया है. चाहे ट्रेडिशनल बनारसी हो, सिल्क या मॉडर्न डिजाइन, शिल्पा हर बार इसे स्टाइलिश तरीके से कैरी करती हैं. तो आइए देखें, उनके 10 सबसे बेस्ट और एलिगेंट साड़ी लुक्स.
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Published at : 16 Mar 2026 07:10 PM (IST)
Tags :Shilpa Shetty Bollywood
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