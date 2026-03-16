हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपतली कमर, कातिल निगाहें... साड़ी में कहर लगती हैं शिल्पा शेट्टी, देखें 10 तस्वीरें

पतली कमर, कातिल निगाहें... साड़ी में कहर लगती हैं शिल्पा शेट्टी, देखें 10 तस्वीरें

Shilpa Shetty Saree Looks: एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हमेशा फैशन आइकॉन की तरह लोगों को इंस्पायर करती है. तो आइए उनके 10 ट्रेडिशनल और मॉडर्न साड़ी लुक्स देखते हैं, जो उनकी खूबसूरती और स्टाइल की मिसाल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Mar 2026 07:10 PM (IST)
Shilpa Shetty Saree Looks: एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हमेशा फैशन आइकॉन की तरह लोगों को इंस्पायर करती है. तो आइए उनके 10 ट्रेडिशनल और मॉडर्न साड़ी लुक्स देखते हैं, जो उनकी खूबसूरती और स्टाइल की मिसाल हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपनी ग्लैमरस और स्टाइलिश पर्सनालिटी के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. खासकर जब बात साड़ी की आती है, तो शिल्पा का अंदाज लोगों को दीवाना बना देता है. पतली कमर, कातिल निगाहें और परफेक्ट पोज उन्हें हर फोटो में खूबसूरत बनाते हैं. उन्होंने कई इवेंट्स और फिल्मों में अपनी साड़ी स्टाइल से फैशन को नए अंदाज में पेश किया है. चाहे ट्रेडिशनल बनारसी हो, सिल्क या मॉडर्न डिजाइन, शिल्पा हर बार इसे स्टाइलिश तरीके से कैरी करती हैं. तो आइए देखें, उनके 10 सबसे बेस्ट और एलिगेंट साड़ी लुक्स.

1/10
ग्रीन और रेड कलर की इस साड़ी में शिल्पा शेट्टी बहुत खूबसूरत लग रही है. साड़ी के बॉर्डर पर मिरर वर्क किया गया है, जो इसे किसी भी पार्टी के लिए परफेक्ट बनाता है.
ग्रीन और रेड कलर की इस साड़ी में शिल्पा शेट्टी बहुत खूबसूरत लग रही है. साड़ी के बॉर्डर पर मिरर वर्क किया गया है, जो इसे किसी भी पार्टी के लिए परफेक्ट बनाता है.
2/10
रेड कलर के साड़ी और डीप नेक ब्लाउज में शिल्पा शेट्टी कहर ढा रही है. उनका ये बोल्ड और मॉडर्न लुक किसी भी मौके पर स्टाइल किया जा सकता है. साथ ही गले का चोकर और खुले बाल उनके लुक को कंप्लीट कर रहे हैं.
रेड कलर के साड़ी और डीप नेक ब्लाउज में शिल्पा शेट्टी कहर ढा रही है. उनका ये बोल्ड और मॉडर्न लुक किसी भी मौके पर स्टाइल किया जा सकता है. साथ ही गले का चोकर और खुले बाल उनके लुक को कंप्लीट कर रहे हैं.
Published at : 16 Mar 2026 07:10 PM (IST)
Tags :
Shilpa Shetty Bollywood

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
लाइव शो में महिला डांसर को फेंकने पर भोजपुरी सिंगर धनंजय शर्मा ने दी सफाई, कहा- मुझे मारने की कोशिश की गई
लाइव शो में महिला डांसर को फेंकने पर भोजपुरी सिंगर धनंजय शर्मा ने दी सफाई, कहा- मुझे मारने की कोशिश की गई
मनोरंजन
जल्द शादी के बंधन में बधंगे विजय और तृषा कृष्णन? एक्ट्रेस की मां ने दिया हिंट
जल्द शादी के बंधन में बधंगे विजय और तृषा कृष्णन? एक्ट्रेस की मां ने दिया हिंट
मनोरंजन
1 घंटे 49 मिनट की एक्शन फिल्म का OTT पर तहलका, 39 मिलियन व्यूज के साथ 83 देशों में है नंबर 1
1 घंटे 49 मिनट की एक्शन फिल्म का OTT पर तहलका, 39 मिलियन व्यूज के साथ 83 देशों में है नंबर 1
मनोरंजन
275 करोड़ की Dhurandhar 2 में किस एक्टर ने ली सबसे ज्यादा फीस? किसे मिले सबसे कम पैसे?
275 करोड़ की 'धुरंधर 2' में किस स्टार ने ली सबसे ज्यादा फीस? किसे मिला सबसे कम पैसा?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

LPG संकट पर सरकार के खिलाफ Mamata Banerjee का प्रदर्शन
Jagadhatri: 😱Jagdhatri का ब्रह्म, क्या Shivya हो जाएगा Jagdhatri से हमेशा के लिए दूर? #sbs
Sansani:अलविदा माफ करना हरीश! |Ghaziabad | Crime News
Maharashtra News: नवी मुंबई में मौत का तांडव! युवक ने फुटपाथ पर चढ़ाई Scorpio...! | Road Saftey
Iran Israel War: कौन हैं Mojtaba Khamenei? 25 कहानियों मेंसमझिए ईरान की सत्ता का पूरा गणित! | Trump

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारतीय जहाजों को मिली होर्मुज से जाने की इजाजत तो चिढ़े PAK एक्सपर्ट, बोले- जंग में साथ हम दें और खामेनेई....
भारतीय जहाजों को मिली होर्मुज से जाने की इजाजत तो चिढ़े PAK एक्सपर्ट, बोले- जंग में साथ हम दें और खामेनेई....
बिहार
Rajya Sabha Election Results 2026 Live: बिहार में NDA क्लीन स्वीप! हरियाणा में फंस सकता है गेम, अभी तक नहीं शुरु हुई काउंटिंग
Live: बिहार में NDA क्लीन स्वीप! हरियाणा में फंस सकता है गेम, अभी तक नहीं शुरु हुई काउंटिंग
इंडिया
अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर कब होंगे साइन? मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भारत सरकार ने दिया ये जवाब
अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर कब होंगे साइन? मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भारत सरकार ने दिया ये जवाब
क्रिकेट
IPL के सामने भिखारी है पाकिस्तान का PSL, जानें दोनों की ब्रांड वैल्यू में कितना अंतर?
IPL के सामने भिखारी है पाकिस्तान का PSL, जानें दोनों की ब्रांड वैल्यू में कितना अंतर?
ओटीटी
1 घंटे 49 मिनट की एक्शन फिल्म का OTT पर तहलका, 39 मिलियन व्यूज के साथ 83 देशों में है नंबर 1
1 घंटे 49 मिनट की एक्शन फिल्म का OTT पर तहलका, 39 मिलियन व्यूज के साथ 83 देशों में है नंबर 1
विश्व
US-Israel-Iran War Live: 'घबराने की जरूरत नहीं', होर्मुज संकट के बीच ट्रंप ने फिर शेयर की व्हाइट हाउस की पोस्ट; भारत पहुंचा 'शिवालिक'
Live: 'घबराने की जरूरत नहीं', ट्रंप ने फिर शेयर की व्हाइट हाउस की पोस्ट, भारत पहुंचा 'शिवालिक'
ऑटो
कीमत 10 लाख से कम, कल भारत में लॉन्च होने जा रही मोस्ट अवेटेड Renault Duster, खास होंगे फीचर्स
कीमत 10 लाख से कम, कल भारत में लॉन्च होने जा रही मोस्ट-अवेटेड Duster, खास होंगे फीचर्स
शिक्षा
सेमेस्टर एग्जाम में जवाब की जगह शायरी और गालियां! 5 हजार कॉपियां देखकर चौंकी यूनिवर्सिटी
सेमेस्टर एग्जाम में जवाब की जगह शायरी और गालियां! 5 हजार कॉपियां देखकर चौंकी यूनिवर्सिटी
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget