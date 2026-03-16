पतली कमर, कातिल निगाहें... साड़ी में कहर लगती हैं शिल्पा शेट्टी, देखें 10 तस्वीरें

रेड कलर के साड़ी और डीप नेक ब्लाउज में शिल्पा शेट्टी कहर ढा रही है. उनका ये बोल्ड और मॉडर्न लुक किसी भी मौके पर स्टाइल किया जा सकता है. साथ ही गले का चोकर और खुले बाल उनके लुक को कंप्लीट कर रहे हैं.