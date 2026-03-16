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प्रेग्नेंसी के 8वें महीने में पति अरमान मलिक संग पायल ने कराया ग्लैमरस फोटोशूट, तस्वीरें हुईं वायरल
Payal Malik Maternity Photoshoot: अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक जल्द ही चौथे बच्चे को जन्म देने वाली हैं. इसी बीच प्रेग्नेंसी के आठवें महीने में उन्होंने खूबसूरत मैटरनिटी फोटोशूट कराया है.
यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी पहली पत्नी पायल मलिक एक बार फिर सुर्खियों में हैं. पायल मलिक जल्द ही अपने चौथे बच्चे को जन्म देने वाली हैं. उनकी प्रेग्नेंसी का आठवां महीना चल रहा है और परिवार में नए मेहमान के आने की तैयारी शुरू हो चुकी है. इस खास पल को यादगार बनाने के लिए पायल ने हाल ही में अपना खूबसूरत मैटरनिटी फोटोशूट करवाया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की हैं. इन तस्वीरों में पायल अलग-अलग स्टाइलिश लुक में नजर आ रही हैं और हर तस्वीर में उनका ग्लो दिखाई दे रहा है. पायल पहले से तीन बच्चों की मां हैं और अब चौथे बच्चे के स्वागत को लेकर बहुत एक्साइटेड है.
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Published at : 16 Mar 2026 09:56 PM (IST)
Tags :Armaan Malik Payal Malik
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प्रेम कुमारJournalist
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