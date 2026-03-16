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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडप्रेग्नेंसी के 8वें महीने में पति अरमान मलिक संग पायल ने कराया ग्लैमरस फोटोशूट, तस्वीरें हुईं वायरल

प्रेग्नेंसी के 8वें महीने में पति अरमान मलिक संग पायल ने कराया ग्लैमरस फोटोशूट, तस्वीरें हुईं वायरल

Payal Malik Maternity Photoshoot: अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक जल्द ही चौथे बच्चे को जन्म देने वाली हैं. इसी बीच प्रेग्नेंसी के आठवें महीने में उन्होंने खूबसूरत मैटरनिटी फोटोशूट कराया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Mar 2026 09:58 PM (IST)
Payal Malik Maternity Photoshoot: अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक जल्द ही चौथे बच्चे को जन्म देने वाली हैं. इसी बीच प्रेग्नेंसी के आठवें महीने में उन्होंने खूबसूरत मैटरनिटी फोटोशूट कराया है.

यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी पहली पत्नी पायल मलिक एक बार फिर सुर्खियों में हैं. पायल मलिक जल्द ही अपने चौथे बच्चे को जन्म देने वाली हैं. उनकी प्रेग्नेंसी का आठवां महीना चल रहा है और परिवार में नए मेहमान के आने की तैयारी शुरू हो चुकी है. इस खास पल को यादगार बनाने के लिए पायल ने हाल ही में अपना खूबसूरत मैटरनिटी फोटोशूट करवाया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की हैं. इन तस्वीरों में पायल अलग-अलग स्टाइलिश लुक में नजर आ रही हैं और हर तस्वीर में उनका ग्लो दिखाई दे रहा है. पायल पहले से तीन बच्चों की मां हैं और अब चौथे बच्चे के स्वागत को लेकर बहुत एक्साइटेड है.

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इसमें पायल और अरमान खड़े होकर रोमांटिक पोज देते दिखे. साथ ही अरमान पायल के बेबी बंप को प्यार से पकड़ते है, जिससे उनका प्यार साफ दिखाई देता है.
इसमें पायल और अरमान खड़े होकर रोमांटिक पोज देते दिखे. साथ ही अरमान पायल के बेबी बंप को प्यार से पकड़ते है, जिससे उनका प्यार साफ दिखाई देता है.
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इस फोटो में पायल ब्राउन कलर के वी नेक गाउन में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही है. साथ ही अरमान उन्हें देखते हुए उनकी कमर पकड़े दिखाई दे रहे है.
इस फोटो में पायल ब्राउन कलर के वी नेक गाउन में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही है. साथ ही अरमान उन्हें देखते हुए उनकी कमर पकड़े दिखाई दे रहे है.
Published at : 16 Mar 2026 09:56 PM (IST)
Tags :
Armaan Malik Payal Malik

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