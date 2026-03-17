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बैकलेस मोनोकनी में मोनालिसा का सिजलिंग अवतार, फैंस बोले- स्वीमिंग पूल में आग लगा दी
मोनालिसा का मोनोकनी अवतार वायरल हो रहा है. इस लुक में वो कहर ढा रही हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर स्वीमिंग पूल में रिलैक्स करते हुए पिक्स शेयर की हैं.
एक्ट्रेस मोनालिसा अपने सिजलिंग लुक्स से लाइमलाइट में रहते हैं. वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी अदाओं का जलवा बिखेरती हैं.
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Published at : 17 Mar 2026 05:02 PM (IST)
Tags :Monalisa
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