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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबैकलेस मोनोकनी में मोनालिसा का सिजलिंग अवतार, फैंस बोले- स्वीमिंग पूल में आग लगा दी

बैकलेस मोनोकनी में मोनालिसा का सिजलिंग अवतार, फैंस बोले- स्वीमिंग पूल में आग लगा दी

मोनालिसा का मोनोकनी अवतार वायरल हो रहा है. इस लुक में वो कहर ढा रही हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर स्वीमिंग पूल में रिलैक्स करते हुए पिक्स शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Mar 2026 05:02 PM (IST)
मोनालिसा का मोनोकनी अवतार वायरल हो रहा है. इस लुक में वो कहर ढा रही हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर स्वीमिंग पूल में रिलैक्स करते हुए पिक्स शेयर की हैं.

एक्ट्रेस मोनालिसा अपने सिजलिंग लुक्स से लाइमलाइट में रहते हैं. वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी अदाओं का जलवा बिखेरती हैं.

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हाल ही में मोनालिसा ने रेड मोनोकनी में पिक्स शेयर की. इस बैकलेस मोनोकनी में वो सिजलिंग लगीं.
हाल ही में मोनालिसा ने रेड मोनोकनी में पिक्स शेयर की. इस बैकलेस मोनोकनी में वो सिजलिंग लगीं.
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उन्होंने इस लुक को हाई पोनी से कंप्लीट किया और नो मेकअप लुक कैरी किया.
उन्होंने इस लुक को हाई पोनी से कंप्लीट किया और नो मेकअप लुक कैरी किया.
Published at : 17 Mar 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
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