ग्रे आउटफिट और सनग्लासेस में परिणीति चोपड़ा का दिखा स्टाइलिश अंदाज, बेटे के जन्म के बाद काम पर लौटीं

परिणीति चोपड़ा ने ग्रे रंग की लॉन्ग कोट-स्टाइल ड्रेस पहनी है. यह आउटफिट काफी स्लीक और एलिगेंट लग रहा है. ड्रेस का डिजाइन सिंपल होने के बावजूद बहुत स्टाइलिश है और इसका फिटिंग उनके लुक को निखार रहा है.