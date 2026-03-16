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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडग्रे आउटफिट और सनग्लासेस में परिणीति चोपड़ा का दिखा स्टाइलिश अंदाज, बेटे के जन्म के बाद काम पर लौटीं

ग्रे आउटफिट और सनग्लासेस में परिणीति चोपड़ा का दिखा स्टाइलिश अंदाज, बेटे के जन्म के बाद काम पर लौटीं

Parineeti Chopra Photos: परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपने स्टाइलिश लुक को लेकर चर्चा में है. हाल ही में वो मुंबई के अंधेरी में स्पॉट हुईं, जहां उनका सिंपल और क्लासी लुक ने फैंस का ध्यान खींच लिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Mar 2026 10:55 PM (IST)
Parineeti Chopra Photos: परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपने स्टाइलिश लुक को लेकर चर्चा में है. हाल ही में वो मुंबई के अंधेरी में स्पॉट हुईं, जहां उनका सिंपल और क्लासी लुक ने फैंस का ध्यान खींच लिया है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा हाल ही में मुंबई के अंधेरी इलाके में स्पॉट हुईं, जहां उनका स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट अंदाज सोशल मीडिया पर छा गया है. मां बनने के बाद परिणीति और भी खूबसूरत लग रही है और उनका एलिगेंट और मॉडर्न लुक में फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. तो आइए परिणीति के इस सिम्पल लेकिन क्लासी लुक पर एक नजर डालते हैं.

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परिणीति चोपड़ा ने ग्रे रंग की लॉन्ग कोट-स्टाइल ड्रेस पहनी है. यह आउटफिट काफी स्लीक और एलिगेंट लग रहा है. ड्रेस का डिजाइन सिंपल होने के बावजूद बहुत स्टाइलिश है और इसका फिटिंग उनके लुक को निखार रहा है.
परिणीति चोपड़ा ने ग्रे रंग की लॉन्ग कोट-स्टाइल ड्रेस पहनी है. यह आउटफिट काफी स्लीक और एलिगेंट लग रहा है. ड्रेस का डिजाइन सिंपल होने के बावजूद बहुत स्टाइलिश है और इसका फिटिंग उनके लुक को निखार रहा है.
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परिणीति ने अपने लुक को और ज्यादा स्टाइलिश बनाने के लिए छोटे ब्लैक सनग्लासेस पहने हुए है. ये सनग्लासेस उनके चेहरे पर काफी जंच रहे है और उनके पूरे लुक में एक मॉडर्न टच जोड़ रहे है.
परिणीति ने अपने लुक को और ज्यादा स्टाइलिश बनाने के लिए छोटे ब्लैक सनग्लासेस पहने हुए है. ये सनग्लासेस उनके चेहरे पर काफी जंच रहे है और उनके पूरे लुक में एक मॉडर्न टच जोड़ रहे है.
Published at : 16 Mar 2026 10:55 PM (IST)
Tags :
Bollywood PARINEETI CHOPRA

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