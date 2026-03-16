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ग्रे आउटफिट और सनग्लासेस में परिणीति चोपड़ा का दिखा स्टाइलिश अंदाज, बेटे के जन्म के बाद काम पर लौटीं
Parineeti Chopra Photos: परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपने स्टाइलिश लुक को लेकर चर्चा में है. हाल ही में वो मुंबई के अंधेरी में स्पॉट हुईं, जहां उनका सिंपल और क्लासी लुक ने फैंस का ध्यान खींच लिया है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा हाल ही में मुंबई के अंधेरी इलाके में स्पॉट हुईं, जहां उनका स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट अंदाज सोशल मीडिया पर छा गया है. मां बनने के बाद परिणीति और भी खूबसूरत लग रही है और उनका एलिगेंट और मॉडर्न लुक में फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. तो आइए परिणीति के इस सिम्पल लेकिन क्लासी लुक पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 16 Mar 2026 10:55 PM (IST)
Tags :Bollywood PARINEETI CHOPRA
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