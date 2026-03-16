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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'राजा' से 'छोटा पंडित' तक, जब स्क्रीन पर आए राजपाल यादव, तो हंसते-हंसते लोटपोट हुए दर्शक

'राजा' से 'छोटा पंडित' तक, जब स्क्रीन पर आए राजपाल यादव, तो हंसते-हंसते लोटपोट हुए दर्शक

Rajpal Yadav Birthday: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव 16 मार्च को अपना जन्मदिन मना रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं उनकी 7 बेहतरीन फिल्मों के बारे में, जो आज भी लोगों की पसंद बनी हुई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Mar 2026 02:29 PM (IST)
Rajpal Yadav Birthday: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव 16 मार्च को अपना जन्मदिन मना रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं उनकी 7 बेहतरीन फिल्मों के बारे में, जो आज भी लोगों की पसंद बनी हुई हैं.

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव 16 मार्च को अपना जन्मदिन मनाने वाले है. उन्होंने अपनी अलग आवाज, शानदार एक्सप्रेशन और जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को सालों से खूब हंसाया है. चाहे छोटा रोल हो या बड़ा, राजपाल यादव हर बार अपने अंदाज से सीन को यादगार बना देते हैं. इसी बीच आइए जानते हैं उनकी 7 फिल्मों के बारे में, जिनमें उनकी एक्टिंग ने दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई और जिनकी कॉमेडी आज भी लोगों को खूब पसंद आती है.

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हंगामा (2003) - प्रियदर्शन की इस कॉमेडी फिल्म में राजपाल यादव ने 'राजा' नाम के नौकर का किरदार निभाया था. वह अपने मालिक के घर में काम करता है और अपनी हरकतों से कई मजेदार हालात बनाते है.
हंगामा (2003) - प्रियदर्शन की इस कॉमेडी फिल्म में राजपाल यादव ने 'राजा' नाम के नौकर का किरदार निभाया था. वह अपने मालिक के घर में काम करता है और अपनी हरकतों से कई मजेदार हालात बनाते है.
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चुप चुप के (2006) - इस फिल्म में राजपाल यादव 'बंद्या' के किरदार में नजर आए, जो एक धोबी है और बोलते समय हकलाता है. उसकी यह आदत ही कई मजेदार सीन पैदा करती है. शाहिद कपूर के साथ उनके सीन दर्शकों को खूब हंसाते हैं.
चुप चुप के (2006) - इस फिल्म में राजपाल यादव 'बंद्या' के किरदार में नजर आए, जो एक धोबी है और बोलते समय हकलाता है. उसकी यह आदत ही कई मजेदार सीन पैदा करती है. शाहिद कपूर के साथ उनके सीन दर्शकों को खूब हंसाते हैं.
Published at : 16 Mar 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Rajpal Yadav Bollywood

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