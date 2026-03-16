'राजा' से 'छोटा पंडित' तक, जब स्क्रीन पर आए राजपाल यादव, तो हंसते-हंसते लोटपोट हुए दर्शक

चुप चुप के (2006) - इस फिल्म में राजपाल यादव 'बंद्या' के किरदार में नजर आए, जो एक धोबी है और बोलते समय हकलाता है. उसकी यह आदत ही कई मजेदार सीन पैदा करती है. शाहिद कपूर के साथ उनके सीन दर्शकों को खूब हंसाते हैं.