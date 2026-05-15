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'द डेविल वियर्स प्राडा 2' के लिए मेरिल स्ट्रीप, ऐनी हैथवे और एमिली ब्लंट ने कितना चार्ज किया? जानें - फीस
'द डेविल वियर्स प्राडा 2' में मेरिल स्ट्रीप, ऐनी हैथवे और एमिली ब्लंट को कितनी रकम दी गई इस बात की काफी चर्चा है फिल्म के सीक्वल में तीनों सितारों को अपना रोल निभाने के लिए 12.5 मिलियन डॉलर मिले हैं
मेरिल स्ट्रीप , ऐनी हैथवे , एमिली ब्लंट को 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' के लिए दी जा रही 12.5 मिलियन डॉलर की समान सैलारी , 2006 के बाद कुल 18 साल बाद साथ दिखीं तीनों कलाकार .
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Published at : 15 May 2026 01:40 PM (IST)
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डॉ .शिरीष मिश्र
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