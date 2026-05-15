'द डेविल वियर्स प्राडा 2' के लिए मेरिल स्ट्रीप, ऐनी हैथवे और एमिली ब्लंट ने कितना चार्ज किया? जानें - फीस

यह मेरिल स्ट्रीप का द डेविल वियर्स प्राडा 2 एक लुक है जिसमें वह मिरांडा का रोल निभा रही हैं और काफी बॉल्ड और कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं. स्ट्रीप ने पहली फिल्म में लगभग 1 मिलियन और 800,000 कमाए थे .