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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'द डेविल वियर्स प्राडा 2' के लिए मेरिल स्ट्रीप, ऐनी हैथवे और एमिली ब्लंट ने कितना चार्ज किया? जानें - फीस

'द डेविल वियर्स प्राडा 2' के लिए मेरिल स्ट्रीप, ऐनी हैथवे और एमिली ब्लंट ने कितना चार्ज किया? जानें - फीस

'द डेविल वियर्स प्राडा 2' में मेरिल स्ट्रीप, ऐनी हैथवे और एमिली ब्लंट को कितनी रकम दी गई इस बात की काफी चर्चा है फिल्म के सीक्वल में तीनों सितारों को अपना रोल निभाने के लिए 12.5 मिलियन डॉलर मिले हैं

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 May 2026 01:56 PM (IST)
'द डेविल वियर्स प्राडा 2' में मेरिल स्ट्रीप, ऐनी हैथवे और एमिली ब्लंट को कितनी रकम दी गई इस बात की काफी चर्चा है फिल्म के सीक्वल में तीनों सितारों को अपना रोल निभाने के लिए 12.5 मिलियन डॉलर मिले हैं

मेरिल स्ट्रीप , ऐनी हैथवे , एमिली ब्लंट को 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' के लिए दी जा रही 12.5 मिलियन डॉलर की समान सैलारी , 2006 के बाद कुल 18 साल बाद साथ दिखीं तीनों कलाकार .

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यह मेरिल स्ट्रीप का द डेविल वियर्स प्राडा 2 एक लुक है जिसमें वह मिरांडा का रोल निभा रही हैं और काफी बॉल्ड और कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं. स्ट्रीप ने पहली फिल्म में लगभग 1 मिलियन और 800,000 कमाए थे .
यह मेरिल स्ट्रीप का द डेविल वियर्स प्राडा 2 एक लुक है जिसमें वह मिरांडा का रोल निभा रही हैं और काफी बॉल्ड और कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं. स्ट्रीप ने पहली फिल्म में लगभग 1 मिलियन और 800,000 कमाए थे .
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न्यू यॉर्क में शूट हुई द डेविल वियर्स प्राडा 2 से मेरिल का यह लुक काफी वायरल हो रहा है जिसमें वह हाथ में फाइल पकड़े नज़र आ रही हैं .
न्यू यॉर्क में शूट हुई द डेविल वियर्स प्राडा 2 से मेरिल का यह लुक काफी वायरल हो रहा है जिसमें वह हाथ में फाइल पकड़े नज़र आ रही हैं .
Published at : 15 May 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Meryl Streep Emily Blunt Anne Hathaway The Devil Wears Prada 2

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