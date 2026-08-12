ये उत्पीड़न क्यों? घर पहुंची पुलिस तो सौरभ दास का आया रिएक्शन, पूछा- परिवार को क्यों डरा रहे?
सीजेपी प्रवक्ता सौरभदास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'दो घंटे पहले पुडुचेरी पुलिस मेरे परिवार के घर पहुंची. उनसे तरह-तरह के सवाल किए. यह उत्पीड़न क्यों? यह आदेश किसने और किस मकसद से दिया?'
बुधवार (12 अगस्त) को सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास के घर पुड्डुचेरी पुलिस पहुंची. इस दौरान परिवार के लोगों से पूछताछ की गई. ऐसे आरोप सीजेपी प्रवक्ता ने लगाए हैं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी. साथ ही इस कार्रवाई को उत्पीड़न करार दिया है.
सीजेपी प्रवक्ता सौरभदास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'दो घंटे पहले पुडुचेरी पुलिस मेरे परिवार के घर पहुंची. उनसे तरह-तरह के सवाल किए. यह उत्पीड़न क्यों? यह आदेश किसने और किस मकसद से दिया?'
दास ने आगे कहा, 'क्या यही कानूनी प्रक्रिया है? पुडुचेरी में बीजेपी सरकार मेरे परिवार को क्यों डरा-धमका रही है? यह पुडुचेरी सरकार का तरीका नहीं है. यह सब केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है.'
#Alert🚨— Saurav Das (@SauravDassss) August 12, 2026
Two hours ago, the Pondicherry Police showed up at my family’s home and subjected them to all kinds of questioning. Why this harassment, @PuducheryPolice? Who ordered this and for what purpose? Is this the legal procedure? Why is the BJP government in Pondicherry…
दास ने कहा, 'अगर मकसद मुझे डराकर चुप कराना है, तो यह काम नहीं करेगा. इससे मैं डरने वाला नहीं हूं. इससे एक बेहतर सिस्टम बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत होता है. एक ऐसा सिस्टम जहां पुलिस गुंडों की तरह व्यवहार करने के बजाय कानून का पालन करे.'
सीजन टू तो यही है, पूरे देश में आंदोलन हो रहे: सौरभ दास
इससे पहले सीजेपी के फाउंडर दीपके के जंतर मंतर सीजन 2 वाले बयान पर सौरभ दास ने कहा था, यह खुद ही सीजन टू है. देशभर में ऐसी अक्षम सरकारों और अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. सीजेपी की ओर से हम अब देशव्यापी लिसनिंग टूर शुरू कर रहे हैं. ताकि जनता की बात सुन सकें. हम एक अभियान चलाएंगे. स्वतंत्रता दिवस से शिक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता देंगे. हम माता पिता और नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि वे अपने सरकारी स्कूलों में जाएं. सोशल ऑ़डिट करें. वहीं स्थितियों को रिकॉर्ड करें. सच्चाई सामने लाएं. उन्हें ठीक करने में मदद करें. युवा जिम्मेदारी उठा रहे हैं. जल्द ही सचमुच एक विकसित भारत उभरकर सामने आएगा.