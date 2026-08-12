बिना शादी के बच्चा गोद लेना चाहती हैं आम्रपाली दुबे, पवन सिंह बोले- इस खूबसूरत फैसले को सलाम

भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे इन दिनों रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में नजर आने वाली हैं. शो में उन्होंने अपनी फैमिली के सामने शानी न करने की इच्छा जाहिर की और कहा कि वो मां बनना चाहती हैं. वो एक बच्चा गोद लेना चाहती हैं. अब भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने आम्रपाली का इस निर्णय में सपोर्ट किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है.

पवन सिंह ने किया ये पोस्ट

पवन सिंह ने पोस्ट कर लिखा, 'पंडित जी गोद लेना सिर्फ एक बच्चे को अपनाना नहीं...एक पूरी जिंदगी को अपना लेना है. आपके इस खूबसूरत फैसले को सलाम.'

पवन सिंह की इस पोस्ट को आम्रपाली दुबे ने री-शेयर किया. उन्होंने कहा, 'थैंक्यू पवन सिंह जी. जिसके पास इतना अच्छा परिवार और आप जैसा दोस्त हिम्मत बन कर साथ खड़े हो. वो जिंदगी के हर निर्णय में सफल होंगे. हमेशा आपकी मित्रता के लिए कृतज्ञ रहूंगी.'

आम्रपाली की इस पोस्ट पर एक्ट्रेस अंजना सिंह ने लिखा- बधाई हो नई मां. लेडी सुपरस्टार पर भगवान का आशर्वाद बना रहे.

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बच्चा गोद लेने का प्रोसेस शुरू

बता दें जियो हॉटस्टार के एक पोस्ट के कमेंट में आम्रपाली ने लिखा, 'मां तो मां होती है. चाहे देवकी मां हो या यशोधा मैया. आप सब भी अपना आशीर्वाद दें ताकि अडॉप्शन का लीगल प्रॉसेस जल्द ही पूरा हो जाए और मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाऊं.'

आम्रपाली दुबे के दिल की बात

भोजपुरी बवाल में आम्रपाली ने निरहुआ से बातचीत में कहा, 'मैं एक बेटी को गोद लेना चाहती हूं. मैंने इसके बारे में बहुत सोचा. मैंने ये फैसला रातोंरात नहीं लिया. मैं लंबे समय से इसके बारे में सोच रही हूं. जब मैं छोटी थी और बच्चों को देखती थी तो उन्हें गोद लेने का मन होता था. उन्हें प्यार करने की इच्छा होती थी. मैं बच्चे का ख्याल रख सकती हूं.'





आम्रपाली की बात सुनकर निरहुआ ने कहा कि ये आसान नहीं होने वाला है. इसके बारे में सोच लो. निरहुआ ने आगे कहा कि उनके भी बच्चे हैं और वो काम पर इसीलिए फोकस कर पाते हैं क्योंकि उनकी मां भी है और वो बच्चों का ख्याल रखती है. तुम काम और बच्चा दोनों कैसे मैनेज करोगी.

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हालांकि, आम्रपाली ने कहा कि वो अपने निर्णय को लेकर दृढ़निश्चय हैं. वो एक बच्चा गोद लेना चाहती हैं.

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आम्रपाली दुबे ने अपने परिवार को भी इस डिसिजन के बारे में बताया. तो आम्रपाली के पिता ने कहा, 'आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया है. पर दुनिया क्या बोलेगी? समाज भी तो है. हम आपके फैसले से खुश हैं. लेकिन समाज भी तो देखना होता है.' आगे जब आम्रपाली निराश होती हैं तो उनके परिवार वाले मान जाते हैं और उनके इस फैसले में उनका सपोर्ट करते हैं.