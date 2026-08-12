'डाइटिंग करने चला था, समोसा-पराठा खाकर बैठ गया...' सनी पाजी ने खोला फिटनेस का मजेदार राज

बॉलीवुड के दमदार एक्टर सनी देओल 68 साल की उम्र में काफी फिट रहते हैं. वो आज भी पहले की तरह एक्शन फिल्मों में बतौर हीरो नजर आ रहे हैं. अपकमिंग फिल्म 'बटवारा 1947' में सनी देओल का अलग अंदाज देखने को मिलने वाला. इस फिल्म में वो अपने बेटे करण देओल के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. फिल्म के प्रमोशन के बीच एक्टर ने अपनी फिटनेस का राज बाताया है.

सनी देओल ने रिवील किया आपना फिटनेस सीक्रेट

सनी देओल ने अपनी उम्र को लेकर कहा कि उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनकी उम्र कितनी हो गई है. सवेरा स्टार टॉक्स संग बातचीत में उन्होंने कहा, 'मैंने कभी महसूस ही नहीं किया कि मेरी उम्र क्या है. जिस दिन मुझे अंदर से लगेगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, उसी दिन मैं ऐसे किरदारों से दूर हो जाऊंगा. मुझे आज भी वही यंग हीरो जैसा महसूस होता है. मैं आज भी वही कर रहा हूं, जो पहले करता था, बस कुछ कम नहीं किया है.'

सनी ने अपनी फिटनेस रूटीन के बारे में भी बात की. उन्होंने बताया कि उनका मकसद कोई बहुत बड़ी बॉडी बनाना या किसी दूसरे एक्टर की तरह दिखना नहीं है. उनके लिए एक्सरसाइज का मतलब खुद को फिट, हेल्थी और एनर्जेटिक रखना है. उन्होंने कहा, 'मुझे हमेशा से सुबह जल्दी उठने की आदत रही है. मैं सूरज निकलने से पहले, करीब 5:30 बजे उठ जाता हूं.'

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डेली वर्कआउट करते हैं सनी देओल

सनी देओल ने बताया कि सुबह उठकर वर्कआउट करना अब उनकी डेली की आदत बन चुकी है. उन्होंने कहा, 'मेरे लिए ये एक ऑटोमैटिक साइकल है. उठने के बाद मैं वर्कआउट करता हूं, क्योंकि इससे पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है. मैं खुद ही कार्डियो और वेट ट्रेनिंग करता हूं.'

समोसा और देसी घी वाला पराठा खा लेते थे सनी देओल

एक्टर ने मजाकिया अंदाज में बताया कि उन्होंने डाइटिंग करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में समोसा और देसी घी वाला पराठा खा लिया. उन्होंने कहा कि अपनी उम्र में वो भी खूब खाते थे और तब कभी डाइट की चिंता नहीं करते थे.

वर्क फ्रंट की बात करें तो सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' है. फिल्म की कहानी 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान लाहौर और पंजाब के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बेस्ड है. फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है और इसे आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में सनी देओल के अलावा प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे और कनिका कपूर नजर आएंगी.

कब रिलीज होगी फिल्म?

'बटवारा 1947' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसका इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' से क्लैश होगा.

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