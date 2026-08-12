मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'डाइटिंग करने चला था, समोसा-पराठा खाकर बैठ गया...' सनी पाजी ने खोला फिटनेस का मजेदार राज

'डाइटिंग करने चला था, समोसा-पराठा खाकर बैठ गया...' सनी पाजी ने खोला फिटनेस का मजेदार राज

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल 68 साल की उम्र में अपनी फिटनेस से सबको हैरान कर देते हैं. वो अपने आप को काफी फिट और मेंटेन रखते हैं. हाल ही में एक्टर ने अपनी फिटनेस सीक्रेट बताया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 12 Aug 2026 07:40 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के दमदार एक्टर सनी देओल 68 साल की उम्र में काफी फिट रहते हैं. वो आज भी पहले की तरह एक्शन फिल्मों में बतौर हीरो नजर आ रहे हैं. अपकमिंग फिल्म 'बटवारा 1947' में सनी देओल का अलग अंदाज देखने को मिलने वाला. इस फिल्म में वो अपने बेटे करण देओल के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. फिल्म के प्रमोशन के बीच एक्टर ने अपनी फिटनेस का राज बाताया है.

सनी देओल ने रिवील किया आपना फिटनेस सीक्रेट 
सनी देओल ने अपनी उम्र को लेकर कहा कि उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनकी उम्र कितनी हो गई है. सवेरा स्टार टॉक्स संग बातचीत में उन्होंने कहा, 'मैंने कभी महसूस ही नहीं किया कि मेरी उम्र क्या है. जिस दिन मुझे अंदर से लगेगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, उसी दिन मैं ऐसे किरदारों से दूर हो जाऊंगा. मुझे आज भी वही यंग हीरो जैसा महसूस होता है. मैं आज भी वही कर रहा हूं, जो पहले करता था, बस कुछ कम नहीं किया है.'

सनी ने अपनी फिटनेस रूटीन के बारे में भी बात की. उन्होंने बताया कि उनका मकसद कोई बहुत बड़ी बॉडी बनाना या किसी दूसरे एक्टर की तरह दिखना नहीं है. उनके लिए एक्सरसाइज का मतलब खुद को फिट, हेल्थी और एनर्जेटिक रखना है. उन्होंने कहा, 'मुझे हमेशा से सुबह जल्दी उठने की आदत रही है. मैं सूरज निकलने से पहले, करीब 5:30 बजे उठ जाता हूं.'

डाइटिंग करने चला था, समोसा-पराठा खाकर बैठ गया...' सनी पाजी ने खोला फिटनेस का मजेदार राज

ये भी पढ़ेंः टीवी के युधिष्ठिर को नहीं पसंद आया 'रामायण' का ट्रेलर, कैकेयी के लुक पर कहा- इंप्रेसिव नहीं

डेली वर्कआउट करते हैं सनी देओल
सनी देओल ने बताया कि सुबह उठकर वर्कआउट करना अब उनकी डेली की आदत बन चुकी है. उन्होंने कहा, 'मेरे लिए ये एक ऑटोमैटिक साइकल है. उठने के बाद मैं वर्कआउट करता हूं, क्योंकि इससे पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है. मैं खुद ही कार्डियो और वेट ट्रेनिंग करता हूं.'

समोसा और देसी घी वाला पराठा खा लेते थे सनी देओल
एक्टर ने मजाकिया अंदाज में बताया कि उन्होंने डाइटिंग करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में समोसा और देसी घी वाला पराठा खा लिया. उन्होंने कहा कि अपनी उम्र में वो भी खूब खाते थे और तब कभी डाइट की चिंता नहीं करते थे.

वर्क फ्रंट की बात करें तो सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' है. फिल्म की कहानी 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान लाहौर और पंजाब के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बेस्ड है. फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है और इसे आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में सनी देओल के अलावा प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे और कनिका कपूर नजर आएंगी.

कब रिलीज होगी फिल्म?
'बटवारा 1947' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसका इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' से क्लैश होगा.

ये भी पढ़ेंः Batwara 1947 Live Update: 'बंटवारा 1947' एडवांस बुकिंग में तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड? 6 बजे तक किया डेढ़ करोड़ का कलेक्शन

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 12 Aug 2026 07:40 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Batwara 1947
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'डाइटिंग करने चला था, समोसा-पराठा खाकर बैठ गया...' सनी पाजी ने खोला फिटनेस का मजेदार राज
'डाइटिंग करने चला था, समोसा-पराठा खाकर बैठ गया...' सनी पाजी ने खोला फिटनेस का मजेदार राज
बॉलीवुड
Batwara 1947 Live Update: 'बंटवारा 1947' एडवांस बुकिंग में तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड? 7 बजे तक किया डेढ़ करोड़ का कलेक्शन
'बंटवारा 1947' एडवांस बुकिंग में तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड? 7 बजे तक किया डेढ़ करोड़ का कलेक्शन
बॉलीवुड
Awarapan 2 Live Update: 'आवारापन 2' करेगी 20 करोड़ की बंपर ओपनिंग, 7 बजे तक एडवांस बुकिंग में किया इतना कलेक्शन
Live Update: 'आवारापन 2' करेगी 20 करोड़ की बंपर ओपनिंग, 7 बजे तक एडवांस बुकिंग में किया इतना कलेक्शन
बॉलीवुड
'आवारापन 2' की पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर सुनामी, इमरान हाशमी तोड़ेंगे इन 15 फिल्मों का रिकॉर्ड
'आवारापन 2' की पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर सुनामी, इमरान हाशमी तोड़ेंगे इन 15 फिल्मों का रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Bollywood News: अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी का कमबैक, 'खिलाड़ी' का एक्शन या 'अनाड़ी' का अंदाज़—कौन जमाएगा रंग? (12-08-26)
Mannat-Vikrant के सेट पर 'truth और dare' का तड़काए, क-दूसरे की पोल खोलते आए नजर!
Trisha Krishnan की Cryptic Post ने Vijay-Sangeetha के बीच बढ़ाई Divorce Buzz पर चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक ही सांस में कह रहे गोली कैसे चली और जवाब भी…, कंगना का राहुल गांधी पर हमला
एक ही सांस में कह रहे गोली कैसे चली और जवाब भी…, कंगना का राहुल गांधी पर हमला
दिल्ली NCR
'अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम...', 15 अगस्त से क्या करने जा रही CJP? आशुतोष रांका ने बताया
'अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम...', 15 अगस्त से क्या करने जा रही CJP? आशुतोष रांका ने बताया
स्पोर्ट्स
पिता के निधन पर आया लियोनस मेसी का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा
पिता के निधन पर आया लियोनस मेसी का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा
साउथ सिनेमा
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
इंडिया
CM विजय ने बदल दी राजनीति! केंद्र के प्लान के खिलाफ 2 दिनों में 2 प्रस्ताव, स्टालिन ने दिया साथ
CM विजय ने बदल दी राजनीति! केंद्र के प्लान के खिलाफ 2 दिनों में 2 प्रस्ताव, स्टालिन ने दिया साथ
बिजनेस
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
इंडिया
'सारी फंडिंग सिर्फ RSS को ही मिले..', FCRA बिल को लेकर महुआ मोइत्रा ने कसा तंज
'सारी फंडिंग सिर्फ RSS को ही मिले..', FCRA बिल को लेकर महुआ मोइत्रा ने कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जनेऊ से लेकर शाकाहार और शराब तक... राम मंदिर में CEO पद के लिए कमेटी ने पूछे ये सवाल
जनेऊ से लेकर शाकाहार और शराब तक... राम मंदिर में CEO पद के लिए कमेटी ने पूछे ये सवाल
ENT LIVE
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal की वापसी, पुराने अंदाज में बड़ा बवाल
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal की वापसी, पुराने अंदाज में बड़ा बवाल
ENT LIVE
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Embed widget