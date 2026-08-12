जनेऊ से लेकर शाकाहार और शराब तक... राम मंदिर में CEO पद के लिए कमेटी ने पूछे ये सवाल

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के CEO पद के लिए चल रही चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों की प्रशासनिक और प्रबंधन क्षमता के साथ उनकी धार्मिक समझ और व्यक्तिगत जीवनशैली से जुड़े पहलुओं को भी परखा जा रहा है. करीब 5300 से अधिक आवेदनों में से शॉर्टलिस्ट किए गए 18 उम्मीदवारों के इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है.

इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों से उनकी व्यक्तिगत आस्था और जीवनशैली से जुड़े सवाल भी पूछे जाने की जानकारी सामने आई है. उनसे पूछा गया कि वे शाकाहारी हैं या मांसाहारी, शराब का सेवन करते हैं या नहीं. कुछ उम्मीदवारों से यह भी पूछा गया कि वे खुद को कितना हिंदू मानते हैं और जनेऊ पहनते हैं या नहीं.

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मंदिर प्रबंधन का अनुभव पूछा

इसके अलावा उम्मीदवारों से मंदिर और धार्मिक संस्थान के प्रबंधन का अनुभव भी जाना गया. यह भी परखा गया कि उन्हें मंदिर की धार्मिक परंपराओं और व्यवस्थाओं की कितनी समझ है. इंटरव्यू में राम मंदिर की गरिमा और धार्मिक परंपराओं को बनाए रखते हुए मंदिर प्रबंधन और विकास को आगे बढ़ाने के उनके विजन पर भी सवाल किए गए.

CEO पद के दावेदारों से उनकी प्रबंधन और वित्तीय व्यवस्था संभालने की क्षमता के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली जा रही है. यानी चयन प्रक्रिया में प्रशासनिक अनुभव, वित्तीय प्रबंधन, मंदिर व्यवस्था की समझ और धार्मिक परंपराओं के प्रति संवेदनशीलता को अहम माना जा रहा है.

तीन उम्मीदवारों का पैनल तैयार होगा

अब इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीन उम्मीदवारों के नाम का पैनल तैयार कर ट्रस्ट को सौंपे जाने की तैयारी है. इसके बाद ट्रस्ट अंतिम नाम पर फैसला करेगा।राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक 2 सितंबर को प्रस्तावित है.

आपको बता दें कि Ceo के पद को लेकर चल रहे चयन के लिए लगभग 5300 से अधिक लोगों ने पहले आवेदन किया था. इन 5300 लोगों को गूगल dox के माध्यम से एक फॉर्म भेजा गया , जिसमें 32 सवालों के जवाब के आंकलन के बाद 54 लोगों को सेलेक्ट किया गया. उन 54 लोगों से भी लगभग दो दर्जन से अधिक सवाल किए गए उसके बाद अब 18 लोगों का चयन हुआ है. इन 18 लोगों के इंटरव्यू के बाद इसमें से तीन लोगों का चयन होगा, जिसमें से एक व्यक्ति को अंतिम में सीईओ पद और नियुक्त किया जाएगा.

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