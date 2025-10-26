हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीबॉलीवुड'दे दे प्यार दे 2' के सामने 5 बड़ी मुश्किलें, क्या इन्हें पार कर पाएगी फिल्म?

'दे दे प्यार दे 2' के सामने 5 बड़ी मुश्किलें, क्या इन्हें पार कर पाएगी फिल्म?

De De Pyaar De 2 Box Office: अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' जल्द ही रिलीज होने जा रही है और इसके सामने पांच बड़ी चुनौतियां हैं. आइए देखते हैं कि क्या फिल्म इन मुश्किलों को पार कर सकेगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Oct 2025 04:36 PM (IST)
De De Pyaar De 2 Box Office: अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' जल्द ही रिलीज होने जा रही है और इसके सामने पांच बड़ी चुनौतियां हैं. आइए देखते हैं कि क्या फिल्म इन मुश्किलों को पार कर सकेगी.

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को लेकर चर्चा में हैं. वहीं अब उनकी इस फिल्म के आगे 5 बड़ी मुश्किल सामने दिखाई दे रही हैं. बता दें कि कोविड के बाद अजय की 5 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग की. तो चलिए जानते हैं कि उनकी अपकमिंग फिल्म इन्हें पीछे कर पाएगी या नहीं.

कोविड के बाद रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म भोला 5वीं सबसे बड़ी ओपनर फिल्म है. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर कोईमोई के मुताबिक 11.2 करोड़ रुपए कमाए थे.
कोविड के बाद रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म भोला 5वीं सबसे बड़ी ओपनर फिल्म है. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर कोईमोई के मुताबिक 11.2 करोड़ रुपए कमाए थे.
वहीं 2022 में रिलीज हुई दृश्यम 2 अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है. इस फिल्म ने टिकट खिड़की पर जमकर धमाल मचाया था. पहले दिन इस फिल्म ने 15.38 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
वहीं 2022 में रिलीज हुई दृश्यम 2 अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है. इस फिल्म ने टिकट खिड़की पर जमकर धमाल मचाया था. पहले दिन इस फिल्म ने 15.38 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
'रेड 2' 1 मई 2025 को रिलीज़ हुई थी, पहले दिन इसने 19.71 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और यह एक हिट फिल्म साबित हुई है.
'रेड 2' 1 मई 2025 को रिलीज़ हुई थी, पहले दिन इसने 19.71 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और यह एक हिट फिल्म साबित हुई है.
साल 2024 में रिलीज हुई 'सिंघम अगेन' जिसने पहले दिन लगभग 43.7 करोड़ रुपये की कमाई की थी. बॉक्स ऑफिस पर इसने अच्छी शुरुआत की, लेकिन लंबे समय तक कमाई में बहुत ज़्यादा सफल नहीं रही
साल 2024 में रिलीज हुई 'सिंघम अगेन' जिसने पहले दिन लगभग 43.7 करोड़ रुपये की कमाई की थी. बॉक्स ऑफिस पर इसने अच्छी शुरुआत की, लेकिन लंबे समय तक कमाई में बहुत ज़्यादा सफल नहीं रही
अजय देवगन की फिल्म शैतान भी रिलीज हुई थी. इस फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी. पहले दिन इस फिल्म ने पहले दिन 15.21 करोड़ रुपये का कारोबार किया था.
अजय देवगन की फिल्म शैतान भी रिलीज हुई थी. इस फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी. पहले दिन इस फिल्म ने पहले दिन 15.21 करोड़ रुपये का कारोबार किया था.
अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म दे दे पर दे 2 जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने आ रही हैं. इस फिल्म को इसी साल 14 नवंबर को रिलीज किया जाएगा.
अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म दे दे पर दे 2 जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने आ रही हैं. इस फिल्म को इसी साल 14 नवंबर को रिलीज किया जाएगा.
बता दें कि 'दे दे प्यार दे 2' को अजय देवगन की पोस्ट-कोविड टॉप 5 ओपनर्स में शामिल होने के लिए सिर्फ 10 करोड़ का आंकड़ा पार करना काफी नहीं होगा. 'भोला' अजय की 5वीं सबसे बड़ी ओपनर फिल्म है, जिसने नेट कलेक्शन में 11.2 करोड़ रुपये कमाए थे. इसलिए, इस लिस्ट में शामिल होने के लिए 'दे दे प्यार दे 2' को 'भोला' से आगे निकलना होगा.
बता दें कि 'दे दे प्यार दे 2' को अजय देवगन की पोस्ट-कोविड टॉप 5 ओपनर्स में शामिल होने के लिए सिर्फ 10 करोड़ का आंकड़ा पार करना काफी नहीं होगा. 'भोला' अजय की 5वीं सबसे बड़ी ओपनर फिल्म है, जिसने नेट कलेक्शन में 11.2 करोड़ रुपये कमाए थे. इसलिए, इस लिस्ट में शामिल होने के लिए 'दे दे प्यार दे 2' को 'भोला' से आगे निकलना होगा.
Published at : 26 Oct 2025 04:36 PM (IST)
Drishyam 2 Box Office Raid 2 De De Pyaar De 2 SINGHAM AGAIN

