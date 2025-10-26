एक्सप्लोरर
'दे दे प्यार दे 2' के सामने 5 बड़ी मुश्किलें, क्या इन्हें पार कर पाएगी फिल्म?
De De Pyaar De 2 Box Office: अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' जल्द ही रिलीज होने जा रही है और इसके सामने पांच बड़ी चुनौतियां हैं. आइए देखते हैं कि क्या फिल्म इन मुश्किलों को पार कर सकेगी.
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को लेकर चर्चा में हैं. वहीं अब उनकी इस फिल्म के आगे 5 बड़ी मुश्किल सामने दिखाई दे रही हैं. बता दें कि कोविड के बाद अजय की 5 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग की. तो चलिए जानते हैं कि उनकी अपकमिंग फिल्म इन्हें पीछे कर पाएगी या नहीं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 26 Oct 2025 04:36 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
कॉर्पोरेट जॉब छोड़ फिल्मों में बनाया नाम, पुराने दिनों की याद में कुब्रा सैत ने शेयर किया पोस्ट
बॉलीवुड
7 Photos
तैमूर और जेह के साथ बीच पर मस्ती करती दिखीं करीना, बिकिनी में शेयर की गॉर्जियस सेल्फी
बॉलीवुड
14 Photos
पंचतत्व में विलीन हुए एक्टर सतीश शाह, रुपाली गांगुली से पंकज कपूर तक पहुंचे ये स्टार्स
बॉलीवुड
8 Photos
सौनल चौहान की 8 तस्वीरें: 38 की उम्र में भी बेहद फिट और हसीन दिखती हैं ‘जन्नत’ गर्ल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'हर महीने रुकवाई एक जंग, अब पाकिस्तान-अफगानिस्तान विवाद जल्द सुलझा दूंगा', डोनाल्ड ट्रंप का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को...', सलमान खान को आतंकी घोषित करने पर भड़के सपा सांसद नदवी
क्रिकेट
कब से भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी टी20 सीरीज? नोट कर लीजिए सभी 5 मैचों की तारीख और समय
इंडिया
शराबी बाइकर की लापरवाह ड्राइविंग बनी कुर्नूल बस हादसे की वजह, पुलिस ने किया खुलासा
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
कॉर्पोरेट जॉब छोड़ फिल्मों में बनाया नाम, पुराने दिनों की याद में कुब्रा सैत ने शेयर किया पोस्ट
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion