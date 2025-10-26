'दे दे प्यार दे 2' के सामने 5 बड़ी मुश्किलें, क्या इन्हें पार कर पाएगी फिल्म?

बता दें कि 'दे दे प्यार दे 2' को अजय देवगन की पोस्ट-कोविड टॉप 5 ओपनर्स में शामिल होने के लिए सिर्फ 10 करोड़ का आंकड़ा पार करना काफी नहीं होगा. 'भोला' अजय की 5वीं सबसे बड़ी ओपनर फिल्म है, जिसने नेट कलेक्शन में 11.2 करोड़ रुपये कमाए थे. इसलिए, इस लिस्ट में शामिल होने के लिए 'दे दे प्यार दे 2' को 'भोला' से आगे निकलना होगा.