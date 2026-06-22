हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'कॉकटेल 2' की शानदार वीकेंड कमाई के बाद कृति सेनन ने पीवीआर में फैंस को दिया सरप्राइज, पहुंचीं थिएटर

'कॉकटेल 2' की शानदार वीकेंड कमाई के बाद कृति सेनन ने पीवीआर में फैंस को दिया सरप्राइज, पहुंचीं थिएटर

Kriti Sanon Photos: कृति सेनन फिल्म 'कॉकटेल 2' की शानदार वीकेंड कमाई के बाद पीवीआर पहुंची. जहां उन्होंने फैंस को सरप्राइज कर दिया. उनकी कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 22 Jun 2026 11:19 AM (IST)
Kriti Sanon Photos: कृति सेनन फिल्म 'कॉकटेल 2' की शानदार वीकेंड कमाई के बाद पीवीआर पहुंची. जहां उन्होंने फैंस को सरप्राइज कर दिया. उनकी कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

कृति सेनन की फिल्म 'कॉकटेल 2' को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. फिल्म में ओपनिंग डे और शानदार कमाई की है. वीकेंड पर भी फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया. इसी बीच कृति सेनन जुहू स्थित पीवीआर पहुंची. उनकी कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

1/7
कृति सेनन की फिल्म कॉकटेल 2 19 जून को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी. फिल्म को दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला रहा है.
कृति सेनन की फिल्म कॉकटेल 2 19 जून को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी. फिल्म को दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला रहा है.
2/7
'कॉकटेल' ने ओपनिंग डे पर सैकनिल्क के मुताबिक, 13.50 करोंड़ की कमाई की. वीकेंड पर भी इसने शानदार कलेक्शन किया. फिल्म का टोटल कलेक्शन 47.50 करोड़ हो गया है.
'कॉकटेल' ने ओपनिंग डे पर सैकनिल्क के मुताबिक, 13.50 करोंड़ की कमाई की. वीकेंड पर भी इसने शानदार कलेक्शन किया. फिल्म का टोटल कलेक्शन 47.50 करोड़ हो गया है.
Published at : 22 Jun 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Cocktail 2

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
करण औजला के गाने 'विनिंग स्पीच' पर झूमे विराट कोहली, बताया क्यों ये गाना है उनके दिल के करीब
करण औजला के गाने 'विनिंग स्पीच' पर झूमे विराट कोहली, बताया क्यों ये गाना है उनके दिल के करीब
मनोरंजन
पीएम मोदी ने तमिलनाडु के सीएम विजय को दी जन्मदिन की बधाई, लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की
पीएम मोदी ने तमिलनाडु के सीएम विजय को दी जन्मदिन की बधाई, लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की
मनोरंजन
पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर धारधार हथियार से जानलेवा हमला, हालत नाजुक, एक आरोपी गिरफ्तार
पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला, एक आरोपी गिरफ्तार
मनोरंजन
Sunday Box Office: 'कॉकटेल 2', 'मां इंति बंगारम' ने संडे को मचाया तहलका, 'मैं वापस आऊंगा' भी खूब चमकी, जानें- 'पेद्दी' सहित बाकी फिल्मों का हाल
'कॉकटेल 2' का संडे को तहलका, 'मैं वापस आऊंगा' ने भी किया कमाल, जानें- बाकी फिल्मों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Nayanika को हुआ कैंसर, बीमारी की खबर सुन गहरी चिंता में डूबा Ishan
Sansani | Crime News:कौन है रजनी की जिंदगी के खूंखार विलेन? | Parking Controversy
Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-US Trade Deal: अमेरिका और भारत के बीच कब होगी ट्रेड डील? ट्रंप के दूत सर्जियो गोर ने बताया कब पहुंचेगा US डेलीगेशन
अमेरिका और भारत के बीच कब होगी ट्रेड डील? ट्रंप के दूत सर्जियो गोर ने बताया कब पहुंचेगा US डेलीगेशन
बिहार
राम मंदिर चढ़ावे में कथित गबन पर तारिक अनवर का बड़ा बयान, बोले- 'ऐसा लगता है कि…'
राम मंदिर चढ़ावे में कथित गबन पर तारिक अनवर का बड़ा बयान, बोले- 'ऐसा लगता है कि…'
विश्व
भारत संग बॉर्डर विवाद पर बालेन शाह मान ही नहीं रहे, यूके के मीडिएशन पर सफाई भी दी और अड़े भी, 'जरूरत पड़ी तो...'
भारत संग बॉर्डर विवाद पर बालेन शाह मान ही नहीं रहे, यूके के मीडिएशन पर सफाई भी दी और अड़े भी, 'जरूरत पड़ी तो...'
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर धारधार हथियार से जानलेवा हमला, हालत नाजुक, एक आरोपी गिरफ्तार
पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला, एक आरोपी गिरफ्तार
स्पोर्ट्स
Yashasvi Jaiswal Viral News: फादर्स डे पर यशस्वी जायसवाल ने पापा को गिफ्ट की लग्जरी कार, कीमत जानकर उड़ जाएगा होश
फादर्स डे पर यशस्वी जायसवाल ने पापा को गिफ्ट की लग्जरी कार, कीमत जानकर उड़ जाएगा होश
इंडिया
थलापति विजय का 52वां बर्थडे, राहुल गांधी ने खास अंदाज में किया विश, कहा- 'तमिल लोगों के...'
थलापति विजय का 52वां बर्थडे, राहुल गांधी ने खास अंदाज में किया विश, कहा- 'तमिल लोगों के...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती के इस कदम से उड़ी अखिलेश यादव की नींद? ब्राह्मण समाज का जिक्र कर BSP चीफ का बड़ा दावा
मायावती के इस कदम से उड़ी अखिलेश यादव की नींद? ब्राह्मण समाज का जिक्र कर BSP चीफ का बड़ा दावा
ट्रेंडिंग
प्लास्टिक के ड्रम में फंसा गाय का सिर, जांबाज लड़कों ने बचाई जान, वीडियो देख सलाम कर रहे लोग
प्लास्टिक के ड्रम में फंसा गाय का सिर, जांबाज लड़कों ने बचाई जान, वीडियो देख सलाम कर रहे लोग
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget