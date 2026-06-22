'कॉकटेल 2' की शानदार वीकेंड कमाई के बाद कृति सेनन ने पीवीआर में फैंस को दिया सरप्राइज, पहुंचीं थिएटर

'कॉकटेल' ने ओपनिंग डे पर सैकनिल्क के मुताबिक, 13.50 करोंड़ की कमाई की. वीकेंड पर भी इसने शानदार कलेक्शन किया. फिल्म का टोटल कलेक्शन 47.50 करोड़ हो गया है.