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'कॉकटेल 2' की शानदार वीकेंड कमाई के बाद कृति सेनन ने पीवीआर में फैंस को दिया सरप्राइज, पहुंचीं थिएटर
Kriti Sanon Photos: कृति सेनन फिल्म 'कॉकटेल 2' की शानदार वीकेंड कमाई के बाद पीवीआर पहुंची. जहां उन्होंने फैंस को सरप्राइज कर दिया. उनकी कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
कृति सेनन की फिल्म 'कॉकटेल 2' को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. फिल्म में ओपनिंग डे और शानदार कमाई की है. वीकेंड पर भी फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया. इसी बीच कृति सेनन जुहू स्थित पीवीआर पहुंची. उनकी कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
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Published at : 22 Jun 2026 11:19 AM (IST)
Tags :Kriti Sanon Cocktail 2
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