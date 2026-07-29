हनीमून से लौटे आमिर खान और गौरी स्प्रैट, मुंबई एयरपोर्ट से आईं ये लेटेस्ट तस्वीरें

इस दौरान कपल के साथ गौरी स्प्रैट का बेटा भी नजर आया. बता दें कि आमिर खान से गौरी की ये दूसरी शादी है. उनकी पहली शादी से एक 7 साल का बेटा है, जो इस वेकेशन ट्रिप में भी उनके साथ था.