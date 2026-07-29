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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडहनीमून से लौटे आमिर खान और गौरी स्प्रैट, मुंबई एयरपोर्ट से आईं ये लेटेस्ट तस्वीरें

हनीमून से लौटे आमिर खान और गौरी स्प्रैट, मुंबई एयरपोर्ट से आईं ये लेटेस्ट तस्वीरें

Aamir Khan- Gauri Spratt: आमिर खान शादी के बाद पहली बार पत्नी गौरी स्प्रैट संग पब्लिक में नजर आए. वेकेशन से लौटे इस कपल को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Jul 2026 10:04 AM (IST)
Aamir Khan- Gauri Spratt: आमिर खान शादी के बाद पहली बार पत्नी गौरी स्प्रैट संग पब्लिक में नजर आए. वेकेशन से लौटे इस कपल को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. वो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत फेज को एंजॉय कर रहे हैं. आमिर ने 5 जुलाई 2026 को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी की. अब शादी के बाद ये कपल पहली बार पब्लिकली स्पॉट हुआ है.

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आमिर खान को बीती रात पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. खास बात ये है कि शादी के बाद पहली बार दोनों की पब्लिक अपीयरेंस देखने को मिली.
आमिर खान को बीती रात पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. खास बात ये है कि शादी के बाद पहली बार दोनों की पब्लिक अपीयरेंस देखने को मिली.
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इस दौरान आमिर और गौरी कैजुअल लुक में नजर आए और उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
इस दौरान आमिर और गौरी कैजुअल लुक में नजर आए और उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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आमिर खान ने एयरपोर्ट पर व्हाइट-लाइट ब्लू स्ट्राइप्ड कुर्ते के साथ ब्लू डेनिम और ब्राउन बूट्स पहने थे. उन्होंने अपने लुक को ब्लैक फ्रेम वाले चश्मे के साथ पूरा किया, जिसमें उनका सिंपल और क्लासी अंदाज देखने को मिला.
आमिर खान ने एयरपोर्ट पर व्हाइट-लाइट ब्लू स्ट्राइप्ड कुर्ते के साथ ब्लू डेनिम और ब्राउन बूट्स पहने थे. उन्होंने अपने लुक को ब्लैक फ्रेम वाले चश्मे के साथ पूरा किया, जिसमें उनका सिंपल और क्लासी अंदाज देखने को मिला.
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वहीं, गौरी स्प्रैट लाइट ग्रीन स्ट्राइप्ड ओवरसाइज्ड शर्ट, ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक फ्लैट सैंडल में नजर आईं. उन्होंने अपने बाल खुले रखे थे और हाथ में ब्लैक पर्स कैरी किया था.
वहीं, गौरी स्प्रैट लाइट ग्रीन स्ट्राइप्ड ओवरसाइज्ड शर्ट, ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक फ्लैट सैंडल में नजर आईं. उन्होंने अपने बाल खुले रखे थे और हाथ में ब्लैक पर्स कैरी किया था.
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इस दौरान कपल के साथ गौरी स्प्रैट का बेटा भी नजर आया. बता दें कि आमिर खान से गौरी की ये दूसरी शादी है. उनकी पहली शादी से एक 7 साल का बेटा है, जो इस वेकेशन ट्रिप में भी उनके साथ था.
इस दौरान कपल के साथ गौरी स्प्रैट का बेटा भी नजर आया. बता दें कि आमिर खान से गौरी की ये दूसरी शादी है. उनकी पहली शादी से एक 7 साल का बेटा है, जो इस वेकेशन ट्रिप में भी उनके साथ था.
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आमिर और गौरी की ये तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं. फैंस दोनों की केमिस्ट्री और सादगी भरे अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
आमिर और गौरी की ये तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं. फैंस दोनों की केमिस्ट्री और सादगी भरे अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
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बता दें कि गौरी स्प्रैट बेंगलुरु की रहने वाली हैं. उनका बॉलीवुड से कोई लेना-देना नहीं है, वो ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री में काम करती हैं. इसके अलावा वो आमिर खान की प्रोडक्शन कंपनी 'आमिर खान प्रोडक्शंस' में भी काम करती हैं.
बता दें कि गौरी स्प्रैट बेंगलुरु की रहने वाली हैं. उनका बॉलीवुड से कोई लेना-देना नहीं है, वो ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री में काम करती हैं. इसके अलावा वो आमिर खान की प्रोडक्शन कंपनी 'आमिर खान प्रोडक्शंस' में भी काम करती हैं.
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गौरी ब्रिटिश मूल के कम्युनिस्ट फिलिप स्प्रैट की पोती हैं, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे थे. गौरी अपनी मां के शुरू किए गए सैलून बिजनेस को संभाल रही हैं.
गौरी ब्रिटिश मूल के कम्युनिस्ट फिलिप स्प्रैट की पोती हैं, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे थे. गौरी अपनी मां के शुरू किए गए सैलून बिजनेस को संभाल रही हैं.
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आमिर खान ने 61 साल की उम्र में तीसरी बार शादी की है. उन्होंने 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ रजिस्टर्ड मैरिज की.
आमिर खान ने 61 साल की उम्र में तीसरी बार शादी की है. उन्होंने 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ रजिस्टर्ड मैरिज की.
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आमिर खान ने 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को सबके सामने लाकर फैंस को चौंका दिया था. मुंबई में मीडियाकर्मियों के साथ एक निजी समारोह में आमिर ने अपने रिश्ते को कंफर्म किया था.
आमिर खान ने 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को सबके सामने लाकर फैंस को चौंका दिया था. मुंबई में मीडियाकर्मियों के साथ एक निजी समारोह में आमिर ने अपने रिश्ते को कंफर्म किया था.
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गौरी स्प्रैट से आमिर खान की ये तीसरी शादी है. इससे पहले उन्होंने रीना दत्ता और किरण राव से शादी की थी. रीना से उनके दो बच्चे इरा और जुनैद हैं, जबकि किरण राव से एक बेटा आज़ाद है.
गौरी स्प्रैट से आमिर खान की ये तीसरी शादी है. इससे पहले उन्होंने रीना दत्ता और किरण राव से शादी की थी. रीना से उनके दो बच्चे इरा और जुनैद हैं, जबकि किरण राव से एक बेटा आज़ाद है.
Published at : 29 Jul 2026 09:02 AM (IST)
Tags :
Aamir Khan Gauri Spratt

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