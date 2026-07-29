एक्सप्लोरर
हनीमून से लौटे आमिर खान और गौरी स्प्रैट, मुंबई एयरपोर्ट से आईं ये लेटेस्ट तस्वीरें
Aamir Khan- Gauri Spratt: आमिर खान शादी के बाद पहली बार पत्नी गौरी स्प्रैट संग पब्लिक में नजर आए. वेकेशन से लौटे इस कपल को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. वो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत फेज को एंजॉय कर रहे हैं. आमिर ने 5 जुलाई 2026 को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी की. अब शादी के बाद ये कपल पहली बार पब्लिकली स्पॉट हुआ है.
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
Published at : 29 Jul 2026 09:02 AM (IST)
Tags :Aamir Khan Gauri Spratt
बॉलीवुड
11 Photos
हनीमून से लौटे आमिर खान और गौरी स्प्रैट, मुंबई एयरपोर्ट से आईं ये लेटेस्ट तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान सेठी ने गर्लफ्रेंड संग बाली में किया शुद्धिकरण, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
12 Photos
कौन हैं 'मुसाफिर कैफे' की सुधा? आदित्य रॉय कपूर संग कर चुकी हैं काम, खूबसूरती पर फिदा हैं फैंस
बॉलीवुड
7 Photos
पंकज त्रिपाठी से रमेश भट्ट तक, फिल्मों में इन कलाकारों ने निभाया शिक्षा मंत्री का यादगार किरदार
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
सर्जरी के बाद राम चरण की अस्पताल से पहली तस्वीर आई सामने, एक्टर की कलाई पर दिखा प्लास्टर
मनोरंजन
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को 18 साल पूरे, जश्न में डूबी पूरी टीम, बबीता जी और जेठालाल ने लूटी महफिल
मनोरंजन
पिता को बिजनेस में मिला धोखा, ब्रेड-बटर खाकर किया गुजारा, शिवांगी जोशी का छलका दर्द
मनोरंजन
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर छलका राजा चौधरी का दर्द
Advertisement
बॉलीवुड
11 Photos
हनीमून से लौटे आमिर खान और गौरी स्प्रैट, मुंबई एयरपोर्ट से आईं ये लेटेस्ट तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान सेठी ने गर्लफ्रेंड संग बाली में किया शुद्धिकरण, देखें तस्वीरें
Hirdesh Kumar Singh
Opinion